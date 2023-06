https://ukraina.ru/20230616/1047282441.html

Виновнику утечки секретных документов Пентагона утяжелили обвинения

Виновнику утечки секретных документов Пентагона утяжелили обвинения - 16.06.2023

Виновнику утечки секретных документов Пентагона утяжелили обвинения

Фигуранту дела об утечке секретных документов Пентагона Джеку Тейшейре предъявили обвинения по шести пунктам, ему грозит до 60 лет тюрьмы. Об этом 15 июня сообщил Минюст США

"Тейшера был обвинен по шести пунктам, связанным с изъятием и передачей секретной информации о национальной обороне", - говорится в материале ведомства.Сливом секретных документов, по данным минюста, он занимался с января 2022 года. Наказанием по каждому пункту может стать тюремный срок до 10 лет, говорится в сообщении. Минюст добавил, что арестованный в апреле Тейшейра останется под стражей.Тейшейра является младшим авиационным специалистом по кибертранспортным системам в звании рядового ВВС США первого класса. При аресте ему вменяли две уголовные статьи.В документах, содержание которых ранее приводили The New York Times, The Washington Post и другие СМИ, содержались данные об уязвимости системы ПВО Украины и истощении запасов зенитно-ракетных комплексов ВСУ, потерях украинских военных, оценка США длительности военного конфликта между Киевом и Москвой и другая информация.CNN сообщил, что власти Украины решили поменять некоторые военные планы. При этом в Офисе Зеленского исключили, что произошедшее подорвет отношения Киева с западными государствами.

