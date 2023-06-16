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Виновнику утечки секретных документов Пентагона утяжелили обвинения
Виновнику утечки секретных документов Пентагона утяжелили обвинения - 16.06.2023 Украина.ру
Виновнику утечки секретных документов Пентагона утяжелили обвинения
Фигуранту дела об утечке секретных документов Пентагона Джеку Тейшейре предъявили обвинения по шести пунктам, ему грозит до 60 лет тюрьмы. Об этом 15 июня сообщил Минюст США
2023-06-16T07:58
2023-06-16T07:58
2023-06-16T07:58
пентагон
зарубежье
документы
новости
обвинения
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"Тейшера был обвинен по шести пунктам, связанным с изъятием и передачей секретной информации о национальной обороне", - говорится в материале ведомства.Сливом секретных документов, по данным минюста, он занимался с января 2022 года. Наказанием по каждому пункту может стать тюремный срок до 10 лет, говорится в сообщении. Минюст добавил, что арестованный в апреле Тейшейра останется под стражей.Тейшейра является младшим авиационным специалистом по кибертранспортным системам в звании рядового ВВС США первого класса. При аресте ему вменяли две уголовные статьи.В документах, содержание которых ранее приводили The New York Times, The Washington Post и другие СМИ, содержались данные об уязвимости системы ПВО Украины и истощении запасов зенитно-ракетных комплексов ВСУ, потерях украинских военных, оценка США длительности военного конфликта между Киевом и Москвой и другая информация.CNN сообщил, что власти Украины решили поменять некоторые военные планы. При этом в Офисе Зеленского исключили, что произошедшее подорвет отношения Киева с западными государствами.
https://ukraina.ru/20230417/1045395735.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
пентагон, зарубежье, документы, новости, обвинения
Виновнику утечки секретных документов Пентагона утяжелили обвинения
Фигуранту дела об утечке секретных документов Пентагона Джеку Тейшейре предъявили обвинения по шести пунктам, ему грозит до 60 лет тюрьмы. Об этом 15 июня сообщил Минюст США
"Тейшера был обвинен по шести пунктам, связанным с изъятием и передачей секретной информации о национальной обороне", - говорится в материале ведомства.
Сливом секретных документов, по данным минюста, он занимался с января 2022 года.
Наказанием по каждому пункту может стать тюремный срок до 10 лет, говорится в сообщении. Минюст добавил, что арестованный в апреле Тейшейра останется под стражей.
Тейшейра является младшим авиационным специалистом по кибертранспортным системам в звании рядового ВВС США первого класса. При аресте ему вменяли две уголовные статьи.
В документах, содержание которых ранее приводили The New York Times, The Washington Post и другие СМИ, содержались данные об уязвимости системы ПВО Украины и истощении запасов зенитно-ракетных комплексов ВСУ, потерях украинских военных, оценка США длительности военного конфликта между Киевом и Москвой и другая информация.
CNN сообщил, что власти Украины решили поменять некоторые военные планы. При этом в Офисе Зеленского исключили, что произошедшее подорвет отношения Киева с западными государствами.