Россияне с гражданством Украины смогут отказаться от него
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПаспорта гражданина Российской Федерации и гражданина Украины
Россияне с гражданством Украины смогут отказаться от него со дня подачи заявления в МВД России о нежелании в нем состоять. Соответствующий закон вступит в силу 17 июня
Эта мера позволит трудоустроиться в государственные и муниципальные органы, а также обучаться в образовательных организациях, предусматривающих допуск к гостайне.
Согласно закону, со дня подачи заявления о нежелании состоять в гражданстве соседнего государства гражданин России обязан не совершать действий, "связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины".
При нарушении этого требования заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины признают недействительным, а его автора продолжат считать обладателем этого правового статуса. Возможность обратиться с заявлением повторно появится лишь по истечении десяти лет.
Как отмечали в МВД, после вступления закона в силу с заявлением о нежелании состоять в гражданстве Украины можно будет обратиться в любой территориальный орган ведомства, либо же подать его через портал Госуслуг.
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