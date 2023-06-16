Россияне с гражданством Украины смогут отказаться от него - 16.06.2023 Украина.ру
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Россияне с гражданством Украины смогут отказаться от него
Россияне с гражданством Украины смогут отказаться от него - 16.06.2023 Украина.ру
Россияне с гражданством Украины смогут отказаться от него
Россияне с гражданством Украины смогут отказаться от него со дня подачи заявления в МВД России о нежелании в нем состоять. Соответствующий закон вступит в силу 17 июня
2023-06-16T07:40
2023-06-16T07:40
гражданство
россия
украина
новости
закон
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Эта мера позволит трудоустроиться в государственные и муниципальные органы, а также обучаться в образовательных организациях, предусматривающих допуск к гостайне.Согласно закону, со дня подачи заявления о нежелании состоять в гражданстве соседнего государства гражданин России обязан не совершать действий, "связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины".При нарушении этого требования заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины признают недействительным, а его автора продолжат считать обладателем этого правового статуса. Возможность обратиться с заявлением повторно появится лишь по истечении десяти лет.Как отмечали в МВД, после вступления закона в силу с заявлением о нежелании состоять в гражданстве Украины можно будет обратиться в любой территориальный орган ведомства, либо же подать его через портал Госуслуг.
https://ukraina.ru/20230530/1046731156.html
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гражданство, россия, украина, новости, закон
гражданство, Россия, Украина, Новости, Закон

Россияне с гражданством Украины смогут отказаться от него

07:40 16.06.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПаспорта гражданина Российской Федерации и гражданина Украины
Паспорта гражданина Российской Федерации и гражданина Украины - РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Россияне с гражданством Украины смогут отказаться от него со дня подачи заявления в МВД России о нежелании в нем состоять. Соответствующий закон вступит в силу 17 июня
Эта мера позволит трудоустроиться в государственные и муниципальные органы, а также обучаться в образовательных организациях, предусматривающих допуск к гостайне.
Согласно закону, со дня подачи заявления о нежелании состоять в гражданстве соседнего государства гражданин России обязан не совершать действий, "связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины".
При нарушении этого требования заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины признают недействительным, а его автора продолжат считать обладателем этого правового статуса. Возможность обратиться с заявлением повторно появится лишь по истечении десяти лет.
Как отмечали в МВД, после вступления закона в силу с заявлением о нежелании состоять в гражданстве Украины можно будет обратиться в любой территориальный орган ведомства, либо же подать его через портал Госуслуг.
- РИА Новости, 1920, 30.05.2023
30 мая, 18:14
Бывшая помощница Байдена сообщила о намерении получить гражданство РФБывшая помощница президента США Джо Байдена, 56-летняя писатель и публицист Тара Рид хотела бы получить российское гражданство. Об этом она рассказала в ходе пресс-конференции, организованной медиагруппой "Россия сегодня"
 
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