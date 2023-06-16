https://ukraina.ru/20230616/1047282179.html

Россияне с гражданством Украины смогут отказаться от него

Россияне с гражданством Украины смогут отказаться от него - 16.06.2023 Украина.ру

Россияне с гражданством Украины смогут отказаться от него

Россияне с гражданством Украины смогут отказаться от него со дня подачи заявления в МВД России о нежелании в нем состоять. Соответствующий закон вступит в силу 17 июня

2023-06-16T07:40

2023-06-16T07:40

2023-06-16T07:40

гражданство

россия

украина

новости

закон

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Эта мера позволит трудоустроиться в государственные и муниципальные органы, а также обучаться в образовательных организациях, предусматривающих допуск к гостайне.Согласно закону, со дня подачи заявления о нежелании состоять в гражданстве соседнего государства гражданин России обязан не совершать действий, "связанных с реализацией прав и исполнением обязанностей, предусмотренных для граждан Украины".При нарушении этого требования заявление о нежелании состоять в гражданстве Украины признают недействительным, а его автора продолжат считать обладателем этого правового статуса. Возможность обратиться с заявлением повторно появится лишь по истечении десяти лет.Как отмечали в МВД, после вступления закона в силу с заявлением о нежелании состоять в гражданстве Украины можно будет обратиться в любой территориальный орган ведомства, либо же подать его через портал Госуслуг.

https://ukraina.ru/20230530/1046731156.html

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2023

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

гражданство, россия, украина, новости, закон