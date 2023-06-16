https://ukraina.ru/20230616/1047260243.html

Эксперт объяснил, почему России нужно перестать говорить о "красных линиях" с Западом

Эксперт объяснил, почему России нужно перестать говорить о "красных линиях" с Западом - 16.06.2023 Украина.ру

Эксперт объяснил, почему России нужно перестать говорить о "красных линиях" с Западом

Да, сначала наши разговоры о "красных линиях" вызвали большой интерес на Западе. Но потом они убедились, что никаких конкретных шагов за ними не стоит, таким образом мы сами дискредитировали этот термин. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев

2023-06-16T05:15

2023-06-16T05:15

2023-06-16T05:15

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В российском обществе есть люди, которые предлагают в любой момент использовать ядерное оружие, потому что это отвечает нашим национальным интересам. Но беда в том, что это все остается на уровне риторики, а мы пока не предпринимаем никаких решительных действий, рассказал политолог.США предложили передать Киеву тактическое ядерное оружие без каких-либо предварительных условий. Это безусловная провокация. Поэтому России надо уйти от разговоров про красные линии и применения особых видов оружия в ответ на действия Запада, добавил он.Это серьезная работа. И она сложна с тем, что ее надо связывать с происходящим на поле боя. Если у России не будет технической возможности ответить на действия Запада, по нам это нанесет еще больший удар, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, зарубежье, запад, сво, война, вооружение, россия