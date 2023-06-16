Эксперт объяснил, почему России нужно перестать говорить о "красных линиях" с Западом - 16.06.2023 Украина.ру
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Эксперт объяснил, почему России нужно перестать говорить о "красных линиях" с Западом
Эксперт объяснил, почему России нужно перестать говорить о "красных линиях" с Западом - 16.06.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, почему России нужно перестать говорить о "красных линиях" с Западом
Да, сначала наши разговоры о "красных линиях" вызвали большой интерес на Западе. Но потом они убедились, что никаких конкретных шагов за ними не стоит, таким образом мы сами дискредитировали этот термин. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
2023-06-16T05:15
2023-06-16T05:15
новости
зарубежье
запад
сво
война
вооружение
россия
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В российском обществе есть люди, которые предлагают в любой момент использовать ядерное оружие, потому что это отвечает нашим национальным интересам. Но беда в том, что это все остается на уровне риторики, а мы пока не предпринимаем никаких решительных действий, рассказал политолог.США предложили передать Киеву тактическое ядерное оружие без каких-либо предварительных условий. Это безусловная провокация. Поэтому России надо уйти от разговоров про красные линии и применения особых видов оружия в ответ на действия Запада, добавил он.Это серьезная работа. И она сложна с тем, что ее надо связывать с происходящим на поле боя. Если у России не будет технической возможности ответить на действия Запада, по нам это нанесет еще больший удар, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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новости, зарубежье, запад, сво, война, вооружение, россия
Новости, Зарубежье, Запад, СВО, война, вооружение, Россия

Эксперт объяснил, почему России нужно перестать говорить о "красных линиях" с Западом

05:15 16.06.2023
 
© NATO
- РИА Новости, 1920, 16.06.2023
© NATO
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Да, сначала наши разговоры о "красных линиях" вызвали большой интерес на Западе. Но потом они убедились, что никаких конкретных шагов за ними не стоит, таким образом мы сами дискредитировали этот термин. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политолог Андрей Суздальцев
В российском обществе есть люди, которые предлагают в любой момент использовать ядерное оружие, потому что это отвечает нашим национальным интересам. Но беда в том, что это все остается на уровне риторики, а мы пока не предпринимаем никаких решительных действий, рассказал политолог.
США предложили передать Киеву тактическое ядерное оружие без каких-либо предварительных условий. Это безусловная провокация. Поэтому России надо уйти от разговоров про красные линии и применения особых видов оружия в ответ на действия Запада, добавил он.
"Я понимаю, что боевые действия на территории Белгородской области произвели на российское общество тяжелое впечатление и напомнили 1941 год. На это надо отвечать. Но надо разъяснять людям, что мы не будем им [Западу] уподобляться и не пойдем на различные варианты террористических действий", - подчеркнул Суздальцев.
Это серьезная работа. И она сложна с тем, что ее надо связывать с происходящим на поле боя. Если у России не будет технической возможности ответить на действия Запада, по нам это нанесет еще больший удар, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
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