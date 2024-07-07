Неизвестные сожгли в Киеве автомобиль украинских военных - "Страна"
14:56 07.07.2024 (обновлено: 15:04 07.07.2024)
Ночью в Киеве сожгли автомобиль украинских военнослужащих. Об этом сообщает 7 июля украинское издание "Страна" в телеграм
Ночью в киевском районе Оболонь сгорел микроавтобус, который принадлежал украинским военным. На опубликованных кадрах видно, что капот полностью выгорел, а кабина водителя получила значительные повреждения.
"Автомобиль был припаркован во дворе, на нем была военная символика. Полностью сгорела передняя часть бусика (микроавтобуса. - Ред.) Volkswagen", - говорится в сообщении издания.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов (ТЦК и СП, украинский аналог военкомата. - Ред.).
4 июля издание "Страна" сообщало, что в Харькове неизвестные сожгли машину сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК и СП).
В интернете получили широкую известность видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов (ТЦК и СП) увозят мужчин в микроавтобусах в неизвестном направлении, нередко избивая и применяя к ним силу.
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