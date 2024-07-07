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Неизвестные сожгли в Киеве автомобиль украинских военных - "Страна"

Неизвестные сожгли в Киеве автомобиль украинских военных - "Страна" - 07.07.2024 Украина.ру

Неизвестные сожгли в Киеве автомобиль украинских военных - "Страна"

Ночью в Киеве сожгли автомобиль украинских военнослужащих. Об этом сообщает 7 июля украинское издание "Страна" в телеграм

2024-07-07T14:56

2024-07-07T14:56

2024-07-07T15:04

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Ночью в киевском районе Оболонь сгорел микроавтобус, который принадлежал украинским военным. На опубликованных кадрах видно, что капот полностью выгорел, а кабина водителя получила значительные повреждения. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов (ТЦК и СП, украинский аналог военкомата. - Ред.).4 июля издание "Страна" сообщало, что в Харькове неизвестные сожгли машину сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК и СП).В интернете получили широкую известность видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов (ТЦК и СП) увозят мужчин в микроавтобусах в неизвестном направлении, нередко избивая и применяя к ним силу.О том, можно ли одним ударом обрушить всю систему обороны ВСУ - в интервью Александра Полищука: Если Россия слишком рьяно возьмет Дзержинск и Волчанск, ВСУ устроят ей "Минское шоссе"

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новости, киев, харьков, россия, военком, военкомат, автобус, поджог, машина, транспорт, всу