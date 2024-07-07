Неизвестные сожгли в Киеве автомобиль украинских военных - "Страна" - 07.07.2024 Украина.ру
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Неизвестные сожгли в Киеве автомобиль украинских военных - "Страна"
Неизвестные сожгли в Киеве автомобиль украинских военных - "Страна" - 07.07.2024 Украина.ру
Неизвестные сожгли в Киеве автомобиль украинских военных - "Страна"
Ночью в Киеве сожгли автомобиль украинских военнослужащих. Об этом сообщает 7 июля украинское издание "Страна" в телеграм
2024-07-07T14:56
2024-07-07T15:04
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Ночью в киевском районе Оболонь сгорел микроавтобус, который принадлежал украинским военным. На опубликованных кадрах видно, что капот полностью выгорел, а кабина водителя получила значительные повреждения. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов (ТЦК и СП, украинский аналог военкомата. - Ред.).4 июля издание "Страна" сообщало, что в Харькове неизвестные сожгли машину сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК и СП).В интернете получили широкую известность видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов (ТЦК и СП) увозят мужчин в микроавтобусах в неизвестном направлении, нередко избивая и применяя к ним силу.О том, можно ли одним ударом обрушить всю систему обороны ВСУ - в интервью Александра Полищука: Если Россия слишком рьяно возьмет Дзержинск и Волчанск, ВСУ устроят ей "Минское шоссе"
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новости, киев, харьков, россия, военком, военкомат, автобус, поджог, машина, транспорт, всу
Новости, Киев, Харьков, Россия, военком, военкомат, автобус, поджог, машина, транспорт, ВСУ

Неизвестные сожгли в Киеве автомобиль украинских военных - "Страна"

14:56 07.07.2024 (обновлено: 15:04 07.07.2024)
 
© -gregg- / flickr
© -gregg- / flickr
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Ночью в Киеве сожгли автомобиль украинских военнослужащих. Об этом сообщает 7 июля украинское издание "Страна" в телеграм
Ночью в киевском районе Оболонь сгорел микроавтобус, который принадлежал украинским военным. На опубликованных кадрах видно, что капот полностью выгорел, а кабина водителя получила значительные повреждения.
"Автомобиль был припаркован во дворе, на нем была военная символика. Полностью сгорела передняя часть бусика (микроавтобуса. - Ред.) Volkswagen", - говорится в сообщении издания.
Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов (ТЦК и СП, украинский аналог военкомата. - Ред.).
4 июля издание "Страна" сообщало, что в Харькове неизвестные сожгли машину сотрудника территориального центра комплектования (ТЦК и СП).
В интернете получили широкую известность видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов (ТЦК и СП) увозят мужчин в микроавтобусах в неизвестном направлении, нередко избивая и применяя к ним силу.
О том, можно ли одним ударом обрушить всю систему обороны ВСУ - в интервью Александра Полищука: Если Россия слишком рьяно возьмет Дзержинск и Волчанск, ВСУ устроят ей "Минское шоссе"
Сергей Полетаев интервью
06:39
Сергей Полетаев: Россия открывает вольер с "носорогами", которые втопчут ВСУ в землю возле Нью-Йорка Дзержинская операция будет покрупнее Авдеевской, потому что протяженность фронта раза в два больше и городская агломерация в два раза больше по площади и плотности застройки. Это будет направлением главного нашего удара на летнюю кампанию. Тут будут развиваться основные события
 
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