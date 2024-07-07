Путин рассматривает вариант проведения переговоров по Сирии в Турции - Эрдоган - 07.07.2024 Украина.ру
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Путин рассматривает вариант проведения переговоров по Сирии в Турции - Эрдоган
Путин рассматривает вариант проведения переговоров по Сирии в Турции - Эрдоган - 07.07.2024 Украина.ру
Путин рассматривает вариант проведения переговоров по Сирии в Турции - Эрдоган
Путин рассматривает вариант проведения переговоров по нормализации отношений Анкары и Дамаска на территории Турции. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает агентство Anadolu
2024-07-07T18:01
2024-07-07T18:05
новости
анкара
турция
сирия
владимир путин
эрдоган
башар асад
переговоры
ирак
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Эрдоган сообщил, что российский лидер Владимир Путин рассматривает вариант проведения переговоров по нормализации отношений Анкары и Дамаска на территории Турции.Эрдоган выразил надежду, что благодаря этому появится возможность довести турецко-сирийские отношения до того же уровня, что и в прошлом. "У Путина есть взгляды на проведение встречи в Турции. У премьер-министра Ирака тоже есть свои подходы к этому вопросу. Мы всегда говорим о посредничестве, но почему посредниками не могут быть наши же соседи?" - цитирует Эрдогана Anadolu.О том, может ли Анкара заложить основу для компромисса в конфликте на Украине - в интервью Фархада Ибрагимова: Пока Киев не капитулировал, любые предложения Эрдогана о мире на Украине бессмысленны
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новости, анкара, турция, сирия, владимир путин, эрдоган, башар асад, переговоры, ирак
Новости, Анкара, Турция, Сирия, Владимир Путин, Эрдоган, Башар Асад, переговоры, Ирак

Путин рассматривает вариант проведения переговоров по Сирии в Турции - Эрдоган

18:01 07.07.2024 (обновлено: 18:05 07.07.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Путин рассматривает вариант проведения переговоров по нормализации отношений Анкары и Дамаска на территории Турции. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает агентство Anadolu
Эрдоган сообщил, что российский лидер Владимир Путин рассматривает вариант проведения переговоров по нормализации отношений Анкары и Дамаска на территории Турции.
"Сейчас мы на таком этапе, когда как только [президент Сирии] Башар Асад сделает шаг в сторону улучшения отношений с Турцией, мы поступим аналогично. Потому что раньше мы не были врагами с Сирией, мы встречались с Асадом как семья. Мы можем направить наши приглашения в любой момент", - отметил турецкий лидер.
Эрдоган выразил надежду, что благодаря этому появится возможность довести турецко-сирийские отношения до того же уровня, что и в прошлом.
"У Путина есть взгляды на проведение встречи в Турции. У премьер-министра Ирака тоже есть свои подходы к этому вопросу. Мы всегда говорим о посредничестве, но почему посредниками не могут быть наши же соседи?" - цитирует Эрдогана Anadolu.
О том, может ли Анкара заложить основу для компромисса в конфликте на Украине - в интервью Фархада Ибрагимова: Пока Киев не капитулировал, любые предложения Эрдогана о мире на Украине бессмысленны
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Урок Тильзита для Турции7 июля 1807 года в восточно-прусском городе Тильзит (в н.в. Советск Калининградской области) был заключён мирный договор, завершивший длительную дипломатическую игру Франции вокруг Османской империи. Доверившись посулам Наполеона вернуть Крым и Северное Причерноморье, Турция втянулась в войну за чужие геополитические интересы
 
НовостиАнкараТурцияСирияВладимир ПутинЭрдоганБашар АсадпереговорыИрак
 
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