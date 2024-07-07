https://ukraina.ru/20240707/1056116505.html

Путин рассматривает вариант проведения переговоров по Сирии в Турции - Эрдоган

Путин рассматривает вариант проведения переговоров по Сирии в Турции - Эрдоган - 07.07.2024 Украина.ру

Путин рассматривает вариант проведения переговоров по Сирии в Турции - Эрдоган

Путин рассматривает вариант проведения переговоров по нормализации отношений Анкары и Дамаска на территории Турции. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает агентство Anadolu

2024-07-07T18:01

2024-07-07T18:01

2024-07-07T18:05

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Эрдоган сообщил, что российский лидер Владимир Путин рассматривает вариант проведения переговоров по нормализации отношений Анкары и Дамаска на территории Турции.Эрдоган выразил надежду, что благодаря этому появится возможность довести турецко-сирийские отношения до того же уровня, что и в прошлом. "У Путина есть взгляды на проведение встречи в Турции. У премьер-министра Ирака тоже есть свои подходы к этому вопросу. Мы всегда говорим о посредничестве, но почему посредниками не могут быть наши же соседи?" - цитирует Эрдогана Anadolu.О том, может ли Анкара заложить основу для компромисса в конфликте на Украине - в интервью Фархада Ибрагимова: Пока Киев не капитулировал, любые предложения Эрдогана о мире на Украине бессмысленны

https://ukraina.ru/20240707/1034311332.html

анкара

турция

сирия

ирак

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новости, анкара, турция, сирия, владимир путин, эрдоган, башар асад, переговоры, ирак