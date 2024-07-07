Путин рассматривает вариант проведения переговоров по Сирии в Турции - Эрдоган
18:01 07.07.2024 (обновлено: 18:05 07.07.2024)
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Турции Р. Т. Эрдоганом
Путин рассматривает вариант проведения переговоров по нормализации отношений Анкары и Дамаска на территории Турции. Об этом заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает агентство Anadolu
Эрдоган сообщил, что российский лидер Владимир Путин рассматривает вариант проведения переговоров по нормализации отношений Анкары и Дамаска на территории Турции.
"Сейчас мы на таком этапе, когда как только [президент Сирии] Башар Асад сделает шаг в сторону улучшения отношений с Турцией, мы поступим аналогично. Потому что раньше мы не были врагами с Сирией, мы встречались с Асадом как семья. Мы можем направить наши приглашения в любой момент", - отметил турецкий лидер.
Эрдоган выразил надежду, что благодаря этому появится возможность довести турецко-сирийские отношения до того же уровня, что и в прошлом.
"У Путина есть взгляды на проведение встречи в Турции. У премьер-министра Ирака тоже есть свои подходы к этому вопросу. Мы всегда говорим о посредничестве, но почему посредниками не могут быть наши же соседи?" - цитирует Эрдогана Anadolu.
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