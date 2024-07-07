https://ukraina.ru/20240707/1056116323.html

Энергосистема Украины может обрушиться уже этой зимой - эксперт Корольчук

Энергосистема Украины может обрушиться уже этой зимой - эксперт Корольчук - 07.07.2024 Украина.ру

Энергосистема Украины может обрушиться уже этой зимой - эксперт Корольчук

При неблагоприятном развитии событий и сильных холодах этой зимой может не выдержать нагрузок и рухнуть энергетическая система Украины, такое мнение выразил эксперт Института энергетических стратегий страны Юрий Корольчук

2024-07-07T17:31

2024-07-07T17:31

2024-07-07T17:36

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Энергосистема Украины при неблагоприятном развитии событий и сильных холодах этой зимой может не выдержать, что приведет к ее полному падению, сказал Корольчук.По словам эксперта, которые приводит украинское агентство УНИАН, на предстоящую зиму для Украины существует ряд сценариев. Базовый сценарий предполагает, что Украине удастся восстановить 3 ГВт генерации и обеспечить стабильную работу 8 или 9 блоков АЭС, а погода зимой будет без сильных холодов. В таком случае отключения света могут длиться до 12 часов в сутки.При негативном сценарии удастся восстановить только до 2 ГВт генерации и обеспечить работу 6-7 блоков АЭС. Если зимой будут сильные холода, это приведет к "определенным кризисным ситуациям, а именно падению энергосистемы", отметил Корольчук.Как заявил 30 июня исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк, каждое украинское домохозяйство для обеспечения себя электричеством должно купить приборы стоимостью до 3-4 тысяч долларов. Он объяснил это тем, что потребители не доплачивали за электроэнергию в течение прошлых лет.Украину очень скоро "погасят", предостерегает экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. По его словам, ВС РФ последовательно и системно бьют по объектам генерации, при такой интенсивности ударов 75 процентов украинской генерации будет уничтожено к концу июля — началу августа этого года.А в августе-сентябре военные постараются уничтожить оставшееся — "это гидро- и атомные электростанции", предположил Соскин в очередном выпуске своего видеоблога. Он уточнил, что ВС РФ не будут, конечно, бить по АЭС, но постараются их просто обесточить.К концу июля, в августе практически Украина станет не способной к генерации тепло- и электроэнергии, сказал эксперт.Подробнее о том, что еще происходит в украинской промышленности и экономике - в материале Ивана Лизана: Экономика Украины и война: массовые увольнения водителей, остановка меткомбинатов и грядущие банкротства

https://ukraina.ru/20240706/1056104308.html

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