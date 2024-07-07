Энергосистема Украины может обрушиться уже этой зимой - эксперт Корольчук - 07.07.2024 Украина.ру
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Энергосистема Украины может обрушиться уже этой зимой - эксперт Корольчук
Энергосистема Украины может обрушиться уже этой зимой - эксперт Корольчук - 07.07.2024 Украина.ру
Энергосистема Украины может обрушиться уже этой зимой - эксперт Корольчук
При неблагоприятном развитии событий и сильных холодах этой зимой может не выдержать нагрузок и рухнуть энергетическая система Украины, такое мнение выразил эксперт Института энергетических стратегий страны Юрий Корольчук
2024-07-07T17:31
2024-07-07T17:36
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Энергосистема Украины при неблагоприятном развитии событий и сильных холодах этой зимой может не выдержать, что приведет к ее полному падению, сказал Корольчук.По словам эксперта, которые приводит украинское агентство УНИАН, на предстоящую зиму для Украины существует ряд сценариев. Базовый сценарий предполагает, что Украине удастся восстановить 3 ГВт генерации и обеспечить стабильную работу 8 или 9 блоков АЭС, а погода зимой будет без сильных холодов. В таком случае отключения света могут длиться до 12 часов в сутки.При негативном сценарии удастся восстановить только до 2 ГВт генерации и обеспечить работу 6-7 блоков АЭС. Если зимой будут сильные холода, это приведет к "определенным кризисным ситуациям, а именно падению энергосистемы", отметил Корольчук.Как заявил 30 июня исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк, каждое украинское домохозяйство для обеспечения себя электричеством должно купить приборы стоимостью до 3-4 тысяч долларов. Он объяснил это тем, что потребители не доплачивали за электроэнергию в течение прошлых лет.Украину очень скоро "погасят", предостерегает экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. По его словам, ВС РФ последовательно и системно бьют по объектам генерации, при такой интенсивности ударов 75 процентов украинской генерации будет уничтожено к концу июля — началу августа этого года.А в августе-сентябре военные постараются уничтожить оставшееся — "это гидро- и атомные электростанции", предположил Соскин в очередном выпуске своего видеоблога. Он уточнил, что ВС РФ не будут, конечно, бить по АЭС, но постараются их просто обесточить.К концу июля, в августе практически Украина станет не способной к генерации тепло- и электроэнергии, сказал эксперт.Подробнее о том, что еще происходит в украинской промышленности и экономике - в материале Ивана Лизана: Экономика Украины и война: массовые увольнения водителей, остановка меткомбинатов и грядущие банкротства
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новости, украина, россия, энергетика, ядерная энергетика, аэс, атомная электростанция, электроэнергия, электричество, зима
Новости, Украина, Россия, энергетика, Ядерная энергетика, АЭС, атомная электростанция, электроэнергия, электричество, зима

Энергосистема Украины может обрушиться уже этой зимой - эксперт Корольчук

17:31 07.07.2024 (обновлено: 17:36 07.07.2024)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкТеплоэлектроцентраль в Киеве
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При неблагоприятном развитии событий и сильных холодах этой зимой может не выдержать нагрузок и рухнуть энергетическая система Украины, такое мнение выразил эксперт Института энергетических стратегий страны Юрий Корольчук
Энергосистема Украины при неблагоприятном развитии событий и сильных холодах этой зимой может не выдержать, что приведет к ее полному падению, сказал Корольчук.
По словам эксперта, которые приводит украинское агентство УНИАН, на предстоящую зиму для Украины существует ряд сценариев.
Базовый сценарий предполагает, что Украине удастся восстановить 3 ГВт генерации и обеспечить стабильную работу 8 или 9 блоков АЭС, а погода зимой будет без сильных холодов. В таком случае отключения света могут длиться до 12 часов в сутки.
При негативном сценарии удастся восстановить только до 2 ГВт генерации и обеспечить работу 6-7 блоков АЭС. Если зимой будут сильные холода, это приведет к "определенным кризисным ситуациям, а именно падению энергосистемы", отметил Корольчук.
Как заявил 30 июня исполнительный директор ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Святослав Павлюк, каждое украинское домохозяйство для обеспечения себя электричеством должно купить приборы стоимостью до 3-4 тысяч долларов. Он объяснил это тем, что потребители не доплачивали за электроэнергию в течение прошлых лет.
Украину очень скоро "погасят", предостерегает экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин. По его словам, ВС РФ последовательно и системно бьют по объектам генерации, при такой интенсивности ударов 75 процентов украинской генерации будет уничтожено к концу июля — началу августа этого года.
А в августе-сентябре военные постараются уничтожить оставшееся — "это гидро- и атомные электростанции", предположил Соскин в очередном выпуске своего видеоблога. Он уточнил, что ВС РФ не будут, конечно, бить по АЭС, но постараются их просто обесточить.
К концу июля, в августе практически Украина станет не способной к генерации тепло- и электроэнергии, сказал эксперт.
Подробнее о том, что еще происходит в украинской промышленности и экономике - в материале Ивана Лизана: Экономика Украины и война: массовые увольнения водителей, остановка меткомбинатов и грядущие банкротства
Босхет
Вчера, 09:48
Доброволец "Босхет": Перед штурмовиками стояла задача – выжить и пройти вперед. А мы ее обеспечивалиО личной мотивации, работе в ЧВК "Вагнер", обмене опытом с белорусскими военными, страхе на войне, солдатском быте, а также о правильных книгах, безразличии военкоматов, удивительных "кашниках" и многом другом журналисту издания "Украина.ру" рассказал русский доброволец с позывным "Босхет".
 
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