Несколько населенных пунктов в Крыму остались без газа из-за аварии - власти - 07.07.2024 Украина.ру
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Несколько населенных пунктов в Крыму остались без газа из-за аварии - власти
Несколько населенных пунктов в Крыму остались без газа из-за аварии - власти - 07.07.2024 Украина.ру
Несколько населенных пунктов в Крыму остались без газа из-за аварии - власти
В районе села Виноградное алуштинского района произошла авария на газопроводе, в ряде населенных пунктов временно приостановлено газоснабжения потребителей. Об этом сообщила в соцсетях глава города Галина Огнева
2024-07-07T11:03
2024-07-07T11:06
новости
крым
россия
мчс
газ
взрыв
газопровод
пожар
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Поздно вечером 6 июля в районе села Виноградное под Алуштой произошла авария на газопроводе. В связи с этим 7 июля возможно полное или частичное ограничение подачи газа потребителям муниципалитета, сообщила Огнева.В связи с повреждением магистрального газопровода при невыясненных обстоятельствах временно приостановлено газоснабжения потребителей в Алушта, позже уточнила глава города.Также без газоснабжения остались жители ряда населенные пунктов района: Малый маяк, Утёс, Чайка, Бондаренково, Лазурное, Виноградное, Кипарисное, Пушкино, Лучистое, Лаванда, Семидворье, Изобильное, Верхняя Кутузовка, Нижняя-Кутузовка, сказал Огнева.Все службы находятся на рабочих местах. Ведутся ремонтно-восстановительные работы. Ситуация под полным контролем, дополнительная информация будет размещена позже.По данным МЧС России, на месте аварии произошла разгерметизация подвесного моста газовой трубы с последующим факельным горением и переходом огня на лесной массив. В ночь на воскресенье пожар был локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров.О том, почему вокруг Белоруссии складывается непростая ситуация с Польшей и Прибалтикой - можно узнать в интервью Алексея Леонкова: Раньше ВСУ пытались закидать нас шапками, а теперь — трупами
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новости, крым, россия, мчс, газ, взрыв, газопровод, пожар
Новости, Крым, Россия, МЧС, газ, взрыв, газопровод, пожар

Несколько населенных пунктов в Крыму остались без газа из-за аварии - власти

11:03 07.07.2024 (обновлено: 11:06 07.07.2024)
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкТренировка подразделений МЧС в Крыму
Тренировка подразделений МЧС в Крыму - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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В районе села Виноградное алуштинского района произошла авария на газопроводе, в ряде населенных пунктов временно приостановлено газоснабжения потребителей. Об этом сообщила в соцсетях глава города Галина Огнева
Поздно вечером 6 июля в районе села Виноградное под Алуштой произошла авария на газопроводе. В связи с этим 7 июля возможно полное или частичное ограничение подачи газа потребителям муниципалитета, сообщила Огнева.
В связи с повреждением магистрального газопровода при невыясненных обстоятельствах временно приостановлено газоснабжения потребителей в Алушта, позже уточнила глава города.
Также без газоснабжения остались жители ряда населенные пунктов района: Малый маяк, Утёс, Чайка, Бондаренково, Лазурное, Виноградное, Кипарисное, Пушкино, Лучистое, Лаванда, Семидворье, Изобильное, Верхняя Кутузовка, Нижняя-Кутузовка, сказал Огнева.

"Под руководством заместителя Председателя Совета министров Республики Крым Игоря Николаевича Михайличенко проведено совещание по вопросу ликвидации аварии на газораспределеном узле в селе Виноградное", - сообщила мэр.

Все службы находятся на рабочих местах. Ведутся ремонтно-восстановительные работы. Ситуация под полным контролем, дополнительная информация будет размещена позже.
По данным МЧС России, на месте аварии произошла разгерметизация подвесного моста газовой трубы с последующим факельным горением и переходом огня на лесной массив. В ночь на воскресенье пожар был локализован на площади 1,5 тысячи квадратных метров.
О том, почему вокруг Белоруссии складывается непростая ситуация с Польшей и Прибалтикой - можно узнать в интервью Алексея Леонкова: Раньше ВСУ пытались закидать нас шапками, а теперь — трупами
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