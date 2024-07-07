Крах политики Североатлантического альянса по Украине очевиден - Макгрегор - 07.07.2024 Украина.ру
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Крах политики Североатлантического альянса по Украине очевиден - Макгрегор
Крах политики Североатлантического альянса по Украине очевиден - Макгрегор - 07.07.2024 Украина.ру
Крах политики Североатлантического альянса по Украине очевиден - Макгрегор
Становится очевидным крах политики Североатлантического альянса по Украине, а Киев и его западные союзники не могут это скрыть, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom
2024-07-07T13:05
2024-07-07T13:05
новости
украина
сша
киев
дуглас макгрегор
дональд трамп
джо байден
нато
пентагон
выборы
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Стало понятно, что такой конечный результат, который мог бы скрыть от западной общественности поражение НАТО на Украине просто недостижим, отметил экс-советник Пентагона.По мнению Макгрегора, страны-члены Альянса находятся в недоумении и не знают, что предпринять. Он подчеркнул, что спецслужбы Соединенных Штатов пытаются сделать все возможное, чтобы отсрочить крах Украины до начала выборов в ноябре.Ранее писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев в своем телеграм-канале написал, что украинский конфликт будет развиваться по следующему сценарию: к власти в США придет Дональд Трамп, предложит Россию заморозку по нынешней линии боевого соприкосновения, Москва на это ответит отказом, а Вашингтон вооружит Украину до зубов, из-за чего позиционная война затянется на неопределенный срок.Вообще не факт, что экс-президент США Дональд Трамп придет к власти. Демократы открыли против него уголовное дело и хотят посадить его в тюрьму. Они могут выбрать нового кандидата или победить на выборах с тем же президентом США Джо Байденом, сказал Садулаев в интервью изданию Украина.ру."Но даже если к власти придет [экс-президент США Дональд] Трамп и он предъявит нам этот ультиматум, предварительно набросанный его помощниками, к этому моменту линия соприкосновения будет за десятки километров от тех мест, где она находится сейчас", - заключил собеседник издания.Полный тест интервью Германа Садулаева: Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку читайте на сайте Украина.руО том, может ли Анкара заложить основу для компромисса в конфликте на Украине - в интервью Фархада Ибрагимова: Пока Киев не капитулировал, любые предложения Эрдогана о мире на Украине бессмысленны
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новости, украина, сша, киев, дуглас макгрегор, дональд трамп, джо байден, нато, пентагон, выборы, всу, сво
Новости, Украина, США, Киев, Дуглас Макгрегор, Дональд Трамп, Джо Байден, НАТО, Пентагон, выборы, ВСУ, СВО

Крах политики Североатлантического альянса по Украине очевиден - Макгрегор

13:05 07.07.2024
 
© РИА Новости . Денис Петров / Перейти в фотобанкУкраинско-американские военные учения Sea Breeze-2015 в Черном море
Украинско-американские военные учения Sea Breeze-2015 в Черном море - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости . Денис Петров
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Становится очевидным крах политики Североатлантического альянса по Украине, а Киев и его западные союзники не могут это скрыть, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom
Стало понятно, что такой конечный результат, который мог бы скрыть от западной общественности поражение НАТО на Украине просто недостижим, отметил экс-советник Пентагона.
По мнению Макгрегора, страны-члены Альянса находятся в недоумении и не знают, что предпринять. Он подчеркнул, что спецслужбы Соединенных Штатов пытаются сделать все возможное, чтобы отсрочить крах Украины до начала выборов в ноябре.
"Не думаю, что у них получится", — заключил эксперт.
Ранее писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев в своем телеграм-канале написал, что украинский конфликт будет развиваться по следующему сценарию: к власти в США придет Дональд Трамп, предложит Россию заморозку по нынешней линии боевого соприкосновения, Москва на это ответит отказом, а Вашингтон вооружит Украину до зубов, из-за чего позиционная война затянется на неопределенный срок.
Вообще не факт, что экс-президент США Дональд Трамп придет к власти. Демократы открыли против него уголовное дело и хотят посадить его в тюрьму. Они могут выбрать нового кандидата или победить на выборах с тем же президентом США Джо Байденом, сказал Садулаев в интервью изданию Украина.ру.
"Но даже если к власти придет [экс-президент США Дональд] Трамп и он предъявит нам этот ультиматум, предварительно набросанный его помощниками, к этому моменту линия соприкосновения будет за десятки километров от тех мест, где она находится сейчас", - заключил собеседник издания.
Полный тест интервью Германа Садулаева: Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку читайте на сайте Украина.ру
О том, может ли Анкара заложить основу для компромисса в конфликте на Украине - в интервью Фархада Ибрагимова: Пока Киев не капитулировал, любые предложения Эрдогана о мире на Украине бессмысленны
Сергей Полетаев интервью
06:39
Сергей Полетаев: Россия открывает вольер с "носорогами", которые втопчут ВСУ в землю возле Нью-Йорка Дзержинская операция будет покрупнее Авдеевской, потому что протяженность фронта раза в два больше и городская агломерация в два раза больше по площади и плотности застройки. Это будет направлением главного нашего удара на летнюю кампанию. Тут будут развиваться основные события
 
НовостиУкраинаСШАКиевДуглас МакгрегорДональд ТрампДжо БайденНАТОПентагонвыборыВСУСВО
 
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