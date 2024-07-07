Крах политики Североатлантического альянса по Украине очевиден - Макгрегор
© РИА Новости . Денис Петров / Перейти в фотобанкУкраинско-американские военные учения Sea Breeze-2015 в Черном море
Становится очевидным крах политики Североатлантического альянса по Украине, а Киев и его западные союзники не могут это скрыть, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom
Стало понятно, что такой конечный результат, который мог бы скрыть от западной общественности поражение НАТО на Украине просто недостижим, отметил экс-советник Пентагона.
По мнению Макгрегора, страны-члены Альянса находятся в недоумении и не знают, что предпринять. Он подчеркнул, что спецслужбы Соединенных Штатов пытаются сделать все возможное, чтобы отсрочить крах Украины до начала выборов в ноябре.
"Не думаю, что у них получится", — заключил эксперт.
Ранее писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев в своем телеграм-канале написал, что украинский конфликт будет развиваться по следующему сценарию: к власти в США придет Дональд Трамп, предложит Россию заморозку по нынешней линии боевого соприкосновения, Москва на это ответит отказом, а Вашингтон вооружит Украину до зубов, из-за чего позиционная война затянется на неопределенный срок.
Вообще не факт, что экс-президент США Дональд Трамп придет к власти. Демократы открыли против него уголовное дело и хотят посадить его в тюрьму. Они могут выбрать нового кандидата или победить на выборах с тем же президентом США Джо Байденом, сказал Садулаев в интервью изданию Украина.ру.
"Но даже если к власти придет [экс-президент США Дональд] Трамп и он предъявит нам этот ультиматум, предварительно набросанный его помощниками, к этому моменту линия соприкосновения будет за десятки километров от тех мест, где она находится сейчас", - заключил собеседник издания.
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