https://ukraina.ru/20240707/1056113020.html

Крах политики Североатлантического альянса по Украине очевиден - Макгрегор

Крах политики Североатлантического альянса по Украине очевиден - Макгрегор - 07.07.2024 Украина.ру

Крах политики Североатлантического альянса по Украине очевиден - Макгрегор

Становится очевидным крах политики Североатлантического альянса по Украине, а Киев и его западные союзники не могут это скрыть, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom

2024-07-07T13:05

2024-07-07T13:05

2024-07-07T13:05

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Стало понятно, что такой конечный результат, который мог бы скрыть от западной общественности поражение НАТО на Украине просто недостижим, отметил экс-советник Пентагона.По мнению Макгрегора, страны-члены Альянса находятся в недоумении и не знают, что предпринять. Он подчеркнул, что спецслужбы Соединенных Штатов пытаются сделать все возможное, чтобы отсрочить крах Украины до начала выборов в ноябре.Ранее писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев в своем телеграм-канале написал, что украинский конфликт будет развиваться по следующему сценарию: к власти в США придет Дональд Трамп, предложит Россию заморозку по нынешней линии боевого соприкосновения, Москва на это ответит отказом, а Вашингтон вооружит Украину до зубов, из-за чего позиционная война затянется на неопределенный срок.Вообще не факт, что экс-президент США Дональд Трамп придет к власти. Демократы открыли против него уголовное дело и хотят посадить его в тюрьму. Они могут выбрать нового кандидата или победить на выборах с тем же президентом США Джо Байденом, сказал Садулаев в интервью изданию Украина.ру."Но даже если к власти придет [экс-президент США Дональд] Трамп и он предъявит нам этот ультиматум, предварительно набросанный его помощниками, к этому моменту линия соприкосновения будет за десятки километров от тех мест, где она находится сейчас", - заключил собеседник издания.Полный тест интервью Германа Садулаева: Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку читайте на сайте Украина.руО том, может ли Анкара заложить основу для компромисса в конфликте на Украине - в интервью Фархада Ибрагимова: Пока Киев не капитулировал, любые предложения Эрдогана о мире на Украине бессмысленны

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новости, украина, сша, киев, дуглас макгрегор, дональд трамп, джо байден, нато, пентагон, выборы, всу, сво