Ропот в окопах, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 7 июля - 07.07.2024 Украина.ру
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Ропот в окопах, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 7 июля
Ропот в окопах, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 7 июля - 07.07.2024 Украина.ру
Ропот в окопах, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 7 июля
Воюющий на передовой украинских журналист сообщил о росте недовольства сослуживцев по поводу происходящего в стране, политики говорят о коррупции в командовании. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
2024-07-07T13:13
2024-07-07T13:13
эксклюзив
хроники
генштаб
владимир сальдо
марьяна безуглая
херсонская область
россия
украина
вооруженные силы украины
воронежская область
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Киевский журналист Артём Ильин, месяц назад ушедший служить в армию, рассказал о настроениях среди своих сослуживцев. Выдержки из его записи в соцсетях приводит украинское издание "Страна".По словам Ильина, его окружают "преимущественно жители сельских регионов западной части Украины"."Достаточно большая часть народа открыто заявляет: "За мои 30-40-50 лет государство не дало ничего кроме калашмата. Почему я должен быть патриотом?" - отметил Ильин.Особую ненависть у украинских военных вызывает повальная коррупция."Люди верят, что на должности назначают тех, кто отлистал (заплатил — Ред.). Уверены, что в тюрьму никто вроде Николая Тищенко не сядет, потому что они откупятся. И постоянно вспоминают некоего замминистра, внесшего за себя многомиллионный задаток после разоблачения его коррупционных сделок", - отметил Ильин.О посетовал на информацию об автомобиле Елены Зеленской, заявив, что в среде солдат "очень быстро распространяются слухи типа "Бугатти" у первой леди"."Я откровенно теряюсь и не знаю что всем ответить. Аргументы о Путине и московских властях не работают", - отметил Ильин.Он также указал, что "обычный украинец живёт во вселенной, которая не пересекается с мыслями в колонках известных философов и публицистов"."Они (украинские военные — Ред.) уже сейчас понимают, что кормильцы разделены с семьями. И неизвестно когда вернутся, если вернутся вообще. Их фактически принуждением, а иногда и обманом, забрали в армию. Как жить таким семьям - нет ответа. И вместе с тем крупные коррупционные скандалы возникают почти каждый день. Несмотря на десятки антикоррупционных органов, мощные речи, яркие форумы и авторитетных спикеров. И народ понимает, что это все х**ня на постном масле, которую втирают уже 10+ лет на фоне разговоров о путинской угрозе. И оно очень влияет на мотивацию", - подытожил новоиспечённый военнослужащий.Тем временем по сети расходится запись народного депутата Марьяны Безуглой, которая обвинила теперь уже командование Воздушных сил ВСУ в том, что оно "утилизирует" людей и технику."Только за эти сутки на Полтавщине спокойно летали российские разведывательные дроны, и наше ПВО и авиация были уничтожены прямой наводкой в расслабленном режиме, как в тире или в компьютерной игре", - написала Безуглая.Также она рассказала, почему были потеряны две установки Patriot."Первый Patriot был уничтожен, потому что его не перемещали вообще, хотя это описано в любом военном учебнике. После этого второй Patriot был уничтожен, потому что его перемещали редко и не маскировали, и это уже после уничтожения первого. Местное население знало, где он, и никаких мер не проводилось", - заявила нардеп.Он также заявила, что способы противодействия российскими БпЛА, "которые сейчас залетают на более ста километров, не разработаны вообще". По её словам, никто противодействием БпЛА в ВС ВСУ не занимается.Отдельно Безуглая остановилась на командующем ВС ВСУ Николае Олещуке, обвинив его в подтасовках данных."Совесть не мешает командующему согласовывать сфальсифицированную статистику, когда, например, во время атаки россияне запустили пять "Шахедов", их не сбили, а командование подает на всю страну, что летело десять, а сбили пять. Кто проверит? У генералов все свои", - написала Безуглая.В Генштабе же, по ее словам, в список "уничтоженной" российской техники записывают также поврежденную.Особо она остановилась на коррупции."За определённую доплату можно пристроиться в подразделения ПВО, доплатить ещё деньги, чтобы тебя вписывали в наряд, а на самом деле там и не появляться. В то же время, реальных, не "мазаных" специалистов массово переводят в пехоту, что не только приводит к бессмысленным смертям", - негодовала Безуглая.По её словам, есть случаи перевода в пехоту специалистов западных систем ПВО, чья техника была уничтожена.Таким образом, она частично подтвердила ходящие среди солдатов слухи о коррупции в Вооружённых силах Украины.ОбстрелыКак сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 42 удара.На донецком направлении ВСУ осуществили 9 обстрелов, на горловском — 31 обстрел, на ясиноватском — 1 обстрел, на волновахском — 1 обстрел, выпустив в общей сложности 168 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 16 гражданских лиц. Пострадали 4 сотрудника МЧС России. Огнём ВСУ повреждены 7 жилых домостроений, 2 автомобиля и 5 объектов гражданской инфраструктуры."К сожалению, общее число жертв за 6 июля 2024 года увеличилось до 24 человек (1 погиб, 23 ранены). Кроме ранее обнародованных данных в Петровском районе Донецка ранение получил мужчина 1971 года рождения. В Никитовском районе Горловки погиб мужчина (персональные данные уточняются) ранения получили женщины 1949 и 1985 годов рождения. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать", - позже сообщило представительство.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка в общей сложности 23 снаряда калибром 155 мм, в т.ч. кассетных, по Центрально-Городскому району Горловки — 2 снаряда калибром 155 мм.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 23 снаряда из ствольной артиллерии."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 23 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 4; Раденск — 3; Каховка — 4; Любимовка — 4; Каиры — 3; Великая Лепетиха — 5", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 21 снаряд из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Песчановка, Алёшки, Каховка, Коханы и Корсунка.Утром 7 июля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также сообщил о пострадавших от ударов ВСУ."Вчера вечером украинские террористы вновь атаковали дачный посёлок "Экспресс" в Алешкинском МО, на этот раз — FPV-дронами. Две женщины получили ожоги 2-3 степени. Прибывшие на тушение пожара спасатели оказали им первую помощь на месте и организовали переправку в медучреждение", - написал Сальдо в своём телеграм-канале.Кроме того, утром 7 июля губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об атаке украинского БпЛА."Минувшей ночью дежурными силами ПВО были обнаружены и уничтожены несколько БпЛА над территорией Воронежской области. При падении их остатков произошел пожар на одном из складов. В Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов. По предварительным данным, никто из граждан не пострадал. На месте работают оперативные службы, военные и представители власти для ликвидации ЧС. В случае необходимости для эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов подготовили автобусы. С населением проводится инструктаж для обеспечения их безопасности. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле", - написал он в своём телеграм-канале в 07:44.Позже, спустя один час и 50 минут Гусев заявил о введении режима ЧС."Ввели режим ЧС в границах населённого пункта Подгоренского района, где ночью произошло происшествие с украинским БпЛА. Пока детонация взрывоопасных объектов продолжается. В результате одного из взрывов загорелась хозпостройка жилого дома. Пожар уже ликвидировали. Пострадавших нет. Перекрыли участок автомобильной дороги, которая проходит через населённый пункт. Идёт эвакуация граждан в пункты временного размещения. На месте работают сотрудники оперативных служб и ведомств", - отметил он.Также утром 7 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."По городу Белгород был выпущен один БпЛА самолётного типа, который сбит системой ПВО. Обошлось без последствий на земле. В Белгородском районе вражеским атакам подверглись посёлки Разумное, Северный, сёла Ближнее, Пушкарное, Севрюково, Солохи, Хохлово и Щетиновка. Всего за прошедшие сутки выпущено 26 боеприпасов в ходе одного обстрела и 8 БпЛА, системой ПВО сбиты 7 из них. Повреждён один автомобиль", - указывалось в сводке.Также в Валуйском городском округе село Новопетровка было атаковано с помощью одного БпЛА. В Волоконовском районе по хутору Старый было выпущено 36 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и один FPV-дрон. Во всех случаях обошлось без последствий на землеКроме того, в Грайворонском городском округе по сёлам Головчино, Безымено, Козинка, Мокрая Орловка и Пороз было выпущено 43 боеприпаса в ходе 5 обстрелов и 8 БпЛА. В селе Безымено полностью разрушены 6 частных домов.В Краснояружском районе атакам подверглись поселок Прилесье, села Демидовка, Репяховка и Теребрено. Были нанесены удары 4 БпЛА и 2 боеприпасами в ходе одного обстрела. Повреждены 4 частных домовладения и 4 автомобиля, один из которых полностью сгорел.В Прохоровском районе по поселку Прохоровка и селу Береговое-Первое было выпущено 2 БпЛА, системой ПВО сбит один из них. Обошлось без повреждений."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, селам Вознесеновка, Муром, Ржевка, Новая Таволжанка, хуторам Балки и Мухин выпущено 12 дронов-камикадзе и 3 боеприпаса в ходе одного обстрела. Над территорией округа сбит один БпЛА противника самолетного типа. Повреждены 2 частных домовладения, легковой автомобиль, трактор, комбайн, линии электро- и газоснабжения, нежилое здание, складское помещение сельхозпредприятия, дорожное полотно и ворота частного домовладения. Над Яковлевским городским округом системой ПВО сбиты 2 беспилотника. Обошлось без последствий на земле", - отмечалось в сводке.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.О том, что ожидает Украину — в статье Сергея Зуева "НАТО будет на Украине, но украинцам не стоит этому радоваться. Эксперты о тревожном будущем страны"
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Егор Леев
Егор Леев
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эксклюзив, хроники, генштаб, владимир сальдо, марьяна безуглая, херсонская область, россия, украина, вооруженные силы украины, воронежская область, днр, белгородская область, коррупция
Эксклюзив, Хроники, Генштаб, Владимир Сальдо, Марьяна Безуглая, Херсонская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Воронежская область, ДНР, Белгородская область, коррупция

Ропот в окопах, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 7 июля

13:13 07.07.2024
 
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Блиндаж ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Воюющий на передовой украинских журналист сообщил о росте недовольства сослуживцев по поводу происходящего в стране, политики говорят о коррупции в командовании. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Киевский журналист Артём Ильин, месяц назад ушедший служить в армию, рассказал о настроениях среди своих сослуживцев. Выдержки из его записи в соцсетях приводит украинское издание "Страна".
По словам Ильина, его окружают "преимущественно жители сельских регионов западной части Украины".
"Достаточно большая часть народа открыто заявляет: "За мои 30-40-50 лет государство не дало ничего кроме калашмата. Почему я должен быть патриотом?" - отметил Ильин.
Особую ненависть у украинских военных вызывает повальная коррупция.
"Люди верят, что на должности назначают тех, кто отлистал (заплатил — Ред.). Уверены, что в тюрьму никто вроде Николая Тищенко не сядет, потому что они откупятся. И постоянно вспоминают некоего замминистра, внесшего за себя многомиллионный задаток после разоблачения его коррупционных сделок", - отметил Ильин.
О посетовал на информацию об автомобиле Елены Зеленской, заявив, что в среде солдат "очень быстро распространяются слухи типа "Бугатти" у первой леди".
дельтаплан - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
09:46
На маленьком плоту и дельтаплане, изучение вражеских ракет. Главное на Украине на утро 7 июляУкраинские военные и гражданские прибегают к различным способам, чтобы покинуть территорию страны. Российские специалисты изучили кумулятивную боевую часть ракеты Storm Shadow
"Я откровенно теряюсь и не знаю что всем ответить. Аргументы о Путине и московских властях не работают", - отметил Ильин.
Он также указал, что "обычный украинец живёт во вселенной, которая не пересекается с мыслями в колонках известных философов и публицистов".
"Они (украинские военные — Ред.) уже сейчас понимают, что кормильцы разделены с семьями. И неизвестно когда вернутся, если вернутся вообще. Их фактически принуждением, а иногда и обманом, забрали в армию. Как жить таким семьям - нет ответа. И вместе с тем крупные коррупционные скандалы возникают почти каждый день. Несмотря на десятки антикоррупционных органов, мощные речи, яркие форумы и авторитетных спикеров. И народ понимает, что это все х**ня на постном масле, которую втирают уже 10+ лет на фоне разговоров о путинской угрозе. И оно очень влияет на мотивацию", - подытожил новоиспечённый военнослужащий.
Тем временем по сети расходится запись народного депутата Марьяны Безуглой, которая обвинила теперь уже командование Воздушных сил ВСУ в том, что оно "утилизирует" людей и технику.
"Только за эти сутки на Полтавщине спокойно летали российские разведывательные дроны, и наше ПВО и авиация были уничтожены прямой наводкой в расслабленном режиме, как в тире или в компьютерной игре", - написала Безуглая.
Также она рассказала, почему были потеряны две установки Patriot.
"Первый Patriot был уничтожен, потому что его не перемещали вообще, хотя это описано в любом военном учебнике. После этого второй Patriot был уничтожен, потому что его перемещали редко и не маскировали, и это уже после уничтожения первого. Местное население знало, где он, и никаких мер не проводилось", - заявила нардеп.
- РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Вчера, 18:32
Расправы наёмников над военнопленными. Итоги 6 июля на УкраинеАмериканское издание The New York Times рассказало об убийствах российских военнопленных западными наёмниками
Он также заявила, что способы противодействия российскими БпЛА, "которые сейчас залетают на более ста километров, не разработаны вообще". По её словам, никто противодействием БпЛА в ВС ВСУ не занимается.
Отдельно Безуглая остановилась на командующем ВС ВСУ Николае Олещуке, обвинив его в подтасовках данных.
"Совесть не мешает командующему согласовывать сфальсифицированную статистику, когда, например, во время атаки россияне запустили пять "Шахедов", их не сбили, а командование подает на всю страну, что летело десять, а сбили пять. Кто проверит? У генералов все свои", - написала Безуглая.
В Генштабе же, по ее словам, в список "уничтоженной" российской техники записывают также поврежденную.
Особо она остановилась на коррупции.
"За определённую доплату можно пристроиться в подразделения ПВО, доплатить ещё деньги, чтобы тебя вписывали в наряд, а на самом деле там и не появляться. В то же время, реальных, не "мазаных" специалистов массово переводят в пехоту, что не только приводит к бессмысленным смертям", - негодовала Безуглая.
По её словам, есть случаи перевода в пехоту специалистов западных систем ПВО, чья техника была уничтожена.
Таким образом, она частично подтвердила ходящие среди солдатов слухи о коррупции в Вооружённых силах Украины.
последствия удара украинского FPV-дрона в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Вчера, 13:01
Изменения в ядерной доктрине, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 6 июляВ ядерную доктрину России могут внести изменения. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Обстрелы
Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 42 удара.
На донецком направлении ВСУ осуществили 9 обстрелов, на горловском — 31 обстрел, на ясиноватском — 1 обстрел, на волновахском — 1 обстрел, выпустив в общей сложности 168 единиц различных боеприпасов.
Поступили сведения о ранении 16 гражданских лиц. Пострадали 4 сотрудника МЧС России. Огнём ВСУ повреждены 7 жилых домостроений, 2 автомобиля и 5 объектов гражданской инфраструктуры.
"К сожалению, общее число жертв за 6 июля 2024 года увеличилось до 24 человек (1 погиб, 23 ранены). Кроме ранее обнародованных данных в Петровском районе Донецка ранение получил мужчина 1971 года рождения. В Никитовском районе Горловки погиб мужчина (персональные данные уточняются) ранения получили женщины 1949 и 1985 годов рождения. Сведения о последствиях обстрелов продолжают поступать", - позже сообщило представительство.
В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка в общей сложности 23 снаряда калибром 155 мм, в т.ч. кассетных, по Центрально-Городскому району Горловки — 2 снаряда калибром 155 мм.
По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону России 23 снаряда из ствольной артиллерии.
"ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 23 снаряда из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Новая Каховка — 4; Раденск — 3; Каховка — 4; Любимовка — 4; Каиры — 3; Великая Лепетиха — 5", - указывалось в публикации.
В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 21 снаряд из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Песчановка, Алёшки, Каховка, Коханы и Корсунка.
Лесной пожар в Волгоградской области - РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Вчера, 09:22
Экотерроризм ВСУ, атака на Кубань. Главное на Украине на утро 6 июляУкраинские военные намеренно поджигают леса в Херсонской области. Украинские военные атаковали Краснодарский край при помощи БпЛА
Утром 7 июля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также сообщил о пострадавших от ударов ВСУ.
"Вчера вечером украинские террористы вновь атаковали дачный посёлок "Экспресс" в Алешкинском МО, на этот раз — FPV-дронами. Две женщины получили ожоги 2-3 степени. Прибывшие на тушение пожара спасатели оказали им первую помощь на месте и организовали переправку в медучреждение", - написал Сальдо в своём телеграм-канале.
Кроме того, утром 7 июля губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил об атаке украинского БпЛА.
"Минувшей ночью дежурными силами ПВО были обнаружены и уничтожены несколько БпЛА над территорией Воронежской области. При падении их остатков произошел пожар на одном из складов. В Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов. По предварительным данным, никто из граждан не пострадал. На месте работают оперативные службы, военные и представители власти для ликвидации ЧС. В случае необходимости для эвакуации жителей близлежащих населенных пунктов подготовили автобусы. С населением проводится инструктаж для обеспечения их безопасности. Оперативную ситуацию в регионе держу на контроле", - написал он в своём телеграм-канале в 07:44.
Позже, спустя один час и 50 минут Гусев заявил о введении режима ЧС.
"Ввели режим ЧС в границах населённого пункта Подгоренского района, где ночью произошло происшествие с украинским БпЛА. Пока детонация взрывоопасных объектов продолжается. В результате одного из взрывов загорелась хозпостройка жилого дома. Пожар уже ликвидировали. Пострадавших нет. Перекрыли участок автомобильной дороги, которая проходит через населённый пункт. Идёт эвакуация граждан в пункты временного размещения. На месте работают сотрудники оперативных служб и ведомств", - отметил он.
Встреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Венгрии В. Орбаном - РИА Новости, 1920, 05.07.2024
5 июля, 18:30
Возмутительный и многообещающий визит. Итоги 5 июля на УкраинеПриезд премьер-министра Венгрии Виктора Орбана касался мира на Украине, но Киев и Европа отмежевались от главы венгерского правительства и осудили Орбана
Также утром 7 июля губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России.
"По городу Белгород был выпущен один БпЛА самолётного типа, который сбит системой ПВО. Обошлось без последствий на земле. В Белгородском районе вражеским атакам подверглись посёлки Разумное, Северный, сёла Ближнее, Пушкарное, Севрюково, Солохи, Хохлово и Щетиновка. Всего за прошедшие сутки выпущено 26 боеприпасов в ходе одного обстрела и 8 БпЛА, системой ПВО сбиты 7 из них. Повреждён один автомобиль", - указывалось в сводке.
Также в Валуйском городском округе село Новопетровка было атаковано с помощью одного БпЛА. В Волоконовском районе по хутору Старый было выпущено 36 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и один FPV-дрон. Во всех случаях обошлось без последствий на земле
Кроме того, в Грайворонском городском округе по сёлам Головчино, Безымено, Козинка, Мокрая Орловка и Пороз было выпущено 43 боеприпаса в ходе 5 обстрелов и 8 БпЛА. В селе Безымено полностью разрушены 6 частных домов.
В Краснояружском районе атакам подверглись поселок Прилесье, села Демидовка, Репяховка и Теребрено. Были нанесены удары 4 БпЛА и 2 боеприпасами в ходе одного обстрела. Повреждены 4 частных домовладения и 4 автомобиля, один из которых полностью сгорел.
В Прохоровском районе по поселку Прохоровка и селу Береговое-Первое было выпущено 2 БпЛА, системой ПВО сбит один из них. Обошлось без повреждений.
"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, селам Вознесеновка, Муром, Ржевка, Новая Таволжанка, хуторам Балки и Мухин выпущено 12 дронов-камикадзе и 3 боеприпаса в ходе одного обстрела. Над территорией округа сбит один БпЛА противника самолетного типа. Повреждены 2 частных домовладения, легковой автомобиль, трактор, комбайн, линии электро- и газоснабжения, нежилое здание, складское помещение сельхозпредприятия, дорожное полотно и ворота частного домовладения. Над Яковлевским городским округом системой ПВО сбиты 2 беспилотника. Обошлось без последствий на земле", - отмечалось в сводке.
Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.
О том, что ожидает Украину — в статье Сергея Зуева "НАТО будет на Украине, но украинцам не стоит этому радоваться. Эксперты о тревожном будущем страны"
 
ЭксклюзивХроникиГенштабВладимир СальдоМарьяна БезуглаяХерсонская областьРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВоронежская областьДНРБелгородская областькоррупция
 
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14:23Ради чего воюет Зеленский и когда капитулирует Украина: Ищенко о дефолте и роли наёмной армии США
13:13Ропот в окопах, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 7 июля
13:05Крах политики Североатлантического альянса по Украине очевиден - Макгрегор
13:01Москва-Дели транзит. Калькуляция сотрудничества
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