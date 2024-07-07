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Число жертв обстрелов в ДНР увеличилось до 24 человек, погиб мужчина - СЦКК

Число жертв обстрелов в ДНР увеличилось до 24 человек, погиб мужчина - СЦКК - 07.07.2024 Украина.ру

Число жертв обстрелов в ДНР увеличилось до 24 человек, погиб мужчина - СЦКК

Общее число жертв обстрелов в ДНР за 6 июля увеличилось до 24 человек, при этом 1 человек погиб, 23 ранены. Об этом сообщили в пресс-службе Представительства ДНР в СЦКК

2024-07-07T16:02

2024-07-07T16:02

2024-07-07T16:15

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Общее число жертв обстрелов ДНР за 6 июля 2024 года увеличилось до 24 человек (1 погиб, 23 ранены). В Петровском районе Донецка ранение получил мужчина 1971 г.р. В Никитовском районе Горловки погиб мужчина (персональные данные уточняются), также ранения получили две женщины 1949 и 1985 г.р.По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 6 июля по состоянию на 23:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики:- г. Донецк: Кировский район: в результате сброса ВОП с БпЛА ранен еще один мужчина 1984 г.р.; Петровский район: по ул. Добровольского ранены мужчины 1941, 2000 и 1987 г.р.; - Горловка: Центрально-Городской район: по ул. Олега Кошевого, 64 ранен мужчина 1978 г.р.; Никитовский район: ранены мужчины 1966, 2002, 1983 и 1948 г.р. и женщины 1963 и 1954 г.р. При повторном обстреле пострадали четверо сотрудников МЧС России. Также повреждена пожарная автоцистерна. - поселок Пантелеймоновка: ранены женщины 1963 и 1983 г.р.- поселок Владимировка: по ул. Советской, 15 ранение получил мужчина 1974 г.р. Также поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ городов Республики: - г. Донецк (Петровский район): прямое попадание в ТЦ "Галактика" по ул. Добровольского, также зафиксировано возгорание частного жилого дома по ул. Шевченко. - Горловка (Никитовский район): частично обесточены посёлок шахты "19/20" и жилмассив "Комсомолец". Также в результате обстрела получили повреждения:- МБДОУ № 5 "Радуга" г. Горловка по ул. Комарова; - МБОУ "Школа № 12" г. Горловка по ул. Дубинина; - котельная № 121 ГУП ДНР "Теплоэнерго"; - многоквартирный жилой дом по ул. Болотникова, также поврежден газопровод; - прямое попадание в жилой дом по ул. Советской; - поселок Пантелеймоновка: - зафиксировано возгорание по ул. Октябрьской; - газопровод по ул. Маяковского; - хозпостройки по ул. Сердюкова; - уничтожен автобус.О том, как Россия может высадить десант в Черном море - в интервью Сергея Горбачева: Украина и Запад атакует Крым двумя способами, на что Россия может дать лишь один ответ на сайте издания Украина.ру

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новости, донецкая народная республика, донецк, горловка, мчс, сцкк, обстрелы, война, донбасс, мирные жители, повреждения