Число жертв обстрелов в ДНР увеличилось до 24 человек, погиб мужчина - СЦКК
16:02 07.07.2024 (обновлено: 16:15 07.07.2024)
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВручение автомобилей скорой медицинской помощи учреждениям здравоохранения Свердловской области
Общее число жертв обстрелов в ДНР за 6 июля увеличилось до 24 человек, при этом 1 человек погиб, 23 ранены. Об этом сообщили в пресс-службе Представительства ДНР в СЦКК
Общее число жертв обстрелов ДНР за 6 июля 2024 года увеличилось до 24 человек (1 погиб, 23 ранены). В Петровском районе Донецка ранение получил мужчина 1971 г.р. В Никитовском районе Горловки погиб мужчина (персональные данные уточняются), также ранения получили две женщины 1949 и 1985 г.р.
По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 6 июля по состоянию на 23:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики:
- г. Донецк: Кировский район: в результате сброса ВОП с БпЛА ранен еще один мужчина 1984 г.р.; Петровский район: по ул. Добровольского ранены мужчины 1941, 2000 и 1987 г.р.;
- Горловка: Центрально-Городской район: по ул. Олега Кошевого, 64 ранен мужчина 1978 г.р.; Никитовский район: ранены мужчины 1966, 2002, 1983 и 1948 г.р. и женщины 1963 и 1954 г.р. При повторном обстреле пострадали четверо сотрудников МЧС России. Также повреждена пожарная автоцистерна.
- поселок Пантелеймоновка: ранены женщины 1963 и 1983 г.р.
- поселок Владимировка: по ул. Советской, 15 ранение получил мужчина 1974 г.р.
Также поступила дополнительная информация о повреждениях в результате обстрелов ВФУ городов Республики:
- г. Донецк (Петровский район): прямое попадание в ТЦ "Галактика" по ул. Добровольского, также зафиксировано возгорание частного жилого дома по ул. Шевченко.
- Горловка (Никитовский район): частично обесточены посёлок шахты "19/20" и жилмассив "Комсомолец". Также в результате обстрела получили повреждения:
- МБДОУ № 5 "Радуга" г. Горловка по ул. Комарова;
- МБОУ "Школа № 12" г. Горловка по ул. Дубинина;
- котельная № 121 ГУП ДНР "Теплоэнерго";
- многоквартирный жилой дом по ул. Болотникова, также поврежден газопровод;
- прямое попадание в жилой дом по ул. Советской;
- поселок Пантелеймоновка:
- зафиксировано возгорание по ул. Октябрьской;
- газопровод по ул. Маяковского;
- хозпостройки по ул. Сердюкова;
- уничтожен автобус.
О том, как Россия может высадить десант в Черном море - в интервью Сергея Горбачева: Украина и Запад атакует Крым двумя способами, на что Россия может дать лишь один ответ на сайте издания Украина.ру
Вчера, 08:39Ростислав Ищенко о том, станет ли ШОС альтернативой НАТО и заменит ли бартер расчеты в долларахШОС — это больше, чем экономический блок. Это организация, в том числе, отвечающая за политические вопросы и вопросы безопасности. Ее вряд ли можно рассматривать как альтернативу НАТО, а можно рассматривать как альтернативу коллективному Западу, всем его структурам. - ЕС, НАТО и так далее. В ШОС — это все заложено.