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Ради чего воюет Зеленский и когда капитулирует Украина: Ищенко о дефолте и роли наёмной армии США

Ради чего воюет Зеленский и когда капитулирует Украина: Ищенко о дефолте и роли наёмной армии США - 07.07.2024 Украина.ру

Ради чего воюет Зеленский и когда капитулирует Украина: Ищенко о дефолте и роли наёмной армии США

Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на канале Украина.ру объяснил, что будет с Украиной после её возможного дефолта и что из себя представляет киевский режим на данном этапе.

2024-07-07T14:23

2024-07-07T14:23

2024-07-07T14:23

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ростислав ищенко

владимир зеленский

кредит

деньги

дефолт

долги

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Украинская экономика не выживет без вливания иностранных финансов, и именно сейчас приближается срок выплат иностранным кредиторам. А денег на это у Киева нет, как нет и желания платить.

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2024

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