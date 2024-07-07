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Ради чего воюет Зеленский и когда капитулирует Украина: Ищенко о дефолте и роли наёмной армии США
Ради чего воюет Зеленский и когда капитулирует Украина: Ищенко о дефолте и роли наёмной армии США - 07.07.2024 Украина.ру
Ради чего воюет Зеленский и когда капитулирует Украина: Ищенко о дефолте и роли наёмной армии США
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на канале Украина.ру объяснил, что будет с Украиной после её возможного дефолта и что из себя представляет киевский режим на данном этапе.
2024-07-07T14:23
2024-07-07T14:23
2024-07-07T14:23
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украина
сша
киев
ростислав ищенко
владимир зеленский
кредит
деньги
дефолт
долги
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Украинская экономика не выживет без вливания иностранных финансов, и именно сейчас приближается срок выплат иностранным кредиторам. А денег на это у Киева нет, как нет и желания платить.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, сша, киев, ростислав ищенко, владимир зеленский, кредит, деньги, дефолт, долги, россия, война, сво, иностранные наемники, доллар, капитуляция, европа, евросоюз, мир, экономика, видео
Новости, Украина, США, Киев, Ростислав Ищенко, Владимир Зеленский, кредит, деньги, дефолт, долги, Россия, война, СВО, иностранные наемники, доллар, капитуляция, Европа, Евросоюз, мир, экономика
Ради чего воюет Зеленский и когда капитулирует Украина: Ищенко о дефолте и роли наёмной армии США
Политолог Ростислав Ищенко в своём еженедельном влоге на канале Украина.ру объяснил, что будет с Украиной после её возможного дефолта и что из себя представляет киевский режим на данном этапе.
Украинская экономика не выживет без вливания иностранных финансов, и именно сейчас приближается срок выплат иностранным кредиторам. А денег на это у Киева нет, как нет и желания платить.