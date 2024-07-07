Сырский ответит за зомби-бригады и не только. Итоги 7 июля на Украине - 07.07.2024 Украина.ру
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Сырский ответит за зомби-бригады и не только. Итоги 7 июля на Украине
Сырский ответит за зомби-бригады и не только. Итоги 7 июля на Украине - 07.07.2024 Украина.ру
Сырский ответит за зомби-бригады и не только. Итоги 7 июля на Украине
Эксперты указывают, что власть Украины рассматривает вариант замены главкома ВСУ Александра Сырского. Причина — структурные проблемы в ВСУ, о которых сообщают и депутаты Верховной Рады
2024-07-07T18:25
2024-07-07T18:25
эксклюзив
хроники
украина
россия
александр сырский
марьяна безуглая
андрей ермак
вооруженные силы украины
гбр
офис президента
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О вероятной смене Сырского на посту главкома ВСУ заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Справедливо или нет, но его обвинят (в провалах ВСУ. — Ред.). Похоже, сейчас Зеленский хочет избавиться от Сырского и заменить его кем-то", — заявил он.По словам Джонсона, главнокомандующий ВСУ сделал некоторые тактические ошибки. Например, он не укрепил линии обороны в Харьковской области перед тем, как российская армия начала наступление, добавил он. Кроме того, у Сырского больше нет необходимого количества солдат для сдерживания ВС РФ, подытожил эксперт.Ранее, 30 июня, народный депутат Украины Марьяна Безуглая у себя в соцсетях сообщила, что подаёт заявление в Государственное бюро расследований на Сырского. Она рассказывала, что заявление касается нарушения Сырским статьи 351 Уголовного кодекса Украины, а именно препятствования деятельности народного депутата Украины."Подаю заявление в Государственное бюро расследований касательно нарушения Сырским статьи 351 Уголовного кодекса Украины "Невыполнение должностным лицом законных требований народного депутата Украины, депутата местного совета, создание искусственных препятствий в их работе, предоставление им заведомо ложной информации наказываются штрафом от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или пробационным надзором на срок до трёх лет, или ограничением свободы на тот же срок" Хватит лжи", — заявила Безуглая.Она опубликовала якобы скриншоты сообщений неназванных украинских военных, в которых говорится о запрете пускать Безуглую к военным."Внимание. В районе ответственности ОТГ (оперативно-тактической группировки — Ред.) "Донецк" работает народный депутат Безуглая Марьяна. По распоряжению командира бригады допуск этого должностного лица и сопровождающих её лиц в ОКП батальонов, КНП рот и общение с ними строго запрещены. В случае прибытия срочно доложить", - гласило одно из сообщений.Другое было гораздо лаконичнее."Панове командиры! Касательно визита депутаткой ВРУ Безуглой М. Не пускать!!!" - отмечалось в нём.Спустя несколько дней, в среду, 3 июля, Безуглая заявила, что ещё не обращалась в ГБР."Обращение я ещё готовлю и не подала, в частности потому что сейчас возникла ситуация с Нью-Йорком. Я хочу сделать это наиболее комплексным вариантом и, видимо, до конца недели буду полностью готова", - отметила она в эфире "Радио НВ".Правда, за два дня до этого — в понедельник 1 июля — Безуглая пообещала, что расширит своё заявление."В процессе подготовки решила расширить своё обращение: подаю на Сырского и Залужного в Государственное бюро расследований, Службу безопасности Украины, Офис генерального прокурора с копией министерству обороны", - отметила Безуглая.Она также заявила, что в армии с уходом с поста главкома ВСУ Валерия Залужного, которого также травила Безуглая, ничего не изменилось."Трагедия, что ничего не меняется. Не меняются принципы принятия решений. Поэтому мы имеем ситуацию в Харьковской области, которая повторила подготовку к наступлению россиян в 2022 и 2023 годах", – заявила она в обращении 1 июля, выступив против "старых генералов".А 2 июля она обратилась через соцсети к Сырскому, обвинив того в показухе."Главнокомандующий ВСУ, вы снова ездили и отвлекали людей, снова "ручник". Прятались от ответственности и необходимых совещаний здесь, в Киеве. Ваш предшественник практически не ездил. Вы — наоборот (в штабах, конечно), но результат не лучший. Ведь ни он ни вы ничего не изменили в системе", - заявила Безуглая.Она обвинила Сырского в том, что тот до сих пор "не исправил ситуацию с безопасностью" украинских самолётов и ПВО."Мы до сих пор теряем их просто так, неприкрытыми, оставленными на произвол для российских дронов и ракет, как вот в Миргороде, без элементарных укрытий и наблюдения. Какие тут F-16?F-16 ничего не изменят, в лучшем случае будет усиление ПВО и постоянная мишень для россиян. Вы подготовили инфраструктуру для F-16? Исправили ошибки предшественника?" - задала Сырскому вопрос Безуглая.Она также сообщила о шантаже украинскими военкомами предприятий оборонпрома."Я посетила и пообщалась на днях рядом оборонных предприятий. Так вот, ТЦК и СП их шантажируют. Вы знаете об этом? С одной стороны, у них ТЦК и СП, с другой - Минобороны и Минэкономики, которые держат заявки на бронирование месяцами. Это так собираемся выиграть? Рустем Умеров, Юлия Свириденко (министр обороны и министр экономики Украины соответственно — Ред.)?" - отметила Безуглая.Она также раскритиковала фотографию в соцсетях главкома ВСУ."Александр Станиславович, Вы стоите на фото в 24-й бригаде, это очень просто понять, ведь возле Вас комбриг, о котором написано в открытых источниках. Снова бумажные карты, постановка и т.д. Вы рассказали им, почему 24 бригаду, державшую полосу возле Торецка месяцами, внезапно сняли и бросили в Часов Яр на уничтожение? Чтобы россияне пришли в Торецк (Дзержинск - Ред.)? Чтобы открыть еще один активный фронт? Вам Харьковщины оказалось мало? Чтобы уничтожить одну из старейших бригад? Так вот почему вы пытаетесь не дать мне общаться с бойцами? Это потому вы прикрывали Содоля? (экс-командующий объединённых сил ВСУ — Ред.)" - отметила Безуглая.Она заявила, что пока Сырский "отвлекает штаб бригады" своим пафосом, ВС РФ "уже в нескольких километрах от Торецка"."24-я бригада теряет последних опытных людей на новом направлении. Но в то же время Вы продолжаете настаивать на создании новых бригад-зомби. На кого вы работаете? Сухое дерево не изменить, только заменить. Мы истекаем кровью", - подытожила Безуглая.При этом на Украине в обращении Безуглой в ГБР и другие структуры усмотрели борьбу Офиса президента с военным командованием."Наш источник давно инсайдил, что Зеленский и Ермак готовят к отставке Сырского, но они никак не могли найти причину, в которой бы их вины не было (они ведь его поставили и он просто марионетка офисных). Теперь пазл начинает складываться. Безуглая чётко отрабатывает игру Ермака.: 1. Причина найдена. Смена старой школы на новую. Якобы советские офицеры плохие. 2. Привязать зашкварного Сырского к Залужному, а не к Зеленскому. Хотя с Залужным он ничего общего не имел, а наоборот конкурировал. Он был марионеткой Ермака, всегда выполнял их приказы. Тот же Бахмут полностью игра Ермака против Залужного, где Сырский был всего лишь марионеткой", - прокомментировал активность Безуглой популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".По информации его источников, Офис президента ведёт торги с главкомом ВСУ."Его предупредили, что если он начнёт медийно говорить и противостоять своей "роли", то на него заведут дела и уничтожат полностью. Рейтинг у него нулевой. Им будет легко это сделать. Пока он ещё им нужен, но только, как "губка", которая впитает как можно больше негатива. Вот так Ермак избавляется от своих "шестёрок". Безуглая должна быть готова, что когда-то и её сольют как Сырского", - указывалось в публикации.Авторы отметил, что вывод из сложившейся ситуации прост: "виноваты всегда офисные (политическое руководство Украины — Ред.) и пока их не сменить, ситуация будет повторяться, только меняться будут марионетки - очередные козлы отпущения".О личной мотивации, работе в ЧВК "Вагнер", обмене опытом с белорусскими военными, страхе на войне, солдатском быте, а также о правильных книгах, безразличии военкоматов и прочем — в интервью Игоря Гомольского с добровольцем с позывным "Босхет".
https://ukraina.ru/20240707/1056113187.html
https://ukraina.ru/20240707/1056110982.html
https://ukraina.ru/20240706/1056107111.html
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Егор Леев
Егор Леев
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+7 495 645 66 01
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эксклюзив, хроники, украина, россия, александр сырский, марьяна безуглая, андрей ермак, вооруженные силы украины, гбр, офис президента, f-16, харьковская область
Эксклюзив, Хроники, Украина, Россия, Александр Сырский, Марьяна Безуглая, Андрей Ермак, Вооруженные силы Украины, ГБР, Офис президента, F-16, Харьковская область

Сырский ответит за зомби-бригады и не только. Итоги 7 июля на Украине

18:25 07.07.2024
 
© Фото : СИРСЬКИЙ / TelegramАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© Фото : СИРСЬКИЙ / Telegram
Читать в
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Эксперты указывают, что власть Украины рассматривает вариант замены главкома ВСУ Александра Сырского. Причина — структурные проблемы в ВСУ, о которых сообщают и депутаты Верховной Рады
О вероятной смене Сырского на посту главкома ВСУ заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
"Справедливо или нет, но его обвинят (в провалах ВСУ. — Ред.). Похоже, сейчас Зеленский хочет избавиться от Сырского и заменить его кем-то", — заявил он.
По словам Джонсона, главнокомандующий ВСУ сделал некоторые тактические ошибки. Например, он не укрепил линии обороны в Харьковской области перед тем, как российская армия начала наступление, добавил он. Кроме того, у Сырского больше нет необходимого количества солдат для сдерживания ВС РФ, подытожил эксперт.
Ранее, 30 июня, народный депутат Украины Марьяна Безуглая у себя в соцсетях сообщила, что подаёт заявление в Государственное бюро расследований на Сырского. Она рассказывала, что заявление касается нарушения Сырским статьи 351 Уголовного кодекса Украины, а именно препятствования деятельности народного депутата Украины.
"Подаю заявление в Государственное бюро расследований касательно нарушения Сырским статьи 351 Уголовного кодекса Украины "Невыполнение должностным лицом законных требований народного депутата Украины, депутата местного совета, создание искусственных препятствий в их работе, предоставление им заведомо ложной информации наказываются штрафом от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или пробационным надзором на срок до трёх лет, или ограничением свободы на тот же срок" Хватит лжи", — заявила Безуглая.
Блиндаж ВСУ - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
13:13
Ропот в окопах, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 7 июляВоюющий на передовой украинский журналист сообщил о росте недовольства сослуживцев по поводу происходящего в стране, политики говорят о коррупции в командовании. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Она опубликовала якобы скриншоты сообщений неназванных украинских военных, в которых говорится о запрете пускать Безуглую к военным.
"Внимание. В районе ответственности ОТГ (оперативно-тактической группировки — Ред.) "Донецк" работает народный депутат Безуглая Марьяна. По распоряжению командира бригады допуск этого должностного лица и сопровождающих её лиц в ОКП батальонов, КНП рот и общение с ними строго запрещены. В случае прибытия срочно доложить", - гласило одно из сообщений.
Другое было гораздо лаконичнее.
"Панове командиры! Касательно визита депутаткой ВРУ Безуглой М. Не пускать!!!" - отмечалось в нём.
Спустя несколько дней, в среду, 3 июля, Безуглая заявила, что ещё не обращалась в ГБР.
"Обращение я ещё готовлю и не подала, в частности потому что сейчас возникла ситуация с Нью-Йорком. Я хочу сделать это наиболее комплексным вариантом и, видимо, до конца недели буду полностью готова", - отметила она в эфире "Радио НВ".
Правда, за два дня до этого — в понедельник 1 июля — Безуглая пообещала, что расширит своё заявление.
"В процессе подготовки решила расширить своё обращение: подаю на Сырского и Залужного в Государственное бюро расследований, Службу безопасности Украины, Офис генерального прокурора с копией министерству обороны", - отметила Безуглая.
Она также заявила, что в армии с уходом с поста главкома ВСУ Валерия Залужного, которого также травила Безуглая, ничего не изменилось.
"Трагедия, что ничего не меняется. Не меняются принципы принятия решений. Поэтому мы имеем ситуацию в Харьковской области, которая повторила подготовку к наступлению россиян в 2022 и 2023 годах", – заявила она в обращении 1 июля, выступив против "старых генералов".
дельтаплан - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
09:46
На маленьком плоту и дельтаплан, изучение вражеских ракет. Главное на Украине на утро 7 июляУкраинские военные и гражданские прибегают к различным способам, чтобы покинуть территорию страны. Российские специалисты изучили кумулятивную боевую часть ракеты Storm Shadow
А 2 июля она обратилась через соцсети к Сырскому, обвинив того в показухе.
"Главнокомандующий ВСУ, вы снова ездили и отвлекали людей, снова "ручник". Прятались от ответственности и необходимых совещаний здесь, в Киеве. Ваш предшественник практически не ездил. Вы — наоборот (в штабах, конечно), но результат не лучший. Ведь ни он ни вы ничего не изменили в системе", - заявила Безуглая.
Она обвинила Сырского в том, что тот до сих пор "не исправил ситуацию с безопасностью" украинских самолётов и ПВО.
"Мы до сих пор теряем их просто так, неприкрытыми, оставленными на произвол для российских дронов и ракет, как вот в Миргороде, без элементарных укрытий и наблюдения. Какие тут F-16?F-16 ничего не изменят, в лучшем случае будет усиление ПВО и постоянная мишень для россиян. Вы подготовили инфраструктуру для F-16? Исправили ошибки предшественника?" - задала Сырскому вопрос Безуглая.
Она также сообщила о шантаже украинскими военкомами предприятий оборонпрома.
"Я посетила и пообщалась на днях рядом оборонных предприятий. Так вот, ТЦК и СП их шантажируют. Вы знаете об этом? С одной стороны, у них ТЦК и СП, с другой - Минобороны и Минэкономики, которые держат заявки на бронирование месяцами. Это так собираемся выиграть? Рустем Умеров, Юлия Свириденко (министр обороны и министр экономики Украины соответственно — Ред.)?" - отметила Безуглая.
Она также раскритиковала фотографию в соцсетях главкома ВСУ.
"Александр Станиславович, Вы стоите на фото в 24-й бригаде, это очень просто понять, ведь возле Вас комбриг, о котором написано в открытых источниках. Снова бумажные карты, постановка и т.д. Вы рассказали им, почему 24 бригаду, державшую полосу возле Торецка месяцами, внезапно сняли и бросили в Часов Яр на уничтожение? Чтобы россияне пришли в Торецк (Дзержинск - Ред.)? Чтобы открыть еще один активный фронт? Вам Харьковщины оказалось мало? Чтобы уничтожить одну из старейших бригад? Так вот почему вы пытаетесь не дать мне общаться с бойцами? Это потому вы прикрывали Содоля? (экс-командующий объединённых сил ВСУ — Ред.)" - отметила Безуглая.
- РИА Новости, 1920, 06.07.2024
Вчера, 18:32
Расправы наёмников над военнопленными. Итоги 6 июля на УкраинеАмериканское издание The New York Times рассказало об убийствах российских военнопленных западными наёмниками
Она заявила, что пока Сырский "отвлекает штаб бригады" своим пафосом, ВС РФ "уже в нескольких километрах от Торецка".
"24-я бригада теряет последних опытных людей на новом направлении. Но в то же время Вы продолжаете настаивать на создании новых бригад-зомби. На кого вы работаете? Сухое дерево не изменить, только заменить. Мы истекаем кровью", - подытожила Безуглая.
При этом на Украине в обращении Безуглой в ГБР и другие структуры усмотрели борьбу Офиса президента с военным командованием.
"Наш источник давно инсайдил, что Зеленский и Ермак готовят к отставке Сырского, но они никак не могли найти причину, в которой бы их вины не было (они ведь его поставили и он просто марионетка офисных). Теперь пазл начинает складываться. Безуглая чётко отрабатывает игру Ермака.: 1. Причина найдена. Смена старой школы на новую. Якобы советские офицеры плохие. 2. Привязать зашкварного Сырского к Залужному, а не к Зеленскому. Хотя с Залужным он ничего общего не имел, а наоборот конкурировал. Он был марионеткой Ермака, всегда выполнял их приказы. Тот же Бахмут полностью игра Ермака против Залужного, где Сырский был всего лишь марионеткой", - прокомментировал активность Безуглой популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".
По информации его источников, Офис президента ведёт торги с главкомом ВСУ.
"Его предупредили, что если он начнёт медийно говорить и противостоять своей "роли", то на него заведут дела и уничтожат полностью. Рейтинг у него нулевой. Им будет легко это сделать. Пока он ещё им нужен, но только, как "губка", которая впитает как можно больше негатива. Вот так Ермак избавляется от своих "шестёрок". Безуглая должна быть готова, что когда-то и её сольют как Сырского", - указывалось в публикации.
Авторы отметил, что вывод из сложившейся ситуации прост: "виноваты всегда офисные (политическое руководство Украины — Ред.) и пока их не сменить, ситуация будет повторяться, только меняться будут марионетки - очередные козлы отпущения".
О личной мотивации, работе в ЧВК "Вагнер", обмене опытом с белорусскими военными, страхе на войне, солдатском быте, а также о правильных книгах, безразличии военкоматов и прочем — в интервью Игоря Гомольского с добровольцем с позывным "Босхет".
 
ЭксклюзивХроникиУкраинаРоссияАлександр СырскийМарьяна БезуглаяАндрей ЕрмакВооруженные силы УкраиныГБРОфис президентаF-16Харьковская область
 
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Заголовок открываемого материала
18:29Зеленский хочет избавиться от Сырского, обвинив его в провале ВСУ - аналитик ЦРУ
18:25Сырский ответит за зомби-бригады и не только. Итоги 7 июля на Украине
18:01Путин рассматривает вариант проведения переговоров по Сирии в Турции - Эрдоган
17:31Энергосистема Украины может обрушиться уже этой зимой - эксперт Корольчук
16:48Бойцы ГВ "Центр" освободили поселок Чигари в ДНР - Минобороны
16:02Число жертв обстрелов в ДНР увеличилось до 24 человек, погиб мужчина - СЦКК
15:22Отмыли и отбрили: как Снежана Егорова трудоустроила Зеленского и что ещё о нём не знают в России
14:56Неизвестные сожгли в Киеве автомобиль украинских военных - "Страна"
14:23Ради чего воюет Зеленский и когда капитулирует Украина: Ищенко о дефолте и роли наёмной армии США
13:13Ропот в окопах, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 7 июля
13:05Крах политики Североатлантического альянса по Украине очевиден - Макгрегор
13:01Москва-Дели транзит. Калькуляция сотрудничества
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