В Китае вызвал удивление ответ Путина на предложение Японии по Курилам - Sohu - 07.07.2024 Украина.ру
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В Китае вызвал удивление ответ Путина на предложение Японии по Курилам - Sohu
В Китае вызвал удивление ответ Путина на предложение Японии по Курилам - Sohu - 07.07.2024 Украина.ру
В Китае вызвал удивление ответ Путина на предложение Японии по Курилам - Sohu
Отказ президента РФ Владимира Путина на предложение Японии о крупных инвестициях в обмен на теоретическую возможность получить доступ к Курильским островам вызвало удивление в Китае, об этом пишет местное издание Sohu
2024-07-07T12:14
2024-07-07T12:19
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китай
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сша
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Власти Японии предлагала России крупные инвестиции в обмен на теоретическую возможность получить доступ к Курильским островам, но российский лидер Владимир Путин ответил отказом, пишут журналисты издания.Авторы издания отмечают, что данное решение вызвало удивление в Китае, они попытались разобраться в причинах реакции Москвы на предложение Токио.По словам издания, на первый взгляд Япония предлагала России "заманчивую сделку". Она хотела вложить ресурсы в экономику Дальнего Востока и способствовать развитию региона. Также данное предложение должно было содействовать нормализации отношений России и Японии.Нынешние события продемонстрировали дальновидность Владимира Путина в вопросе Курильских островов. Если бы Россия приняла предложение Японии, она бы поставила под угрозу свою национальную безопасность, пишут китайские журналисты.Авторы предположили, что если бы Япония получила доступ в Курилам, то власти страны могли бы разрешить США развернуть на островах военные базы, такой сценарий абсолютно неприемлем для России.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о неоспоримом суверенитете Российской Федерации над Южными Курилами. Дипломат подчеркнула, что принадлежность Южных Курил к России закреплена в соответствии с Уставом ООН.О том, почему НАТО боится военно-политического сближения Москвы с Пекином после заключения стратегического договора России и КНДР - в интервью Сергея Ермакова: Украина мечтает напрямую втянуть НАТО в войну с РФ, а Трамп может сыграть в прокси-войну на сайте Украина.ру
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новости, россия, япония, китай, владимир путин, курилы, острова, территория, сша, базы
Новости, Россия, Япония, Китай, Владимир Путин, Курилы, острова, территория, США, базы

В Китае вызвал удивление ответ Путина на предложение Японии по Курилам - Sohu

12:14 07.07.2024 (обновлено: 12:19 07.07.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Красноухов / Перейти в фотобанкКурильские острова
Курильские острова - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости . Сергей Красноухов
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Отказ президента РФ Владимира Путина на предложение Японии о крупных инвестициях в обмен на теоретическую возможность получить доступ к Курильским островам вызвало удивление в Китае, об этом пишет местное издание Sohu
Власти Японии предлагала России крупные инвестиции в обмен на теоретическую возможность получить доступ к Курильским островам, но российский лидер Владимир Путин ответил отказом, пишут журналисты издания.
Авторы издания отмечают, что данное решение вызвало удивление в Китае, они попытались разобраться в причинах реакции Москвы на предложение Токио.
По словам издания, на первый взгляд Япония предлагала России "заманчивую сделку". Она хотела вложить ресурсы в экономику Дальнего Востока и способствовать развитию региона. Также данное предложение должно было содействовать нормализации отношений России и Японии.
Нынешние события продемонстрировали дальновидность Владимира Путина в вопросе Курильских островов. Если бы Россия приняла предложение Японии, она бы поставила под угрозу свою национальную безопасность, пишут китайские журналисты.
Авторы предположили, что если бы Япония получила доступ в Курилам, то власти страны могли бы разрешить США развернуть на островах военные базы, такой сценарий абсолютно неприемлем для России.
"Япония никогда не сможет получить эти острова, даже если предложит за них огромные деньги", — подытожили журналисты Sohu.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о неоспоримом суверенитете Российской Федерации над Южными Курилами. Дипломат подчеркнула, что принадлежность Южных Курил к России закреплена в соответствии с Уставом ООН.
О том, почему НАТО боится военно-политического сближения Москвы с Пекином после заключения стратегического договора России и КНДР - в интервью Сергея Ермакова: Украина мечтает напрямую втянуть НАТО в войну с РФ, а Трамп может сыграть в прокси-войну на сайте Украина.ру
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