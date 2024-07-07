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В Китае вызвал удивление ответ Путина на предложение Японии по Курилам - Sohu

В Китае вызвал удивление ответ Путина на предложение Японии по Курилам - Sohu - 07.07.2024 Украина.ру

В Китае вызвал удивление ответ Путина на предложение Японии по Курилам - Sohu

Отказ президента РФ Владимира Путина на предложение Японии о крупных инвестициях в обмен на теоретическую возможность получить доступ к Курильским островам вызвало удивление в Китае, об этом пишет местное издание Sohu

2024-07-07T12:14

2024-07-07T12:14

2024-07-07T12:19

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Власти Японии предлагала России крупные инвестиции в обмен на теоретическую возможность получить доступ к Курильским островам, но российский лидер Владимир Путин ответил отказом, пишут журналисты издания.Авторы издания отмечают, что данное решение вызвало удивление в Китае, они попытались разобраться в причинах реакции Москвы на предложение Токио.По словам издания, на первый взгляд Япония предлагала России "заманчивую сделку". Она хотела вложить ресурсы в экономику Дальнего Востока и способствовать развитию региона. Также данное предложение должно было содействовать нормализации отношений России и Японии.Нынешние события продемонстрировали дальновидность Владимира Путина в вопросе Курильских островов. Если бы Россия приняла предложение Японии, она бы поставила под угрозу свою национальную безопасность, пишут китайские журналисты.Авторы предположили, что если бы Япония получила доступ в Курилам, то власти страны могли бы разрешить США развернуть на островах военные базы, такой сценарий абсолютно неприемлем для России.Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о неоспоримом суверенитете Российской Федерации над Южными Курилами. Дипломат подчеркнула, что принадлежность Южных Курил к России закреплена в соответствии с Уставом ООН.О том, почему НАТО боится военно-политического сближения Москвы с Пекином после заключения стратегического договора России и КНДР - в интервью Сергея Ермакова: Украина мечтает напрямую втянуть НАТО в войну с РФ, а Трамп может сыграть в прокси-войну на сайте Украина.ру

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