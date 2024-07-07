Райц: встреча Орбана и Путина опровергла тезис Запада о переговорах с РФ
12:40 07.07.2024 (обновлено: 12:43 07.07.2024)
© РИА Новости . Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ В. Путина с премьер-министром Венгрии В. Орбаном
Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана и президента России Владимира Путина опровергла мнение западных политиков о том, что с Москвой нельзя вести переговоры. Об этом в своей видеоколонке, опубликованной в YouTube рассказал шеф-корреспондент немецкого журнала Focus Ульрих Райц
Московская встреча Виктора Орбана с Владимиром Путиным опровергла тезис западных политиков о том, что с Россией нельзя вести переговоры, сообщил Райц.
По словам журналиста, Евросоюз "испытывает злость", поскольку с трудом согласовал единую стратегию, которая гласит: альтернативы военной поддержке Украины не существует.
Руководство Евросоюза "с большим трудом" согласилось на это под руководством США как ведущей державы НАТО, отмечает Райц.
Однако венгерский премьер-министр, "вопреки командованию" со стороны Запада, совершил визит в РФ и встретился с Путиным, в то время как представители Евросоюза отрицают возможность переговоров с российским лидером, подчеркнул шеф-корреспондент.
"Впервые сейчас опровергается то, что утверждали европейцы – естественно и очевидно, что с Путиным можно разговаривать", — резюмировал журналист Focus.
Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву состоялся 5 июля. Во время встречи, которая прошла в Сенатском дворце Кремля, вместе с президентом России они обсудили ряд важных вопросов, в том числе пути урегулирования конфликта на Украине.
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