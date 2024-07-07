Райц: встреча Орбана и Путина опровергла тезис Запада о переговорах с РФ

Ростислав Ищенко о том, станет ли ШОС альтернативой НАТО и заменит ли бартер расчеты в долларах

ШОС — это больше, чем экономический блок. Это организация, в том числе, отвечающая за политические вопросы и вопросы безопасности. Ее вряд ли можно рассматривать как альтернативу НАТО, а можно рассматривать как альтернативу коллективному Западу, всем его структурам. - ЕС, НАТО и так далее. В ШОС — это все заложено.