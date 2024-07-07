Бойцы ГВ "Центр" освободили поселок Чигари в ДНР - Минобороны
16:48 07.07.2024 (обновлено: 16:57 07.07.2024)
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых подразделений группировки войск Запад
Российские бойцы группировки войск "Центр" ВС РФ в результате боевых действий освободили населенный пункт Чигари в ДНР. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба Минобороны РФ в телеграм
Подразделения группировки войск "Центр" ВС России в результате активных действий освободили населенный пункт Чигари Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение, говорится в сводке военного ведомства.
"Нанесено поражение формированиям 41-й, 47-й, 110-й механизированных, 142-й пехотной, 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Артемово, Дружба, Воздвиженка, Тимофеевка, Торецк, Березовка и Новгородское Донецкой Народной Республики", - отмечают в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что за прошедшие сутки бойцы группировки "Центр" отразили шесть контратак штурмовых групп 31-й механизированной, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 425-го отдельного штурмового батальона "Скала".
При этом потери противника составили до 340 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты "Bradley" производства США, два автомобиля, 155 мм гаубица М-777 производства США, три 152 мм гаубицы "Мста-Б", 122 мм гаубица Д-30 и 105 мм орудие М119 производства США.
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