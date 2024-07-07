Бойцы ГВ "Центр" освободили поселок Чигари в ДНР - Минобороны

Михаил Онуфриенко: Россия растянула ВСУ между Липцами и Волчанском, чтобы вбить клин в Часовом Яре Тотальная мобилизация, когда людей хватают на улицах городов Украины, не приводит к тому, чтобы на фронте кардинально меняется ситуация. Человеку, попадающему на фронт, если его за две недели не убили, уже плевать на Зеленского, он ненавидит его лютой ненавистью, но воевать он будет. У него сужается кругозор, все сводится к выживанию.