Бойцы ГВ "Центр" освободили поселок Чигари в ДНР - Минобороны - 07.07.2024 Украина.ру
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Бойцы ГВ "Центр" освободили поселок Чигари в ДНР - Минобороны
Бойцы ГВ "Центр" освободили поселок Чигари в ДНР - Минобороны - 07.07.2024 Украина.ру
Бойцы ГВ "Центр" освободили поселок Чигари в ДНР - Минобороны
Российские бойцы группировки войск "Центр" ВС РФ в результате боевых действий освободили населенный пункт Чигари в ДНР. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба Минобороны РФ в телеграм
2024-07-07T16:48
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Подразделения группировки войск "Центр" ВС России в результате активных действий освободили населенный пункт Чигари Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение, говорится в сводке военного ведомства. Сообщается, что за прошедшие сутки бойцы группировки "Центр" отразили шесть контратак штурмовых групп 31-й механизированной, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 425-го отдельного штурмового батальона "Скала". При этом потери противника составили до 340 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты "Bradley" производства США, два автомобиля, 155 мм гаубица М-777 производства США, три 152 мм гаубицы "Мста-Б", 122 мм гаубица Д-30 и 105 мм орудие М119 производства США.О том, почему конфликт на Украине продлится еще не один год - читайте в интервью Германа Садулаева: Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку на сайте Украина.ру
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новости, сша, донецкая народная республика, россия, вс рф, донбасс, центр, сво, освобождение, техника, артиллерия
Новости, США, Донецкая Народная Республика, Россия, ВС РФ, Донбасс, центр, СВО, освобождение, техника, артиллерия

Бойцы ГВ "Центр" освободили поселок Чигари в ДНР - Минобороны

16:48 07.07.2024 (обновлено: 16:57 07.07.2024)
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодготовка штурмовых подразделений группировки войск Запад
Подготовка штурмовых подразделений группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 07.07.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российские бойцы группировки войск "Центр" ВС РФ в результате боевых действий освободили населенный пункт Чигари в ДНР. Об этом 7 июля сообщает пресс-служба Минобороны РФ в телеграм
Подразделения группировки войск "Центр" ВС России в результате активных действий освободили населенный пункт Чигари Донецкой Народной Республики и улучшили тактическое положение, говорится в сводке военного ведомства.
"Нанесено поражение формированиям 41-й, 47-й, 110-й механизированных, 142-й пехотной, 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Артемово, Дружба, Воздвиженка, Тимофеевка, Торецк, Березовка и Новгородское Донецкой Народной Республики", - отмечают в пресс-службе ведомства.
Сообщается, что за прошедшие сутки бойцы группировки "Центр" отразили шесть контратак штурмовых групп 31-й механизированной, 68-й егерской, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 425-го отдельного штурмового батальона "Скала".
При этом потери противника составили до 340 военнослужащих, танк, боевая машина пехоты "Bradley" производства США, два автомобиля, 155 мм гаубица М-777 производства США, три 152 мм гаубицы "Мста-Б", 122 мм гаубица Д-30 и 105 мм орудие М119 производства США.
О том, почему конфликт на Украине продлится еще не один год - читайте в интервью Германа Садулаева: Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку на сайте Украина.ру
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