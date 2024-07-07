Страны БРИКС ведут переговоры о единой валюте - посол Моргулов - 07.07.2024 Украина.ру
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Страны БРИКС ведут переговоры о единой валюте - посол Моргулов
Страны БРИКС ведут переговоры о единой валюте - посол Моргулов - 07.07.2024 Украина.ру
Страны БРИКС ведут переговоры о единой валюте - посол Моргулов
В ближайшее время создание единой валюты БРИКС маловероятно, но движение в этом направлении уже идет. Об этом заявил в воскресенье 7 июля посол России в Китае Игорь Моргулов
2024-07-07T11:50
2024-07-07T11:50
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Страны БРИКС ведут переговоры о единой валюте, в ближайшее время ее создание маловероятно, но движение в этом направлении очевидно, заявил Моргулов.Мы покидаем пространство, в котором доминирует доллар и развиваем механизм и инструменты по-настоящему независимой финансовой системы БРИКС, сказал Моргулов на полях 12-го Всемирного форума мира в Пекине.Он подчеркнул, что вместе с партнерами по БРИКС Россия работает над созданием финансовой системы, которая будет независима от какого-либо доминирования третьих сторон. В этом направлении уже делается много шагов, отметил посол."Например, товарооборот между Россией и Китаем составил 240 миллиардов (долларов - ред.), при этом 92% было реализовано в национальных валютах - рублях и юанях", - сказал Моргулов.О том, почему ШОС — это больше, чем экономический блок - читайте в интервью Ростислава Ищенко о том, станет ли ШОС альтернативой НАТО и заменит ли бартер расчеты в долларах
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новости, россия, китай, пекин, брикс, нато, валюта, доллар, экономика, саммит
Новости, Россия, Китай, Пекин, БРИКС, НАТО, валюта, доллар, экономика, саммит

Страны БРИКС ведут переговоры о единой валюте - посол Моргулов

11:50 07.07.2024
 
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© РИА Новости . Антон Денисов
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В ближайшее время создание единой валюты БРИКС маловероятно, но движение в этом направлении уже идет. Об этом заявил в воскресенье 7 июля посол России в Китае Игорь Моргулов
Страны БРИКС ведут переговоры о единой валюте, в ближайшее время ее создание маловероятно, но движение в этом направлении очевидно, заявил Моргулов.
"Ведутся переговоры о единой валюте БРИКС. Не думаю, что это дело ближайшего будущего, но тренд очевиден. Мы двигаемся в этом направлении, для нас это ясно. Полагаю, это займет какое-то время, это не ближайшая перспектива", - сказал посол.
Мы покидаем пространство, в котором доминирует доллар и развиваем механизм и инструменты по-настоящему независимой финансовой системы БРИКС, сказал Моргулов на полях 12-го Всемирного форума мира в Пекине.
Он подчеркнул, что вместе с партнерами по БРИКС Россия работает над созданием финансовой системы, которая будет независима от какого-либо доминирования третьих сторон. В этом направлении уже делается много шагов, отметил посол.
"Например, товарооборот между Россией и Китаем составил 240 миллиардов (долларов - ред.), при этом 92% было реализовано в национальных валютах - рублях и юанях", - сказал Моргулов.
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