https://ukraina.ru/20240707/1056112131.html

Страны БРИКС ведут переговоры о единой валюте - посол Моргулов

Страны БРИКС ведут переговоры о единой валюте - посол Моргулов - 07.07.2024 Украина.ру

Страны БРИКС ведут переговоры о единой валюте - посол Моргулов

В ближайшее время создание единой валюты БРИКС маловероятно, но движение в этом направлении уже идет. Об этом заявил в воскресенье 7 июля посол России в Китае Игорь Моргулов

2024-07-07T11:50

2024-07-07T11:50

2024-07-07T11:50

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Страны БРИКС ведут переговоры о единой валюте, в ближайшее время ее создание маловероятно, но движение в этом направлении очевидно, заявил Моргулов.Мы покидаем пространство, в котором доминирует доллар и развиваем механизм и инструменты по-настоящему независимой финансовой системы БРИКС, сказал Моргулов на полях 12-го Всемирного форума мира в Пекине.Он подчеркнул, что вместе с партнерами по БРИКС Россия работает над созданием финансовой системы, которая будет независима от какого-либо доминирования третьих сторон. В этом направлении уже делается много шагов, отметил посол."Например, товарооборот между Россией и Китаем составил 240 миллиардов (долларов - ред.), при этом 92% было реализовано в национальных валютах - рублях и юанях", - сказал Моргулов.О том, почему ШОС — это больше, чем экономический блок - читайте в интервью Ростислава Ищенко о том, станет ли ШОС альтернативой НАТО и заменит ли бартер расчеты в долларах

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