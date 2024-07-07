Режим ЧС введен в границах населенного пункта Подгоренского района Воронежской области - Гусев - 07.07.2024 Украина.ру
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Режим ЧС введен в границах населенного пункта Подгоренского района Воронежской области - Гусев
Режим ЧС введен в границах населенного пункта Подгоренского района Воронежской области - Гусев - 07.07.2024 Украина.ру
Режим ЧС введен в границах населенного пункта Подгоренского района Воронежской области - Гусев
Режим ЧС введен в границах населенного пункта Подгоренского района после атаки украинского БПЛА, пока там продолжается детонация. Об этом сообщил 7 июля губернатор Воронежской области Александр Гусев в телеграм
2024-07-07T11:32
2024-07-07T11:32
новости
воронежская область
россия
сво
атака
бпла
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взрыв
режим чс
пожар
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Режим чрезвычайной ситуации введен в Подгоренском районе Воронежской области, где в ночь на воскресенье произошло происшествие с украинским БПЛА. Пока детонация взрывоопасных объектов продолжается, сообщил губернатор.Ранее глава региона сообщил, что ночью дежурными силами ПВО были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА над территорией Воронежской области. При падении их остатков произошел пожар на одном из складов. В Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов. По предварительным данным, никто из жителей не пострадал. На месте работают оперативные службы, военные и представители власти. Для эвакуации из близлежащих населенных пунктов подготовлены автобусы, с населением проводится инструктаж.О том, почему в России необходима мобилизация общества и переход на "военные рельсы" - в интервью Германа Садулаева: Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, воронежская область, россия, сво, атака, бпла, беспилотники, взрыв, режим чс, пожар, эвакуация
Новости, Воронежская область, Россия, СВО, атака, БПЛА, беспилотники, взрыв, режим ЧС, пожар, эвакуация

Режим ЧС введен в границах населенного пункта Подгоренского района Воронежской области - Гусев

11:32 07.07.2024
 
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© РИА Новости . Ксения Михайлова
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Режим ЧС введен в границах населенного пункта Подгоренского района после атаки украинского БПЛА, пока там продолжается детонация. Об этом сообщил 7 июля губернатор Воронежской области Александр Гусев в телеграм
Режим чрезвычайной ситуации введен в Подгоренском районе Воронежской области, где в ночь на воскресенье произошло происшествие с украинским БПЛА. Пока детонация взрывоопасных объектов продолжается, сообщил губернатор.
"В результате одного из взрывов загорелась хозпостройка жилого дома. Пожар уже ликвидировали. Пострадавших нет. Перекрыли участок автомобильной дороги, которая проходит через населенный пункт. Идёт эвакуация граждан в пункты временного размещения. На месте работают сотрудники оперативных служб и ведомств", - уточнил Гусев.
Ранее глава региона сообщил, что ночью дежурными силами ПВО были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА над территорией Воронежской области. При падении их остатков произошел пожар на одном из складов. В Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов.
По предварительным данным, никто из жителей не пострадал. На месте работают оперативные службы, военные и представители власти. Для эвакуации из близлежащих населенных пунктов подготовлены автобусы, с населением проводится инструктаж.
О том, почему в России необходима мобилизация общества и переход на "военные рельсы" - в интервью Германа Садулаева: Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку на сайте Украина.ру
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11:32Режим ЧС введен в границах населенного пункта Подгоренского района Воронежской области - Гусев
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