Режим ЧС введен в границах населенного пункта Подгоренского района Воронежской области - Гусев
Режим ЧС введен в границах населенного пункта Подгоренского района после атаки украинского БПЛА, пока там продолжается детонация. Об этом сообщил 7 июля губернатор Воронежской области Александр Гусев в телеграм
Режим чрезвычайной ситуации введен в Подгоренском районе Воронежской области, где в ночь на воскресенье произошло происшествие с украинским БПЛА. Пока детонация взрывоопасных объектов продолжается, сообщил губернатор.
"В результате одного из взрывов загорелась хозпостройка жилого дома. Пожар уже ликвидировали. Пострадавших нет. Перекрыли участок автомобильной дороги, которая проходит через населенный пункт. Идёт эвакуация граждан в пункты временного размещения. На месте работают сотрудники оперативных служб и ведомств", - уточнил Гусев.
Ранее глава региона сообщил, что ночью дежурными силами ПВО были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА над территорией Воронежской области. При падении их остатков произошел пожар на одном из складов. В Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов.
По предварительным данным, никто из жителей не пострадал. На месте работают оперативные службы, военные и представители власти. Для эвакуации из близлежащих населенных пунктов подготовлены автобусы, с населением проводится инструктаж.
О том, почему в России необходима мобилизация общества и переход на "военные рельсы" - в интервью Германа Садулаева: Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку на сайте Украина.ру
5 июля, 17:25Сергей Ермаков: Украина мечтает напрямую втянуть НАТО в войну с РФ, а Трамп может сыграть в прокси-войнуНАТО боится военно-политического сближения Москвы с Пекином, особенно после заключения стратегического договора России и КНДР. Поэтому будет бороться с незападными союзами и вести прокси-войны через партнеров по образцу Украины.