https://ukraina.ru/20240707/1056111993.html

Режим ЧС введен в границах населенного пункта Подгоренского района Воронежской области - Гусев

Режим ЧС введен в границах населенного пункта Подгоренского района Воронежской области - Гусев - 07.07.2024 Украина.ру

Режим ЧС введен в границах населенного пункта Подгоренского района Воронежской области - Гусев

Режим ЧС введен в границах населенного пункта Подгоренского района после атаки украинского БПЛА, пока там продолжается детонация. Об этом сообщил 7 июля губернатор Воронежской области Александр Гусев в телеграм

2024-07-07T11:32

2024-07-07T11:32

2024-07-07T11:32

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воронежская область

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Режим чрезвычайной ситуации введен в Подгоренском районе Воронежской области, где в ночь на воскресенье произошло происшествие с украинским БПЛА. Пока детонация взрывоопасных объектов продолжается, сообщил губернатор.Ранее глава региона сообщил, что ночью дежурными силами ПВО были обнаружены и уничтожены несколько БПЛА над территорией Воронежской области. При падении их остатков произошел пожар на одном из складов. В Подгоренском районе началась детонация взрывоопасных объектов. По предварительным данным, никто из жителей не пострадал. На месте работают оперативные службы, военные и представители власти. Для эвакуации из близлежащих населенных пунктов подготовлены автобусы, с населением проводится инструктаж.О том, почему в России необходима мобилизация общества и переход на "военные рельсы" - в интервью Германа Садулаева: Россия выдавит ВСУ из трех городов, с трудом отобьет атаки США и вернет всех к станку на сайте Украина.ру

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новости, воронежская область, россия, сво, атака, бпла, беспилотники, взрыв, режим чс, пожар, эвакуация