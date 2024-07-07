https://ukraina.ru/20240707/1056117129.html
Зеленский хочет избавиться от Сырского, обвинив его в провале ВСУ - аналитик ЦРУ
Зеленский хочет избавиться от Сырского, обвинив его в провале ВСУ - аналитик ЦРУ - 07.07.2024 Украина.ру
Зеленский хочет избавиться от Сырского, обвинив его в провале ВСУ - аналитик ЦРУ
Владимир Зеленский может заменить главкома ВСУ Александра Сырского другим генералом, об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works
2024-07-07T18:29
2024-07-07T18:29
2024-07-07T18:33
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Главкома ВСУ Александра Сырского могут заменить другим генералом, сообщил экс-аналитик ЦРУ.Джонсон подчеркнул, что главком ВСУ сделал некоторые тактические ошибки. Например, Сырский не укрепил линии обороны в Харьковской области перед тем, как российская армия начала наступление, добавил он. Кроме того, у Сырского больше нет нужного количества людских резервов для сдерживания армии РФ, заключил эксперт.Во вторник 2 июля Сырский назвал комплектование ВСУ мотивированными военнослужащими и обеспечение современными комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) проблемными вопросами.Ситуация на покровском направлении в зоне СВО остается сложной для украинской армии, сообщил главнокомандующий ВСУ в соцсетях."Сложной остается обстановка на покровском направлении (...) На других направлениях интенсивность боевых действий снизилась. При этом линия активного фронта увеличилась", — написал главком ВСУ.Ранее, 30 июня, народный депутат Украины Марьяна Безуглая сообщила в соцсетях, что подаёт заявление в Государственное бюро расследований (ГБР) на Сырского. Она рассказывала, что заявление касается нарушения главкомом ВСУ статьи 351 УК Украины, а именно препятствования деятельности народного депутата Украины.О том, почему вокруг Белоруссии складывается непростая ситуация с Польшей и Прибалтикой - можно узнать в интервью Алексея Леонкова: Раньше ВСУ пытались закидать нас шапками, а теперь — трупами
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, харьковская область, россия, александр сырский, владимир зеленский, цру, всу, оборона
Новости, Харьковская область, Россия, Александр Сырский, Владимир Зеленский, ЦРУ, ВСУ, оборона
Зеленский хочет избавиться от Сырского, обвинив его в провале ВСУ - аналитик ЦРУ
18:29 07.07.2024 (обновлено: 18:33 07.07.2024)
Владимир Зеленский может заменить главкома ВСУ Александра Сырского другим генералом, об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works
Главкома ВСУ Александра Сырского могут заменить другим генералом, сообщил экс-аналитик ЦРУ.
"Справедливо или нет, но его обвинят (в провалах ВСУ. — Ред.). Похоже, сейчас Зеленский хочет избавиться от Сырского и заменить его кем-то", — отметил Джонсон.
Джонсон подчеркнул, что главком ВСУ сделал некоторые тактические ошибки. Например, Сырский не укрепил линии обороны в Харьковской области перед тем, как российская армия начала наступление, добавил он.
Кроме того, у Сырского больше нет нужного количества людских резервов для сдерживания армии РФ, заключил эксперт.
Во вторник 2 июля Сырский назвал комплектование ВСУ мотивированными военнослужащими и обеспечение современными комплексами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) проблемными вопросами.
Ситуация на покровском направлении в зоне СВО остается сложной для украинской армии, сообщил главнокомандующий ВСУ в соцсетях.
"Сложной остается обстановка на покровском направлении (...) На других направлениях интенсивность боевых действий снизилась. При этом линия активного фронта увеличилась", — написал главком ВСУ.
Ранее, 30 июня, народный депутат Украины Марьяна Безуглая сообщила в соцсетях, что подаёт заявление в Государственное бюро расследований (ГБР) на Сырского. Она рассказывала, что заявление касается нарушения главкомом ВСУ статьи 351 УК Украины, а именно препятствования деятельности народного депутата Украины.
О том, почему вокруг Белоруссии складывается непростая ситуация с Польшей и Прибалтикой - можно узнать в интервью Алексея Леонкова: Раньше ВСУ пытались закидать нас шапками, а теперь — трупами