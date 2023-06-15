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Залужный и взрыв "Северных потоков". Зачем Запад вбросил новую версию

Залужный и взрыв "Северных потоков". Зачем Запад вбросил новую версию - 15.06.2023 Украина.ру

Залужный и взрыв "Северных потоков". Зачем Запад вбросил новую версию

В нескольких западных СМИ вышли расследования о причастности украинских спецслужб к подрыву газопроводов "Северные потоки"

2023-06-15T12:42

2023-06-15T12:42

2023-06-15T12:42

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зарубежье

северный поток

северный поток-2

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В частности, издание Politico со ссылкой на свои источники написало, что руководил операцией главком ВСУ Валерий Залужный, исполняли – украинские водолазы, но при этом Владимир Зеленский не был осведомлен о теракте. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал информацию: "Россия фиксирует дезинформацию в отношении теракта на "Северных потоках", и, хотя предположения заслуживают внимания, мы не исключаем возможность, что это попытка отвлечения от истинных заказчиков". Эксперты поделились своими мыслями о причастности Украины ко взрыву газопроводов.Политолог Сергей Марков:США и НАТО сейчас усиленно распространяют новую версию взрыва газопровода Северный Поток.1. Якобы газопровод взорвала военная разведка Украины по приказу Залужного. А ЦРУ знало об этом плане, отговаривало Залужного, но не смогла отговорить. 2. Эта версия вранье.3. Цель этой новой версии - дать альтернативу версии Херша, по которой теракт на газопровода провели спецслужбы США. И этой то версии Херша сейчас верит весь мир.4. Фантастично звучит, что США отговаривали Залужного, но не смогли. Все знают, что Украина это марионетка США и Залужный выполняет приказы США. 5. Непрофессионально выглядит версия, что ЦРУ отговаривала главу ВСУ, потому что профессионалы знают, что это не компетенция ЦРУ. ЦРУ контролирует СБУ, а ГУР МО Украины под руководством РУМО США, а Залужный подчинен Пентагону. 6. Что заслуживает внимания, - Вашингтон перестал врать, что газопровод взорвали украинские активисты, не связанные с правительством. Так Вашингтон показал, что все, кто повторял несколько месяцев эту версию Вашингтона, и лгуны и политически коррумпированы и глупы.7. И главное - Вашингтон признал, что это государственный терроризм. Что государственный терроризм теперь это новая норма. И что спецслужбы США и других стран НАТО причастны к государственному тероризму.8. России пора понять, что терроризм сейчас не оружие слабых, а оружие сильных и уверенных в себе. Это прямо говорит Вашингтон.Политический эксперт Алексей Бобровский:Это шапито на конной тяге продолжается. Западные СМИ, в частности издание Politico, все ещё ищут виновников подрыва газопроводов "Северный поток". Казалось бы, ну уже все, проехали, американским СМИ это все теперь зачем?Многие правильно обращают внимание на то, что это даже звучит нелепо: типа Зеля послал в пешее эротическое путешествие ЦРУ, которое якобы предупреждало украинцев, мол, не надо так делать, а те и слушать не стали, мол, кто здесь власть?!Это ж за кого они публику держат?! Плюют в глаза, - и то божья роса…Дело, конечно, не в том, что СМИ выгораживают англосаксонские спецслужбы. Всю жизнь они придерживались политики: чем бредовей миф, тем лучше, мистификация - дело полезное. У всего происходящего есть и второй, и даже третий слой.Когда-то при императоре династиии Цинь Эрши Хуан-ди был могущественный царедворец - евнух Чжао Гао, однажды император отчитал его за поражения, евнух задумал переворот. Чжао Гао необычно подстраховался на случай, если некоторые царедворцы не послушаются его приказов. Он приказал привести оленя и представил его императору, назвав лошадью. Император рассмеялся заметив: "Возможно, советник ошибается, называя оленя лошадью?". И спросил мнения остальных. Некоторые молчали, некоторые, в надежде на благосклонность Чжао Гао, заявили, что это лошадь, другие же сказали, что это несомненно олень. Позднее Чжао тайно наказал всех, кто признал оленя оленем. После этого чиновники смертельно боялись евнуха.Это своего рода продолжающийся американский эксперимент - затянувшийся сюрр. Что вы думаете?! Шольцы, бербоки, макроны скажут: "ну, нет, все-таки, это не Залужный"? Вот такая проверка на подконтрольность.ьТретьим слоем в этой истории является тот факт, что сами украинцы за все эти годы не посмели взорвать ни русский газопровод, ни нефтепровод. А тут вдруг в море, в нейтральных водах, такая дерзкая операция "боевых хохлов"… Механика принятия решений понятна, дать указание на подрыв труб на территории Украины могут только в двух местах, и это не Киев, и не Львов… Потому, если такое и произойдёт, это будет в тот момент, когда Европа почувствует свою слабость в украинском конфликте, а виноват будет опять Залужный, ну, или кто у них там остался в живых… Как в "Кин-дза-дза": "…Если ты подумаешь, что эта хреновина не транклюкатор, это будет последней мыслью в твоей чатланской башке!…"…Политолог Александр Носович:Глядя на украинский контрнаступ, я всё больше поражаюсь глупости мифа о том, что деревенская хитрость города берёт. Тупость и ограниченность - они и есть тупость и ограниченность, селюк - он и есть селюк, и городского умника он не проведёт. Это умник обведет селюка вокруг пальца, поддерживая его в иллюзии о своей хитроумности и таланте манипулятора. У американцев это видно по отношениям с Киевом. Отмотайте новостную ленту до апреля-мая. Киев не хотел наступать. Киев отказывался наступать. Киев торговался за условия наступления, выпрашивал себе больше времени. Ему в самом деле выгоднее было наступать осенью - с полностью перезагруженными идеально прокачанными ВСУ, оснащёнными всем комплектом натовских вооружений. Тогда можно бы было делать ставку на захват Донецка, Луганска и Крыма. В пандан к президентским выборам в РФ это внутриполитический кризис в России, в пандан к президентским выборам на Украине (которые в таком случае можно было смело проводить) - гарантированное триумфальное переизбрание Зеленского. В случае ядерного ответа России - втягивание в войну всего блока НАТО. Что для киевского режима было бы просто чудесно. Американцы, понимая всё это, выкрутили Зеленскому руки и вынудили начать контрнаступ сейчас. Фактически отправили ВСУ на убой. Потому что им не надо чтобы Украина побеждала, и эскалация от этого выходила на качественно новый виток. Американским интересам наиболее соответствует тлеющий низкоинтенсивный конфликт в Европе, угли которого они будут периодически помешивать кочергой и докладывать дровишек. Такой конфликт будет сковывать и выматывать силы России, а что до Украины, то Киев и есть тот хитровыделанный селюк, которого городские развели как лоха. Международная помощь жертве агрессии, акции солидарности, гостеприимство к беженцам и поставки оружия - они на всё это повелись, как наивная хуторянка. И ведь верили, что они в самом деле могут манипулировать господами, отчего хамили, скандалили и называли канцлера Германии обиженной колбасой. У Гончарова в "Обломове" на этот счет прекрасно сказано: "Хитрость - все равно что мелкая монетка, на которую не купишь многого... Хитрость близорука: хорошо видит под носом, а не вдаль, и от того часто попадается в ловушки, которые расставляла другим".Украинцев в ответ на все их требования, призывы к солидарности и скандалы заставили идти на убой. И статьи про вину Украины в подрыве Северного потока в догонку послали. Мол, вот куда дело пойдёт, если вздумаете дальше рыпатьсяПолитолог Дмитрий Евстафьев:А, гляньте, коллеги, как "вдруг", практически на ровном месте, американцы стали делать крайними за подрыв "Северных потоков" украинцев. "Ровное место" называется "контрнаступ". Это, думаю, понятно. И как технично-то! С креативом! Выясняется, что они - американцы -даже отговаривали Киев от теракта. Но не смогли.... Пытались, но, железным голосом Зеля сказал: "пшли вон, пиндосы, я тут решаю". Смешно, да. А то, что Шольц в этой схеме конченный дебил, так, похоже, это вообще никого не волнует. Тоже, кстати, сигнал. Если серьезно. Нет, это еще не разворот американской политики. И даже не его начало. Это - намёк на разворот. Для полноценного разворота нам не только надо отбить этот контрнаступ, но и аннулировать потенциал для второго удара через Днепр. Пока, кстати, я вижу на Запорожском фронте много техники и не так много людей. Людской потенциал для второго удара у них пока есть. И американцы это знают. Собственно, они всем этим и управляют. Но соломку на место, где будет происходить этот разворот, если и дальше дела на фронте пойдут так же тухло, американцы уже раскладывают. Думаю (только гипотеза), что-то интересное происходит в Вашингтоне. Например, обсуждение условий "сдачи" Республиканской партией Трампа. Или что-то еще более значимое. Совпадение со встречей Президента с военкорами, думаю, случайно. Хотя косвенно, - это ответ на некоторые сигналы. Но то, что этот "бульк" явно неслучаен по времени, - факт.Блогер Мирослава Бердник:В начале российского вторжения власти хотели взорвать все мосты в Киеве между левым и правым берегом, но этого не допустил главком Валерий Залужный, пишет ВВС.Такое распоряжение неназванный чиновник Кабмина дал тогдашнему главе СБУ Ивану Баканову, а тот позвонил Залужному."Тот его выслушал и без колебаний ответил: "Взорвать мосты? Ни в коем случае! Это будет предательство тех, кто остался на левом берегу Днепра – и военных, и гражданских”, - пишет издание.Уже явно прослеживается борьба между ОП и симпатиками Залужного. С одной стороны - именно Залужного обвинили в кураторстве подрывом "Северных потоков", с другой стороны - вот он - спаситель Киева вопреки команде из президентской вертикали.И именно Залужный - первый после Бога. Хотя, если судить по языческой бижутерии, которую он носит, Залужный является язычником.

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