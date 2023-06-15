Промышленные предприятия загорелись в Кривом Роге

Марат Баширов: Россия ударила по ВСУ, чем довела Зеленского до истощения, а Байдена и Трампа — до драки

США вводить свои войска на Украину не будут, они будут подталкивать к этому европейцев. У Вашингтона вполне конкретная цель — разорение Европы и разорение ее экономики. Они заставляют ее переходить на военные рельсы