Промышленные предприятия загорелись в Кривом Роге
Два промышленных предприятия повреждены в Кривом Роге на Украине, там возник пожар. Об этом 15 июня сообщил в своем телеграм-канале глава областной военной администрации Сергей Лысак
По его словам, ночью были зафиксированы попадания "по двум промышленным предприятиям".
"На предприятиях возникли пожары, которые спасатели уже укротили. Есть существенные разрушения производственных сооружений. Побиты газопроводы. Уничтожен шиномонтаж и автобус", - написал Лысак.
Ночью украинские СМИ писали о взрывах в Кривом Роге.
Вооруженные силы России начали наносить удары по украинской инфраструктуре в октябре - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
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