https://ukraina.ru/20230615/1047236648.html

Полный контроль ситуации и санитарная зона на Украине: эксперты о встрече Путина с военкорами

Полный контроль ситуации и санитарная зона на Украине: эксперты о встрече Путина с военкорами - 15.06.2023 Украина.ру

Полный контроль ситуации и санитарная зона на Украине: эксперты о встрече Путина с военкорами

Во вторник, 13 июня, президент России Владимир Путин провел встречу с военными корреспондентами и ответил на их вопросы о ситуации в зоне спецоперации

2023-06-15T12:05

2023-06-15T12:05

2023-06-15T12:05

эксклюзив

владимир путин

военкор

сергей марков

сво

запорожская область

херсонская область

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Речь шла о контрнаступлении Украины, о целях СВО и о том, чего стоит ждать дальше. Главные моменты из разговора проанализировали эксперты и лидеры мнений в своих соцсетях.Политолог Сергей Марков:Путин отказался ответить на вопрос, до каких территорий пойдет Россия вперёд. Но отметил, что надо уважать желание Украины жить отдельным государством. И что для защиты территорий России от обстрелов понадобится сделать демилитаризованную зону на территории Украины. Но использовал термин Новороссия в отношении причерноморских областей. То есть Херсон и Запорожье это не Украина. И в общем высказался примерно так, что армии России не нужно возвращаться к Киеву. Это видимо значит, что: 1. Россия снимает цель смены режима на мирный. Ведь если мирный режим, то зона безопасности на границе не нужна. 2. Харьков брать не будут? Честно, если так, это было бы ошибкой. Харьков, огромный русский город, надо возвращать в Россию. Если харьковчане поймут, что Россия не будет бороться за Харьков, то они отвернутся от России. А судьба Харькова и Одессы одинаковая? Здесь требуется уточнение. Ждем уточнения.3. Запад поймет эти слова Путина как просьбу о мире по той территории, где сейчас стоят войска.Российский политолог Александр Носович:"Наши с Дамблдором взгляды во многом расходятся, но нужно признать, что у него есть стиль". Для меня в сегодняшнем большом выступлении Путина по СВО важнее всех прозвучавших слов - стиль. Абсолютное спокойствие, сосредоточенность, просчитывание процессов на перспективу и демонстрация полного контроля над ситуацией. "Проблема есть, но она решаема". Этим спокойствием и рассудительностью президент России разительно отличается от всех разновидностей экзальтированной публики, эмоционально погруженной в тематику УкраиныОбщественный деятель Татьяна Поп:Путин провел встречу, а по сути пресс-конференцию для военкоров по СВО. Как всегда много цифр, фактов, видно, что первый руководитель глубоко в теме, в том числе и имеющихся трудностей. Но я бы выделила вообще сам факт большого медиа мероприятия с президентом через неделю после начала того самого контрнаступа. Зная, как у нас работает информационная политика - верный знак, что у ВСУ большие проблемы. Причём даже больше, чем сообщается. Украинцы, лучше слушайте Владимира Владимировича повнимательнее, вам в едином телемарафоне и половины правды не расскажут, а когда вас засунут в "Леопард" может оказаться уже поздно.Политолог Юрий Баранчик:Реплика Владимира Путина о необходимости санитарной зоны в Черниговской, Сумской и Харьковской областях предсказуемо породила волну трактовок.Санитарная зона на Украине — это зона, в которой не будут размещаться средства огневого поражения, которые могут поражать территорию России, сообщил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов. Добавив, что сейчас рано говорить, как ее создавать, и кто ее будет контролировать.Дмитрий Медведев уточнил, что санитарная зона должна проходить до Львова. Как ни странно, но это более реалистичный прогноз.На вооружении у ВСУ сейчас находятся огневые средства поражения (наземного и воздушного базирования), способные бить километров на 500. Это больше, чем от Киева до Новой Каховки, а значит всё оружие такого рода должно быть не ближе Житомира. А то и откровенно-западноукраинского Хмельницкого, потому что от Житомира по прямой до российской границы всего то километров 300.Как и кем обеспечивать санитарную зону? Тоже вопрос открытый. Это может быть либо добровольно-принудительная демилитаризация Украины в рамках мирных договоренностей. Шансы на это есть только после того, как армия Киева будет ликвидирована, как класс, в боях. Тогда Западу действительно будет дешевле договориться о таком статус-кво, чтобы хоть политически сохранить Украину в качестве субъекта международного права.Или же санитарная зона может возникнуть в результате действий ВС РФ. Но для этого всё же потребуется мобилизация, без которой такую территорию не очистить.Плюс, нужно думать уже сейчас не о стратегической буферной зоне, а подушке безопасности "прямо уже". Нужно же отодвинуть вражескую артиллерию от многострадального белгородского Шебекино, Курской и Брянской областей.Поэтому санитарную зону минимально-необходимого масштаба придется устанавливать силой. А вопрос безопасности до Львова оставлять на потом.Забавно, что весь дискурс проблемы выглядит точно так же, как и повод для начала СВО: гарантии безопасности, методы их обеспечения и сфера, на которую они распространяются. Тогда мы на них внятных ответов не нашли. Возможно, получится теперь.* орфография и пунктуация авторов сохранены

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