Блогер Живов о том, почему Бельгия занервничала после Белгорода и кому нужны "пляски вокруг Залужного" - 15.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230615/1047221234.html
Блогер Живов о том, почему Бельгия занервничала после Белгорода и кому нужны "пляски вокруг Залужного"
Блогер Живов о том, почему Бельгия занервничала после Белгорода и кому нужны "пляски вокруг Залужного" - 15.06.2023 Украина.ру
Блогер Живов о том, почему Бельгия занервничала после Белгорода и кому нужны "пляски вокруг Залужного"
Вопреки прежней натовской тактике сейчас ВСУ идут в лобовые штурмы. Мы знаем прекрасно, что без консультации со штабными офицерами НАТО, Украина ничего не делает. Возможно, этот разлад связан с внутренним конфликтом в Альянсе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер Алексей Живов
2023-06-15T05:15
2023-06-15T05:15
новости
наступление
бельгия
белгородская область
штурм
валерий залужный
всу
россия
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/18/1046522033_0:5:2157:1218_1920x0_80_0_0_38ef1bf5678b59613376d45bcc6932df.jpg.webp
Недаром американцы и европейцы, не британцы, а именно европейцы – очень нервно отреагировали, когда увидели в Белгородской области бронеавтомобили MaxxPro и бельгийские винтовки, отметил эксперт.Очевидно, что среди натовских кураторов есть внутренний конфликт. Недаром Украина устроила и эти "странные пляски" вокруг исчезновения главкома ВСУ Валерия Залужного и командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, добавил он.Пока ещё рано говорить о том, захлебнулся или нет "контрнаступ" ВСУ, потому что мы не располагаем данными о количестве уничтоженной техники и живой силы. ВСУ бросили в бой ещё далеко не все свои резервы. Поэтому пока кидать чепчики вверх с криками "Мы победили!" рановато, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/05/18/1046522033_0:0:1829:1371_1920x0_80_0_0_b0ad3eb078ade89030e635aba30c1a77.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, наступление, бельгия, белгородская область, штурм, валерий залужный, всу, россия, нато
Новости, наступление, Бельгия, Белгородская область, штурм, Валерий Залужный, ВСУ, Россия, НАТО

Блогер Живов о том, почему Бельгия занервничала после Белгорода и кому нужны "пляски вокруг Залужного"

05:15 15.06.2023
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкПоврежденная техника с места ликвидации украинской ДРГ
Поврежденная техника с места ликвидации украинской ДРГ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Вопреки прежней натовской тактике сейчас ВСУ идут в лобовые штурмы. Мы знаем прекрасно, что без консультации со штабными офицерами НАТО, Украина ничего не делает. Возможно, этот разлад связан с внутренним конфликтом в Альянсе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер Алексей Живов
Недаром американцы и европейцы, не британцы, а именно европейцы – очень нервно отреагировали, когда увидели в Белгородской области бронеавтомобили MaxxPro и бельгийские винтовки, отметил эксперт.
Очевидно, что среди натовских кураторов есть внутренний конфликт. Недаром Украина устроила и эти "странные пляски" вокруг исчезновения главкома ВСУ Валерия Залужного и командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, добавил он.
"Журналист RTVI сделал подробнейшие расследования со всеми выкладками, и прямо обвинил Бельгию в поставке оружия для вторжения в Россию. Он отправил официальный запрос бельгийскому премьер-министру. В Бельгии это вызвало большой скандал, ведь бельгийские власти на полном серьезе были убеждены, что они поставляют оружие исключительно для обороны Украины", - подчеркнул Живов.
Пока ещё рано говорить о том, захлебнулся или нет "контрнаступ" ВСУ, потому что мы не располагаем данными о количестве уничтоженной техники и живой силы. ВСУ бросили в бой ещё далеко не все свои резервы. Поэтому пока кидать чепчики вверх с криками "Мы победили!" рановато, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
 
НовостинаступлениеБельгияБелгородская областьштурмВалерий ЗалужныйВСУРоссияНАТО
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00"Капут капитализму". Эксперт рассказал, почему в степях Новороссии горят немецкие "Леопарды" ВСУ
05:36Почему Варшава выгораживает Киев в деле "Волынской резни"
05:30Алексей Анпилогов: ВСУ устали биться лбом о линию Суровикина, но готовят России опасный фланговый удар
05:30Военный эксперт рассказал, как бойцы ВС РФ показали Западу, что могут легко сжигать немецкие "Леопарды"
05:15Блогер Живов о том, почему Бельгия занервничала после Белгорода и кому нужны "пляски вокруг Залужного"
05:15Блогер Живов: если Киев не будет слушаться США, то ВСУ будут воевать с палками вместо "Старлинков"
05:00Военный эксперт объяснил, зачем Киев отправляет ВСУ в лобовые атаки и "мясные штурмы"
04:45Эксперт объяснил, почему Россия проиграет НАТО в обычной войне и что она будет с этим делать
03:31Барабаны, овощерезки и сковородки по цене автомобиля. Как в Киеве пилят деньги на укрытиях
03:18Дмитрий Дробницкий: Оказалось, у русских есть ключики практически ко всему оружию НАТО
02:53Поворот с Запада на Юг и Восток: итоги первого дня ПМЭФ-2023
21:52Врио главы Запорожской области заявил о неэффективности начала контрнаступления ВСУ
21:17В МИД РФ раскритиковали посла Румынии за сравнение африканцев с обезьянами
20:55Белый дом тайно возобновили переговоры с Ираном – WSJ
20:35Ошибки ВСУ приведут к тому, что танки Leopard станут трофеем Москвы - СМИ
20:16США сообщили о потерях Вооруженных сил Украины в первые дни контрнаступления
19:37Венгрия и Турция обсудят прием Швеции в НАТО - Сийярто
19:13ЕС обсуждает 11-й пакет санкций против России - СМИ
18:57Крым в аренду, украинский фейк о Делимханове, последствия Каховской катастрофы. Итоги 14 июня
18:49Лукашенко: Запад начнет сворачивать военную помощь Киеву
Лента новостейМолния