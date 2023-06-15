https://ukraina.ru/20230615/1047221234.html
Блогер Живов о том, почему Бельгия занервничала после Белгорода и кому нужны "пляски вокруг Залужного"
Блогер Живов о том, почему Бельгия занервничала после Белгорода и кому нужны "пляски вокруг Залужного" - 15.06.2023 Украина.ру
Блогер Живов о том, почему Бельгия занервничала после Белгорода и кому нужны "пляски вокруг Залужного"
Вопреки прежней натовской тактике сейчас ВСУ идут в лобовые штурмы. Мы знаем прекрасно, что без консультации со штабными офицерами НАТО, Украина ничего не делает. Возможно, этот разлад связан с внутренним конфликтом в Альянсе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер Алексей Живов
2023-06-15T05:15
2023-06-15T05:15
2023-06-15T05:15
новости
наступление
бельгия
белгородская область
штурм
валерий залужный
всу
россия
нато
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Недаром американцы и европейцы, не британцы, а именно европейцы – очень нервно отреагировали, когда увидели в Белгородской области бронеавтомобили MaxxPro и бельгийские винтовки, отметил эксперт.Очевидно, что среди натовских кураторов есть внутренний конфликт. Недаром Украина устроила и эти "странные пляски" вокруг исчезновения главкома ВСУ Валерия Залужного и командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, добавил он.Пока ещё рано говорить о том, захлебнулся или нет "контрнаступ" ВСУ, потому что мы не располагаем данными о количестве уничтоженной техники и живой силы. ВСУ бросили в бой ещё далеко не все свои резервы. Поэтому пока кидать чепчики вверх с криками "Мы победили!" рановато, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, наступление, бельгия, белгородская область, штурм, валерий залужный, всу, россия, нато
Новости, наступление, Бельгия, Белгородская область, штурм, Валерий Залужный, ВСУ, Россия, НАТО
Блогер Живов о том, почему Бельгия занервничала после Белгорода и кому нужны "пляски вокруг Залужного"
Вопреки прежней натовской тактике сейчас ВСУ идут в лобовые штурмы. Мы знаем прекрасно, что без консультации со штабными офицерами НАТО, Украина ничего не делает. Возможно, этот разлад связан с внутренним конфликтом в Альянсе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер Алексей Живов
Недаром американцы и европейцы, не британцы, а именно европейцы – очень нервно отреагировали, когда увидели в Белгородской области бронеавтомобили MaxxPro и бельгийские винтовки, отметил эксперт.
Очевидно, что среди натовских кураторов есть внутренний конфликт. Недаром Украина устроила и эти "странные пляски" вокруг исчезновения главкома ВСУ Валерия Залужного и командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, добавил он.
"Журналист RTVI сделал подробнейшие расследования со всеми выкладками, и прямо обвинил Бельгию в поставке оружия для вторжения в Россию. Он отправил официальный запрос бельгийскому премьер-министру. В Бельгии это вызвало большой скандал, ведь бельгийские власти на полном серьезе были убеждены, что они поставляют оружие исключительно для обороны Украины", - подчеркнул Живов.
Пока ещё рано говорить о том, захлебнулся или нет "контрнаступ" ВСУ, потому что мы не располагаем данными о количестве уничтоженной техники и живой силы. ВСУ бросили в бой ещё далеко не все свои резервы. Поэтому пока кидать чепчики вверх с криками "Мы победили!" рановато, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь