https://ukraina.ru/20230615/1047221234.html

Блогер Живов о том, почему Бельгия занервничала после Белгорода и кому нужны "пляски вокруг Залужного"

Блогер Живов о том, почему Бельгия занервничала после Белгорода и кому нужны "пляски вокруг Залужного" - 15.06.2023 Украина.ру

Блогер Живов о том, почему Бельгия занервничала после Белгорода и кому нужны "пляски вокруг Залужного"

Вопреки прежней натовской тактике сейчас ВСУ идут в лобовые штурмы. Мы знаем прекрасно, что без консультации со штабными офицерами НАТО, Украина ничего не делает. Возможно, этот разлад связан с внутренним конфликтом в Альянсе. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер Алексей Живов

2023-06-15T05:15

2023-06-15T05:15

2023-06-15T05:15

новости

наступление

бельгия

белгородская область

штурм

валерий залужный

всу

россия

нато

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Недаром американцы и европейцы, не британцы, а именно европейцы – очень нервно отреагировали, когда увидели в Белгородской области бронеавтомобили MaxxPro и бельгийские винтовки, отметил эксперт.Очевидно, что среди натовских кураторов есть внутренний конфликт. Недаром Украина устроила и эти "странные пляски" вокруг исчезновения главкома ВСУ Валерия Залужного и командующего сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, добавил он.Пока ещё рано говорить о том, захлебнулся или нет "контрнаступ" ВСУ, потому что мы не располагаем данными о количестве уничтоженной техники и живой силы. ВСУ бросили в бой ещё далеко не все свои резервы. Поэтому пока кидать чепчики вверх с криками "Мы победили!" рановато, заключил собеседник издания.Полный текст интервью можно прочитать здесь

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, наступление, бельгия, белгородская область, штурм, валерий залужный, всу, россия, нато