Ищенко о том, зачем США сливали Порошенко и что понял Путин после избрания Зеленского - 14.06.2023 Украина.ру
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Ищенко о том, зачем США сливали Порошенко и что понял Путин после избрания Зеленского
Ищенко о том, зачем США сливали Порошенко и что понял Путин после избрания Зеленского - 14.06.2023 Украина.ру
Ищенко о том, зачем США сливали Порошенко и что понял Путин после избрания Зеленского
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей:
2023-06-14T13:57
2023-06-14T13:57
ростислав ищенко
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00:50 - Об обществе потребления и о том, куда движутся США; 10:45 - Об отношении к "зелёной повестке"; 15:25 - Когда Ростислав Ищенко понял, что пора уезжать с Украины? 22:35 - Что стало понятно России после избрания на пост президента Украины Владимира Зеленского? 31:58 - Какую оценку Запад даёт российским возможностям спустя 1,5 года СВО? 37:16 - Золотой стандарт для международных расчётов: о преимуществах и недостатках; 41:40 - Пойдут ли ВСУ на подрыв АЭС? 52:50 - Зачем Макрон просится на саммит БРИКС? 55:00 - Разумно ли поднимать градус ядерной эскалации?
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ростислав ищенко, видео, украина, сво, видео
Ростислав Ищенко, Видео, Украина, СВО

Ищенко о том, зачем США сливали Порошенко и что понял Путин после избрания Зеленского

13:57 14.06.2023
 
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Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей:
00:50 - Об обществе потребления и о том, куда движутся США;
10:45 - Об отношении к "зелёной повестке";
15:25 - Когда Ростислав Ищенко понял, что пора уезжать с Украины?
22:35 - Что стало понятно России после избрания на пост президента Украины Владимира Зеленского?
31:58 - Какую оценку Запад даёт российским возможностям спустя 1,5 года СВО?
37:16 - Золотой стандарт для международных расчётов: о преимуществах и недостатках; 41:40 - Пойдут ли ВСУ на подрыв АЭС? 52:50 - Зачем Макрон просится на саммит БРИКС? 55:00 - Разумно ли поднимать градус ядерной эскалации?
 
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