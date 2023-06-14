https://ukraina.ru/20230614/1047217529.html

Ищенко о том, зачем США сливали Порошенко и что понял Путин после избрания Зеленского

Ищенко о том, зачем США сливали Порошенко и что понял Путин после избрания Зеленского - 14.06.2023 Украина.ру

Ищенко о том, зачем США сливали Порошенко и что понял Путин после избрания Зеленского

Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей:

2023-06-14T13:57

2023-06-14T13:57

2023-06-14T13:57

ростислав ищенко

видео

украина

сво

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00:50 - Об обществе потребления и о том, куда движутся США; 10:45 - Об отношении к "зелёной повестке"; 15:25 - Когда Ростислав Ищенко понял, что пора уезжать с Украины? 22:35 - Что стало понятно России после избрания на пост президента Украины Владимира Зеленского? 31:58 - Какую оценку Запад даёт российским возможностям спустя 1,5 года СВО? 37:16 - Золотой стандарт для международных расчётов: о преимуществах и недостатках; 41:40 - Пойдут ли ВСУ на подрыв АЭС? 52:50 - Зачем Макрон просится на саммит БРИКС? 55:00 - Разумно ли поднимать градус ядерной эскалации?

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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