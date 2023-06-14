Ищенко о том, зачем США сливали Порошенко и что понял Путин после избрания Зеленского
Политолог Ростислав Ищенко в прямом эфире ответил на вопросы зрителей:
00:50 - Об обществе потребления и о том, куда движутся США;
10:45 - Об отношении к "зелёной повестке";
15:25 - Когда Ростислав Ищенко понял, что пора уезжать с Украины?
22:35 - Что стало понятно России после избрания на пост президента Украины Владимира Зеленского?
31:58 - Какую оценку Запад даёт российским возможностям спустя 1,5 года СВО?
37:16 - Золотой стандарт для международных расчётов: о преимуществах и недостатках; 41:40 - Пойдут ли ВСУ на подрыв АЭС? 52:50 - Зачем Макрон просится на саммит БРИКС? 55:00 - Разумно ли поднимать градус ядерной эскалации?
10:45 - Об отношении к "зелёной повестке";
15:25 - Когда Ростислав Ищенко понял, что пора уезжать с Украины?
22:35 - Что стало понятно России после избрания на пост президента Украины Владимира Зеленского?
31:58 - Какую оценку Запад даёт российским возможностям спустя 1,5 года СВО?
37:16 - Золотой стандарт для международных расчётов: о преимуществах и недостатках; 41:40 - Пойдут ли ВСУ на подрыв АЭС? 52:50 - Зачем Макрон просится на саммит БРИКС? 55:00 - Разумно ли поднимать градус ядерной эскалации?