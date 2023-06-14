Пушилин рассказал о "серьезном давлении" со стороны ВСУ - 14.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230614/1047214716.html
Пушилин рассказал о "серьезном давлении" со стороны ВСУ
Пушилин рассказал о "серьезном давлении" со стороны ВСУ - 14.06.2023 Украина.ру
Пушилин рассказал о "серьезном давлении" со стороны ВСУ
Украинские войска оказывают серьезное давление в ходе своего контрнаступления в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 14 июня заявил журналистам временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин
2023-06-14T13:20
2023-06-14T13:20
новости
денис пушилин
днр
контрнаступление
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/09/1041651848_154:98:779:450_1920x0_80_0_0_659ead647b4ef683cde3eaf8278105f0.jpg.webp
"Безусловно, сейчас мы ощущаем очень серьезное давление со стороны вооруженных формирований Украины. Мы считаем, что это уже контрнаступление. Конечно, оно было за счет пиара Киева раскручено до таких масштабов, что, казалось, будет что-то невообразимое", - сказал Пушилин.Он указал, что нельзя назвать контрнаступление абсолютно не опасным.Как сообщали в Минобороны РФ, украинские силы с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления, неся при этом потери в людях и технике.Министр обороны РФ Сергей Шойгу 6 июня заявил, что за три дня российские войска отразили все попытки "давно обещанного наступления" ВСУ, при этом потери украинской стороны составили до 3 715 человек.Президент России Владимир Путин также подчеркнул, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении.
https://ukraina.ru/20230614/1047212551.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/0c/09/1041651848_72:0:961:667_1920x0_80_0_0_2c33a5d507997a7a1edd767b734d8a5e.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, денис пушилин, днр, контрнаступление, украина
Новости, Денис Пушилин, ДНР, контрнаступление, Украина

Пушилин рассказал о "серьезном давлении" со стороны ВСУ

13:20 14.06.2023
 
© vk.com / Денис ПушилинДенис Пушилин
Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© vk.com / Денис Пушилин
Читать в
Украинские войска оказывают серьезное давление в ходе своего контрнаступления в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 14 июня заявил журналистам временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин
"Безусловно, сейчас мы ощущаем очень серьезное давление со стороны вооруженных формирований Украины. Мы считаем, что это уже контрнаступление. Конечно, оно было за счет пиара Киева раскручено до таких масштабов, что, казалось, будет что-то невообразимое", - сказал Пушилин.
Он указал, что нельзя назвать контрнаступление абсолютно не опасным.

"Вооруженные силы РФ за этот период провели очень серьезную работу над недоработками, ошибками. Сейчас ситуация совершенно иная: мы видим, что даже на одном из самых сложных участков, южнодонецком, как бы противник ни старался, какое бы количество единиц техники ни задействовал, (какое бы) огромное количество личного состава (ни бросил в бой), - продвинуться на какие-то серьезные расстояния (у ВСУ) не получается", - подчеркнул руководитель республики.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинские силы с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления, неся при этом потери в людях и технике.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 6 июня заявил, что за три дня российские войска отразили все попытки "давно обещанного наступления" ВСУ, при этом потери украинской стороны составили до 3 715 человек.
Президент России Владимир Путин также подчеркнул, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении.
- РИА Новости, 1920, 14.06.2023
13:00
Провал контрнаступления, разрушенное жилье, окончание конфликта. Главное на Украине на 13:00 14 июня
 
НовостиДенис ПушилинДНРконтрнаступлениеУкраина
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:32"Клоун вышел вон". Борис Джонсон покинул политику, а первого министра Шотландии задержали
13:20Пушилин рассказал о "серьезном давлении" со стороны ВСУ
13:00Провал контрнаступления, разрушенное жилье, окончание конфликта. Главное на Украине на 13:00 14 июня
12:59В зоне СВО погиб доброволец с позывным Куст, рассказавший изданию Украина.ру правду о ситуации на фронте
12:51Венгрия считает, что Трамп мог бы избежать конфликта на Украине
12:05Маск кратко, но ёмко отреагировал на слова экс-ведущего Fox News Карлсона
12:04ЧП на Каховской ГЭС удалось пережить с небольшими потерями - Сальдо
12:04Подземный лабиринт под гаражным кооперативом: база иностранных диверсантов выявлена в ЛНР
11:30Всё об армиях НАТО. Аналитический доклад издания Украина.ру
11:26В МИД РФ призвали Францию объяснить, зачем Макрон хочет посетить саммит БРИКС
11:24Большая стройка по-московски: луганчане оценили перемены. Видео
10:53"Живите как хотите, но России не угрожайте". Владимир Путин предлагает Западу формулу мира для Украины
10:37Из соображений безопасности: Медведев раскрыл размеры "санитарной зоны" на Украине
10:23Основные заявления Владимира Путина на встрече с военкорами
09:27В Госдуме назвали условие для разрыва дипломатических отношений с США
09:02"Ждут по два дня": в Латвии выстроилась очередь из украинцев, желающих вернуться в свои дома в России
09:00Провальные атаки ВСУ, причастность Залужного к взрывам на "СП". Главное на Украине на утро 14 июня
08:41ВСУ провалили движение на Запорожском направлении - Минобороны РФ
08:30Республиканцы внесли в Конгресс статьи об импичменте Байдену
08:17Трамп объяснил, кому и зачем нужны обвинения против него
Лента новостейМолния