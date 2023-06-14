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Пушилин рассказал о "серьезном давлении" со стороны ВСУ
Пушилин рассказал о "серьезном давлении" со стороны ВСУ - 14.06.2023 Украина.ру
Пушилин рассказал о "серьезном давлении" со стороны ВСУ
Украинские войска оказывают серьезное давление в ходе своего контрнаступления в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 14 июня заявил журналистам временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин
2023-06-14T13:20
2023-06-14T13:20
2023-06-14T13:20
новости
денис пушилин
днр
контрнаступление
украина
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"Безусловно, сейчас мы ощущаем очень серьезное давление со стороны вооруженных формирований Украины. Мы считаем, что это уже контрнаступление. Конечно, оно было за счет пиара Киева раскручено до таких масштабов, что, казалось, будет что-то невообразимое", - сказал Пушилин.Он указал, что нельзя назвать контрнаступление абсолютно не опасным.Как сообщали в Минобороны РФ, украинские силы с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления, неся при этом потери в людях и технике.Министр обороны РФ Сергей Шойгу 6 июня заявил, что за три дня российские войска отразили все попытки "давно обещанного наступления" ВСУ, при этом потери украинской стороны составили до 3 715 человек.Президент России Владимир Путин также подчеркнул, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении.
https://ukraina.ru/20230614/1047212551.html
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Украина.ру
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Украина.ру
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новости, денис пушилин, днр, контрнаступление, украина
Новости, Денис Пушилин, ДНР, контрнаступление, Украина
Пушилин рассказал о "серьезном давлении" со стороны ВСУ
Украинские войска оказывают серьезное давление в ходе своего контрнаступления в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 14 июня заявил журналистам временно исполняющий обязанности главы региона Денис Пушилин
"Безусловно, сейчас мы ощущаем очень серьезное давление со стороны вооруженных формирований Украины. Мы считаем, что это уже контрнаступление. Конечно, оно было за счет пиара Киева раскручено до таких масштабов, что, казалось, будет что-то невообразимое", - сказал Пушилин.
Он указал, что нельзя назвать контрнаступление абсолютно не опасным.
"Вооруженные силы РФ за этот период провели очень серьезную работу над недоработками, ошибками. Сейчас ситуация совершенно иная: мы видим, что даже на одном из самых сложных участков, южнодонецком, как бы противник ни старался, какое бы количество единиц техники ни задействовал, (какое бы) огромное количество личного состава (ни бросил в бой), - продвинуться на какие-то серьезные расстояния (у ВСУ) не получается", - подчеркнул руководитель республики.
Как сообщали в Минобороны РФ, украинские силы с 4 июня предпринимают безуспешные попытки наступления, неся при этом потери в людях и технике.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 6 июня заявил, что за три дня российские войска отразили все попытки "давно обещанного наступления" ВСУ, при этом потери украинской стороны составили до 3 715 человек.
Президент России Владимир Путин также подчеркнул, что ВСУ не имеют успеха ни на одном направлении.