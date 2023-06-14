В МИД РФ призвали Францию объяснить, зачем Макрон хочет посетить саммит БРИКС
11:26 14.06.2023 (обновлено: 13:07 14.06.2023)
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкIII Международный фестиваль театральных школ стран БРИКС
Власти Франции должны рассказать, зачем президент Эммануэль Макрон стремится посетить саммит БРИКС в ЮАР, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире радио Sputnik 14 июня
Ранее стало известно, что президент Франции изъявил желание принять участие в саммите БРИКС в Йоханнесбурге в августе 2023 года, об этом он попросил главу ЮАР Сирила Рамафосу.
"Хотят ли они в очередной раз установить какой-то контакт для того, чтобы показать активность Парижа, или это какой-то троянский конь — вот это они пусть сами и расскажут. Я думаю, что в первую очередь должны высказаться в Елисейском дворце или те, кто будут делегированы", — сказала Захарова.
Аббревиатура БРИКС произошла от английской аббревиатуры BRICS, которая является сочетанием первых букв из названий определенных стран. Итак, БРИКС — это: Brasil, Russia, India, China, South Africa.
БРИКС представляет собой неформальное объединение пяти стран, в которых в общем проживает 43% населения планеты. При этом суммарный ВВП этих стран составляет четверть от всего мирового ВВП.
В июне 2022 года в Пекине в формате видеоконференции был проведен 14-й саммит БРИКС. В 2023 году саммит планируется проводить в ЮАР в очной форме.
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