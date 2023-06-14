https://ukraina.ru/20230614/1047199983.html

Основные заявления Владимира Путина на встрече с военкорами

Основные заявления Владимира Путина на встрече с военкорами - 14.06.2023 Украина.ру

Основные заявления Владимира Путина на встрече с военкорами

Во вторник, 13 июня, президент РФ Владимир Путин провел встречу с военными корреспондентами, блогерами и авторами телеграм-каналов, освещающих российскую спецоперацию на Украине. Открытая часть мероприятия транслировалась в прямом эфире

2023-06-14T10:23

2023-06-14T10:23

2023-06-14T10:23

эксклюзив

владимир путин

заявления

военкор

встреча

украина

россия

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Глава российского государства ответил на вопросы военкоров и высказался по ключевым темам СВО.Об украинском контрнаступлении и потеряхКонтрнаступление Украины началось 4 июня. Ни на одном из направлений противник успеха не имел, украинская армия несет большие потери.Комментарии по потерям среди личного состава российской армии – прерогатива Минобороны, по танкам ВС РФ потеряли 54 единицы (часть подлежит ремонту и восстановлению), а Украина – свыше 160.Мобилизация, военное положение, срочники, добровольцыНеобходимости вводить военное положение в России в настоящий момент нет. Нет необходимости и в объявлении дополнительной мобилизации.На сегодняшний день в ВС РФ набрано 150 тыс. контрактников, вместе с добровольцами – 156 тыс.Военнослужащие-срочники несут службу в приграничных с Украиной Курской и Белгородской областях, это священный долг каждого военнослужащего. Срочников не будут направлять непосредственно в зону СВО.О крушении Каховской ГЭСРоссийская сторона не фиксировала больших взрывов непосредственно перед разрушением Каховской ГЭС.РФ точно не была заинтересована в подрыве Каховской ГЭС, так как это означает тяжелые последствия для российской территории."К сожалению, скажу странную вещь, но тем не менее, к сожалению, это сорвало их контрнаступление на этом направлении. К сожалению почему? Потому что лучше бы они там наступали"Обстрелы российских регионов, санитарная зонаОбстрелы Белгородской области со стороны Украины связаны со стремлением Киева отвлечь российские подразделения с других направлений, которые критически важны для ВСУ в контексте контрнаступления.Тем не менее, Россия должна обеспечить безопасность своих граждан. Для этого проводится укрепление границы, повышается эффективность контрбатарейной борьбы, однако это не решает вопрос прилетов по российской территории.Об атаках беспилотников на МосквуРФ имеет опыт борьбы с БПЛА еще со времен Сирии.Нужно соответствующим образом наладить работу, было бы лучше, если бы это сделали своевременно и на должном уровне, но, тем не менее, эта работа проводится и все задачи будут решены.Зерновая сделкаЗапад в очередной раз обманул Россию, в рамках зерновой сделки ничего не было сделано с точки зрения либерализации поставок российского зерна на внешние рынки.Зерновая сделка – главный источник валютных поступлений для Украины. В ближайшее время состоится встреча с лидерами африканских стран для обсуждения, в том числе, поставок зерна.

https://ukraina.ru/20230613/1047184360.html

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Украина. ру

эксклюзив, владимир путин, заявления, военкор, встреча, украина, россия