https://ukraina.ru/20230614/1047199983.html
Основные заявления Владимира Путина на встрече с военкорами
Основные заявления Владимира Путина на встрече с военкорами - 14.06.2023 Украина.ру
Основные заявления Владимира Путина на встрече с военкорами
Во вторник, 13 июня, президент РФ Владимир Путин провел встречу с военными корреспондентами, блогерами и авторами телеграм-каналов, освещающих российскую спецоперацию на Украине. Открытая часть мероприятия транслировалась в прямом эфире
2023-06-14T10:23
2023-06-14T10:23
2023-06-14T10:23
эксклюзив
владимир путин
заявления
военкор
встреча
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0e/1047200641_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_611ec6f1e2231c76efb07e44caf20051.jpg.webp
Глава российского государства ответил на вопросы военкоров и высказался по ключевым темам СВО.Об украинском контрнаступлении и потеряхКонтрнаступление Украины началось 4 июня. Ни на одном из направлений противник успеха не имел, украинская армия несет большие потери.Комментарии по потерям среди личного состава российской армии – прерогатива Минобороны, по танкам ВС РФ потеряли 54 единицы (часть подлежит ремонту и восстановлению), а Украина – свыше 160.Мобилизация, военное положение, срочники, добровольцыНеобходимости вводить военное положение в России в настоящий момент нет. Нет необходимости и в объявлении дополнительной мобилизации.На сегодняшний день в ВС РФ набрано 150 тыс. контрактников, вместе с добровольцами – 156 тыс.Военнослужащие-срочники несут службу в приграничных с Украиной Курской и Белгородской областях, это священный долг каждого военнослужащего. Срочников не будут направлять непосредственно в зону СВО.О крушении Каховской ГЭСРоссийская сторона не фиксировала больших взрывов непосредственно перед разрушением Каховской ГЭС.РФ точно не была заинтересована в подрыве Каховской ГЭС, так как это означает тяжелые последствия для российской территории."К сожалению, скажу странную вещь, но тем не менее, к сожалению, это сорвало их контрнаступление на этом направлении. К сожалению почему? Потому что лучше бы они там наступали"Обстрелы российских регионов, санитарная зонаОбстрелы Белгородской области со стороны Украины связаны со стремлением Киева отвлечь российские подразделения с других направлений, которые критически важны для ВСУ в контексте контрнаступления.Тем не менее, Россия должна обеспечить безопасность своих граждан. Для этого проводится укрепление границы, повышается эффективность контрбатарейной борьбы, однако это не решает вопрос прилетов по российской территории.Об атаках беспилотников на МосквуРФ имеет опыт борьбы с БПЛА еще со времен Сирии.Нужно соответствующим образом наладить работу, было бы лучше, если бы это сделали своевременно и на должном уровне, но, тем не менее, эта работа проводится и все задачи будут решены.Зерновая сделкаЗапад в очередной раз обманул Россию, в рамках зерновой сделки ничего не было сделано с точки зрения либерализации поставок российского зерна на внешние рынки.Зерновая сделка – главный источник валютных поступлений для Украины. В ближайшее время состоится встреча с лидерами африканских стран для обсуждения, в том числе, поставок зерна.
https://ukraina.ru/20230613/1047184360.html
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0e/1047200641_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f9ebdb3f8dd23cedfb4141f177666516.jpg.webp
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
эксклюзив, владимир путин, заявления, военкор, встреча, украина, россия
Основные заявления Владимира Путина на встрече с военкорами
Во вторник, 13 июня, президент РФ Владимир Путин провел встречу с военными корреспондентами, блогерами и авторами телеграм-каналов, освещающих российскую спецоперацию на Украине. Открытая часть мероприятия транслировалась в прямом эфире
Глава российского государства ответил на вопросы военкоров и высказался по ключевым темам СВО.
Об украинском контрнаступлении и потерях
Контрнаступление Украины началось 4 июня. Ни на одном из направлений противник успеха не имел, украинская армия несет большие потери.
"Они (ВСУ – ред.) за это время потеряли свыше 160 танков и свыше 360 бронемашин разного типа, это только то, что мы видим, есть еще потери, которых мы не видим, которые наносятся высокоточным оружием большой дальности по скоплениям личного состава и техники. Так что на самом деле этих потерь больше со стороны Украины. По моим подсчетам, это примерно 25%, а может быть, 30% от объема той техники, которая была поставлена из-за рубежа, примерно"
Комментарии по потерям среди личного состава российской армии – прерогатива Минобороны, по танкам ВС РФ потеряли 54 единицы (часть подлежит ремонту и восстановлению), а Украина – свыше 160.
Мобилизация, военное положение, срочники, добровольцы
Необходимости вводить военное положение в России в настоящий момент нет. Нет необходимости и в объявлении дополнительной мобилизации.
"В зависимости от того, какие цели мы пред собой ставим, мы должны решать вопрос по мобилизации. Я так, особенно за этим не слежу, но некоторые наши общественные деятели говорят, что нужно срочно набрать, ещё миллион набрать, два миллиона. Но – нет такой необходимости сегодня"
На сегодняшний день в ВС РФ набрано 150 тыс. контрактников, вместе с добровольцами – 156 тыс.
Военнослужащие-срочники несут службу в приграничных с Украиной Курской и Белгородской областях, это священный долг каждого военнослужащего. Срочников не будут направлять непосредственно в зону СВО.
Российская сторона не фиксировала больших взрывов непосредственно перед разрушением Каховской ГЭС.
"Перед тем как разрушение произошло, во всяком случае, мне так докладывали, но они целенаправленно "Хаймарсами" били многократно по Каховской ГЭС, вот в чем еще все дело. Может быть, была там у них закладка какая-то, сейчас не знаю, может быть, они в очередной раз там чем-то добавили незначительным, и пошло разрушение"
РФ точно не была заинтересована в подрыве Каховской ГЭС, так как это означает тяжелые последствия для российской территории.
"К сожалению, скажу странную вещь, но тем не менее, к сожалению, это сорвало их контрнаступление на этом направлении. К сожалению почему? Потому что лучше бы они там наступали"
Обстрелы российских регионов, санитарная зона
Обстрелы Белгородской области со стороны Украины связаны со стремлением Киева отвлечь российские подразделения с других направлений, которые критически важны для ВСУ в контексте контрнаступления.
Тем не менее, Россия должна обеспечить безопасность своих граждан. Для этого проводится укрепление границы, повышается эффективность контрбатарейной борьбы, однако это не решает вопрос прилетов по российской территории.
"Если это будет продолжаться, тогда мы должны будем, видимо, рассмотреть вопрос, говорю это очень аккуратно, чтобы создать на территории Украины какую-то санитарную зону на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию. Но это отдельный вопрос, я не говорю, что завтра мы приступим к этой работе, надо смотреть на то, как будет ситуация развиваться"
Об атаках беспилотников на Москву
РФ имеет опыт борьбы с БПЛА еще со времен Сирии.
"Нужно нашим соответствующим структурам принять необходимые решения, потому что эта традиционная система противовоздушной обороны, вы знаете наверняка, настроена на ракеты, на большие самолеты. Как правило, беспилотники, о которых вы говорите, сделаны из современных легких материалов, из дерева, и достаточно сложно обнаруживать их, но они обнаруживаются, хотя и здесь нужно проводить соответствующие работы, вовремя вскрывать это и так далее"
Нужно соответствующим образом наладить работу, было бы лучше, если бы это сделали своевременно и на должном уровне, но, тем не менее, эта работа проводится и все задачи будут решены.
Запад в очередной раз обманул Россию, в рамках зерновой сделки ничего не было сделано с точки зрения либерализации поставок российского зерна на внешние рынки.
"Мы, первое, думаем, чтобы прекратить в ней участие, и второе - направить тот объем зерна, который получали беднейшие страны, это три с небольшим процента [в рамках сделки], - поставить в эти беднейшие страны бесплатно"
Зерновая сделка – главный источник валютных поступлений для Украины. В ближайшее время состоится встреча с лидерами африканских стран для обсуждения, в том числе, поставок зерна.