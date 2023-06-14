Трамп объяснил, кому и зачем нужны обвинения против него - 14.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230614/1047197283.html
Трамп объяснил, кому и зачем нужны обвинения против него
Трамп объяснил, кому и зачем нужны обвинения против него - 14.06.2023 Украина.ру
Трамп объяснил, кому и зачем нужны обвинения против него
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что обвинения против него не более, чем попытка отвлечь внимание от предполагаемой причастности семьи действующего главы государства Джо Байдена к махинациям с украинской энергетической компанией Burisma. Такое заявление Трамп сделал 13 июня на встрече со своими сторонниками в Нью-Джерси
2023-06-14T08:17
2023-06-14T08:17
новости
сша
дональд трамп
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102735/40/1027354028_0:0:4771:2685_1920x0_80_0_0_6ae664509ea46ffe889e2744328d0261.jpg
Некоторое время назад Пентагон и Минюст начали расследование утечки секретных документов, касающихся планов США и НАТО по подготовке ВС Украины к контрнаступлению.В рамках этого дела Дональда Трампа обвиняют в ненадлежащем обращении с секретными документами и препятствовании правосудию.Ранее экс-президента уже обвиняли в "фальсификации деловой документации первой степени" в связи с выплатами трем американцам за молчание о предполагаемых связях Трампа с порноактрисой.Сам Трамп еще в апреле заявил, что за утечкой секретных документов Пентагона и американской разведки может стоять действующий глава администрации США Джо Байден.Тема предполагаемой взятки Байдену, когда тот находился на посту вице-президента в администрации Барака Обамы, обсуждается уже давно. Речь идет о событиях 2015-2016 годов. Тогда украинская компания Burisma планировала приобрести основанную в США нефтегазовую компанию при консультационной поддержке сына нынешнего американского президента Хантера Байдена.К слову, в среду, 14 июня, член палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Боберт внесла в конгресс статьи об импичменте американскому президенту Джо Байдену.
https://ukraina.ru/20230614/1047196676.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102735/40/1027354028_192:0:4611:3314_1920x0_80_0_0_043a1a63def70a60acbbe11712bca70d.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, дональд трамп, джо байден
Новости, США, Дональд Трамп, Джо Байден

Трамп объяснил, кому и зачем нужны обвинения против него

08:17 14.06.2023
 
© AP
- РИА Новости, 1920, 14.06.2023
© AP
Читать в
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что обвинения против него не более, чем попытка отвлечь внимание от предполагаемой причастности семьи действующего главы государства Джо Байдена к махинациям с украинской энергетической компанией Burisma. Такое заявление Трамп сделал 13 июня на встрече со своими сторонниками в Нью-Джерси
"Они хотят отвлечь внимание от настоящего шпионажа и настоящего преступления. Так что давайте воспользуемся президентом Трампом, давайте выйдем и обвиним его, чтобы больше никто не говорил о взятке в размере 5 миллионов долларов", - сказал Трамп.
Некоторое время назад Пентагон и Минюст начали расследование утечки секретных документов, касающихся планов США и НАТО по подготовке ВС Украины к контрнаступлению.
В рамках этого дела Дональда Трампа обвиняют в ненадлежащем обращении с секретными документами и препятствовании правосудию.
Ранее экс-президента уже обвиняли в "фальсификации деловой документации первой степени" в связи с выплатами трем американцам за молчание о предполагаемых связях Трампа с порноактрисой.
Сам Трамп еще в апреле заявил, что за утечкой секретных документов Пентагона и американской разведки может стоять действующий глава администрации США Джо Байден.
Тема предполагаемой взятки Байдену, когда тот находился на посту вице-президента в администрации Барака Обамы, обсуждается уже давно. Речь идет о событиях 2015-2016 годов. Тогда украинская компания Burisma планировала приобрести основанную в США нефтегазовую компанию при консультационной поддержке сына нынешнего американского президента Хантера Байдена.
К слову, в среду, 14 июня, член палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Боберт внесла в конгресс статьи об импичменте американскому президенту Джо Байдену.
Понтонная переправа в Херсоне - РИА Новости, 1920, 14.06.2023
07:40
Наемники ВСУ из "Кавказского легиона" захватили в Херсоне дорогие особняки - СМИГруппа наемников, входящих в состав "Кавказского легиона", захватила два квартала домов в престижном районе Херсона. Об этом 14 июня написало агентство РИА Новости со ссылкой на собственный источник в силовых структурах
 
НовостиСШАДональд ТрампДжо Байден
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:23Основные заявления Владимира Путина на встрече с военкорами
09:27В Госдуме назвали условие для разрыва дипломатических отношений с США
09:02"Ждут по два дня": в Латвии выстроилась очередь из украинцев, желающих вернуться в свои дома в России
09:00Провальные атаки ВСУ, причастность Залужного к взрывам на "СП". Главное на Украине на утро 14 июня
08:41ВСУ провалили движение на Запорожском направлении - Минобороны РФ
08:30Республиканцы внесли в Конгресс статьи об импичменте Байдену
08:17Трамп объяснил, кому и зачем нужны обвинения против него
08:00Нацист-сладкоежка Евгений Коновалец
07:54За три года почти на 13%: в России выросло число IT-компаний
07:40Наемники ВСУ из "Кавказского легиона" захватили в Херсоне дорогие особняки - СМИ
07:25Сотрудники МЧС спасли более двух тысяч человек после разрушения Каховской ГЭС
07:12Со всеми утекающими. Эксперты в Киеве начинают задумываться: а что потом, как жить после войны
07:04Виктор Кутырь: России было бы проще воевать с НАТО, чем нервно играть в прятки с ВСУ по всему фронту
06:56Контрнаступление Байдена. Почему для Запада так важны хоть какие-нибудь успехи ВСУ
06:45"В патовой ситуации". Эксперт о том, как Запад пытается уговорить российские элиты заморозить СВО
06:42Традиции Киева. Видного политика и националиста Тараса Черновола облили мочой и запихнули в мусорный бак
06:25Олег "Кан" Ликонцев: Под Бахмутом мы поняли - скорость и взаимодействие - главное, что даст победу
06:15Не просто через Украину. Эксперт рассказал, каким хитрым способом США рассчитывают покончить с Россией
06:00Эксперт рассказал, как именно Запад готовится к войне с Россией, оттягивая крах Украины
05:49Несовместимое реально. Русский писатель Шевченко, он же — украинский националистический бренд "Тарас"
Лента новостейМолния