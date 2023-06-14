https://ukraina.ru/20230614/1047197283.html
Трамп объяснил, кому и зачем нужны обвинения против него
Трамп объяснил, кому и зачем нужны обвинения против него - 14.06.2023 Украина.ру
Трамп объяснил, кому и зачем нужны обвинения против него
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что обвинения против него не более, чем попытка отвлечь внимание от предполагаемой причастности семьи действующего главы государства Джо Байдена к махинациям с украинской энергетической компанией Burisma. Такое заявление Трамп сделал 13 июня на встрече со своими сторонниками в Нью-Джерси
2023-06-14T08:17
2023-06-14T08:17
2023-06-14T08:17
новости
сша
дональд трамп
джо байден
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Некоторое время назад Пентагон и Минюст начали расследование утечки секретных документов, касающихся планов США и НАТО по подготовке ВС Украины к контрнаступлению.В рамках этого дела Дональда Трампа обвиняют в ненадлежащем обращении с секретными документами и препятствовании правосудию.Ранее экс-президента уже обвиняли в "фальсификации деловой документации первой степени" в связи с выплатами трем американцам за молчание о предполагаемых связях Трампа с порноактрисой.Сам Трамп еще в апреле заявил, что за утечкой секретных документов Пентагона и американской разведки может стоять действующий глава администрации США Джо Байден.Тема предполагаемой взятки Байдену, когда тот находился на посту вице-президента в администрации Барака Обамы, обсуждается уже давно. Речь идет о событиях 2015-2016 годов. Тогда украинская компания Burisma планировала приобрести основанную в США нефтегазовую компанию при консультационной поддержке сына нынешнего американского президента Хантера Байдена.К слову, в среду, 14 июня, член палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Боберт внесла в конгресс статьи об импичменте американскому президенту Джо Байдену.
https://ukraina.ru/20230614/1047196676.html
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новости, сша, дональд трамп, джо байден
Трамп объяснил, кому и зачем нужны обвинения против него
Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что обвинения против него не более, чем попытка отвлечь внимание от предполагаемой причастности семьи действующего главы государства Джо Байдена к махинациям с украинской энергетической компанией Burisma. Такое заявление Трамп сделал 13 июня на встрече со своими сторонниками в Нью-Джерси
"Они хотят отвлечь внимание от настоящего шпионажа и настоящего преступления. Так что давайте воспользуемся президентом Трампом, давайте выйдем и обвиним его, чтобы больше никто не говорил о взятке в размере 5 миллионов долларов", - сказал Трамп.
Некоторое время назад Пентагон и Минюст начали расследование утечки секретных документов, касающихся планов США и НАТО по подготовке ВС Украины к контрнаступлению.
В рамках этого дела Дональда Трампа обвиняют в ненадлежащем обращении с секретными документами и препятствовании правосудию.
Ранее экс-президента уже обвиняли в "фальсификации деловой документации первой степени" в связи с выплатами трем американцам за молчание о предполагаемых связях Трампа с порноактрисой.
Сам Трамп еще в апреле заявил, что за утечкой секретных документов Пентагона и американской разведки может стоять действующий глава администрации США Джо Байден.
Тема предполагаемой взятки Байдену, когда тот находился на посту вице-президента в администрации Барака Обамы, обсуждается уже давно. Речь идет о событиях 2015-2016 годов. Тогда украинская компания Burisma планировала приобрести основанную в США нефтегазовую компанию при консультационной поддержке сына нынешнего американского президента Хантера Байдена.
К слову, в среду, 14 июня, член палаты представителей США от Республиканской партии Лорен Боберт внесла в конгресс статьи об импичменте американскому президенту Джо Байдену.