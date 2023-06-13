https://ukraina.ru/20230613/1047150454.html

Марат Баширов: Россия ударила по ВСУ, чем довела Зеленского до истощения, а Байдена и Трампа — до драки

Марат Баширов: Россия ударила по ВСУ, чем довела Зеленского до истощения, а Байдена и Трампа — до драки - 13.06.2023 Украина.ру

Марат Баширов: Россия ударила по ВСУ, чем довела Зеленского до истощения, а Байдена и Трампа — до драки

США вводить свои войска на Украину не будут, они будут подталкивать к этому европейцев. У Вашингтона вполне конкретная цель — разорение Европы и разорение ее экономики. Они заставляют ее переходить на военные рельсы

2023-06-13T16:28

2023-06-13T16:28

2023-06-13T18:16

интервью

всу

россия

европа

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g20

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Если кто-то сойдет с ума и введет еще войска на территорию Украины, будучи страной НАТО, но не от НАТО, — то они подвергнутся всем тем же ударам, которые наносим мы по ВСУ, считает политолог, профессор Высшей школы экономики Марат Баширов.Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Выборы в США состоятся в ноябре 2024 года, однако в стране горячо уже сейчас. Дональда Трампа обвиняют в шпионаже в пользу России или Китая, а телеведущему Такеру Карлсону хотят запретить вещать в «Твиттере», поскольку его мнение сильно отходит от генеральной линии партии, а шоу откровенно популярны.— Марат Фаатович, с чем связано это увеличение репрессий внутри США?— Необходимо говорить о яростной схватке между республиканцами и демократами.Еще ни разу в истории США не было случая, когда бывший президент подвергается уголовному преследованию по федеральному законодательству, учитывая, что у них там сложная юридическая система.Так вот Трампу предъявляют обвинения по семи эпизодам. И это идет по статье о шпионаже. Связано это в первую очередь с обстоятельствами хранения секретных материалов, доступ к которому он имел в бытность президентом США.Конечно, это все выглядит как расправа и попытка не допустить его выборов. Потому что демократы совершенно не уверены, что господин Байден (а именно он станет основным кандидатом от демократов), сможет одолеть Трампа.Даже если их рядом поставить и заставить пройти двести метров, понятно, что Трамп их пробежит, а Байден упадет раза три. Поэтому эта яростная схватка переливается и в другие сферы.Что касается Такера Карлсона, то он работал на телеканале Fox News, на котором активно критиковали Байдена. Такера уволили, но он перебрался в «Твиттер». В «Твиттер» его пригласил всеми известный Илон Маск. А поскольку у Такера был контракт, который ограничил его в работе на другие телекомпании, сейчас ему пытаются запретить вести политическое шоу в «Твиттере».Но Твиттер — это не телевизионная платформа. Это социальная сеть. Поэтому здесь тоже будут очень долгие юридические споры. А причиной стала простая статистика.После ухода Такера с Fox News одна и программ основных набрала около 2,5 миллиона просмотров, а Такер в «Твиттере» своей первой программой сразу взял аудиторию 50 миллионов. Вот отсюда и попытка удушить его юридически.Но это не последние эпизоды, как вы правильно сказали. До ноября 2024 года будут появляться все новые и новые сюжеты. Пока мы видим только удары со стороны демократов, но они, несомненно, последуют и со стороны республиканцев.– Перенесемся в Индию. Министр иностранных дел страны заявил, что украинская делегация и лично президент Зеленский не будут приглашены на предстоящий саммит G20 в Нью-Дели. По его мнению, должны участвовать исключительно члены Двадцатки и те страны, которые пригласит Индия. Понятно, что покровители Зеленского могут надавить на Индию и заставить пригласить Украину. Но что именно Зеленскому даст G20?– Индия максимально придерживается нейтралитета в этом конфликте.Зачем Зеленскому на G20 – тоже понятно. Он же шоумен. Если он пытался попасть на даже Евровидение, то ему любая площадка интересна. Но в конечном итоге, конечно, он преследует одну очень простую цель. Это получение новых денег и новых траншей. Хотя из G20 только некоторые страны участвуют в этом финансировании.Отмечу также, что Япония еще собирается послать немножко оружия Украине. У меня сразу возникает вопрос: можем ли мы предпринять в отношении Токио более жесткие меры, чем просто вызов посла? Например, японцы очень сильно зависят от поставок нефти и газа с Сахалина.Я не верю, что Зеленский сможет проникнуть на саммит G-20. Но даже если он примет в нем участие даже в видеоформате, он будет делать все, чтобы страны объединения начали финансировать его войну с Россией.Думаю, что все-таки маловероятно. И то, что индийцы заявили заранее об этом, говорит о том, что у них есть твердая позиция.– Здесь довольно интересный момент. Если каким-то чудом Зеленский, проникнет на G20, он может вполне встретиться лоб в лоб с российской делегацией, хоть и по видеосвязи.– Наши не будут его слушать. Наши просто встанут и уйдут. Или забанят его. Я думаю, что наши хакеры достаточно талантливые ребята, чтобы перекрыть этому горе-президенту кислород в интернете.– А где еще могут продлиться такие политические гастроли Зеленского? Потому что он довольно продуктивно выступает?– Да, ему эти площадки дают. Но даже на Западе все чаще и чаще отмечают, что Зеленский не добивается поставленных целей, потому что он плохо выглядит. Очень многие говорят о его физическом состоянии. Самое главное, что он все время изможденный.Если это связано с тем, что он просто не высыпается – это одна история. Но когда это происходит раз за разом, то у людей уже возникает подозрение, что он пытается давить на жалость. Он специально выглядит плохо, чтобы все видели, как он страдает из-за вот этих всех событий.Поэтому эффективность таких поездок низка.Ну и конечно, никто не собирается из этого процесса вымогания денег ставить под угрозу все остальные повестки. А мировые повестки очень серьезные, начиная от энергетических и продовольственных кризисов, и заканчивая тем, что касается искусственного интеллекта.Мир сейчас совершенно волнуют другие проблемы, а не те страдания, которые изображает Зеленский.– Помимо прочего мы недавно слышали заявление экс-генерального секретаря НАТО Расмуссена, о том, что НАТО может ввести войска на Украину, если США не предоставят некие гарантии безопасности Киеву. Какие гарантии безопасности Вашингтона он имеет в виду? Очевидно же, что США свои войска вводить не будут?- США вводить свои войска не будут, они будут подталкивать к этому европейцев. У Вашингтона вполне конкретная цель – разорение Европы и разорение ее экономики.Они заставляют ее переходить на военные рельсы. Если кто-то сойдет с ума и введет еще войска на территорию Украины, будучи страной НАТО, но не от НАТО, то они подвергнутся всем тем же ударам, которые наносим мы по ВСУ.Эта вся история, которую закрутили американцы на Украине, в первую очередь бьет по Европе. Американцы сделали все настолько талантливо, что если Европа проиграет на Украине, то это означает, что с политической арены уйдут десятки человек, которые возглавляют страны Европы или межгосударственные объединения.Деньги вложены огромные, очень много сказано бездоказательных слов, закручены процессы в том числе в международном уголовном суде. И когда украинские войска потерпят поражение, эти люди просто оставят свои кресла, а часть из них еще попадут и под расследование.Оппозиция в европейских странах, как бы мы сейчас не считали, что оно монолитные, все-таки не дремлет. Она накапливает материалы. Там политическая борьба точно такая же жесткая идет, как и в Соединенных Штатах.– Раз уж заговорили о международном уголовном суде, то это тоже элемент информационной войны. Какие сейчас главные цели преследует наш противник в этом плане? Насколько сложно ему будет их достичь?– Давайте скажем про этот самый пресловутый международный уголовный суд. Это такая частная лавочка, организованная несколькими странами, но именно этот суд в конечном итоге сгноил в своих застенках Милошевича.Соответственно, попытка повторения этого процесса уже над руководителями нашей страны, тоже выглядит как попытка отрезать все пути отхода европейской элите.При этом мы тоже готовимся к международному трибуналу, который будет проведен после того, как мы победим на территории, которую мы называем "зоной специальной военной операции".При этом этот МУС – он ведь стал таким предтечей. В Москву привезли памятник Милошевичу. Он будет установлен в России. Это символьная связь между теми событиями, когда НАТО устроил бомбардировки Сербии.Вы задали вопрос, войдут ли войска стран НАТО на территорию Украину? Эта вся цепочка единая. Просто во время событий в Сербии мы были не настолько сильны, чтобы показать зубы. Но мы помним о них. И если такой памятник Милошевичу будет установлен здесь, в Москве, или, тем более, будет названа площадь или улица, его именем – это будет показывать, что мы уроки истории-то выучили.Милошевич был спорной фигурой. Но он боролся за независимость своей страны. Точно так же, как сегодня боремся мы.– Не было бы хорошим информационным ходом сделать некую аллею памяти лидеров, загубленных Западом?– Запад же пытался организовать переворот в той же Белоруссии. Они организовали переворот на Украине. Думаю, что не без их участия происходят события в Кыргызстане и Казахстане.Этим ребятам не всегда удается убить лидеров. Но мы должны разъяснять, что эта жесткая и колониальная политика США напрямую связана с цветными революциями.Там, где не удается это сделать тихой сапой, они идут на прямые убийства или казни руководителей этих стран, либо на совершение этих государственных переворотов, как на Украине. А если уж надо, то и на прямое столкновение со своими сильными соперниками в лице России. А на очереди у них будет Китай.Об этом российской аудитории нет смысла рассказывать. На этот счет в нашем общественном мнение устойчивый консенсус. Но нам надо активнее работать раз с западными аудиториями. Все-таки мы считаем, что они там молятся на свои правительства, а это на самом деле не так. В тех же США сторонников Трампа и Байдена примерно 50 на 50.Это означает совершенно разные взгляды на события, связанные не только с внутренней политикой. Жители западных стран смотрят и на международные события. И здесь России надо работать активнее и не стесняться.

https://ukraina.ru/20210312/1030813143.html

https://ukraina.ru/20230613/1047166532.html

https://ukraina.ru/20230610/1047073450.html

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, всу, россия, европа, сербия, сша, украина, нато, g20, индия