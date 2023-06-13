https://ukraina.ru/20230613/1047184360.html

В России этого нет: Путин рассказал, чем его удивил Зеленский

В России этого нет: Путин рассказал, чем его удивил Зеленский - 13.06.2023 Украина.ру

В России этого нет: Путин рассказал, чем его удивил Зеленский

Происходящий сейчас на Украине разгул неонацистов никогда не устроит Россию, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами 13 июня

2023-06-13T17:46

2023-06-13T17:46

2023-06-13T17:54

владимир путин

владимир зеленский

нацисты

украинские неонацисты

новости

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"То, что там (на Украине) происходит, конечно, нас в историческом плане никогда не устроит. Когда шел переговорный процесс, в том числе в Стамбуле, мы постоянно ставили этот вопрос, а нам задавали встречный: но у нас нет ничего неонацистского, чего вы от нас хотите. Хотя бы, чтоб в законе там ввели соответствующие ограничения, в целом об этом тоже договорились в ходе того раунда переговоров до того, как наши войска отошли от Киева, после они выбросили все наши договоренности", - сказал Путин.Он также обвинил Владимира Зеленского в пособничестве неонацистам."Я вообще удивляюсь, как человек, в жилах которого течет еврейская кровь и который возглавляет государство Украина, как он может поддерживать неонацистов? Я просто не понимаю этого!", - сказал Путин в ходе встречи с российскими военкорами во вторник.Он осудил героизацию нацистов на Украине, которым сейчас возводятся памятники вместо уничтоженных монументов Ленину.

https://ukraina.ru/20230613/1047183075.html

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владимир путин, владимир зеленский, нацисты, украинские неонацисты, новости