В России этого нет: Путин рассказал, чем его удивил Зеленский - 13.06.2023 Украина.ру
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В России этого нет: Путин рассказал, чем его удивил Зеленский
В России этого нет: Путин рассказал, чем его удивил Зеленский - 13.06.2023 Украина.ру
В России этого нет: Путин рассказал, чем его удивил Зеленский
Происходящий сейчас на Украине разгул неонацистов никогда не устроит Россию, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами 13 июня
2023-06-13T17:46
2023-06-13T17:54
владимир путин
владимир зеленский
нацисты
украинские неонацисты
новости
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"То, что там (на Украине) происходит, конечно, нас в историческом плане никогда не устроит. Когда шел переговорный процесс, в том числе в Стамбуле, мы постоянно ставили этот вопрос, а нам задавали встречный: но у нас нет ничего неонацистского, чего вы от нас хотите. Хотя бы, чтоб в законе там ввели соответствующие ограничения, в целом об этом тоже договорились в ходе того раунда переговоров до того, как наши войска отошли от Киева, после они выбросили все наши договоренности", - сказал Путин.Он также обвинил Владимира Зеленского в пособничестве неонацистам."Я вообще удивляюсь, как человек, в жилах которого течет еврейская кровь и который возглавляет государство Украина, как он может поддерживать неонацистов? Я просто не понимаю этого!", - сказал Путин в ходе встречи с российскими военкорами во вторник.Он осудил героизацию нацистов на Украине, которым сейчас возводятся памятники вместо уничтоженных монументов Ленину.
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владимир путин, владимир зеленский, нацисты, украинские неонацисты, новости
Владимир Путин, Владимир Зеленский, нацисты, украинские неонацисты, Новости

В России этого нет: Путин рассказал, чем его удивил Зеленский

17:46 13.06.2023 (обновлено: 17:54 13.06.2023)
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с военными корреспондентами
Президент РФ В. Путин провел встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости . Гавриил Григоров
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Происходящий сейчас на Украине разгул неонацистов никогда не устроит Россию, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с военкорами 13 июня
"То, что там (на Украине) происходит, конечно, нас в историческом плане никогда не устроит. Когда шел переговорный процесс, в том числе в Стамбуле, мы постоянно ставили этот вопрос, а нам задавали встречный: но у нас нет ничего неонацистского, чего вы от нас хотите. Хотя бы, чтоб в законе там ввели соответствующие ограничения, в целом об этом тоже договорились в ходе того раунда переговоров до того, как наши войска отошли от Киева, после они выбросили все наши договоренности", - сказал Путин.
Он также обвинил Владимира Зеленского в пособничестве неонацистам.
"Я вообще удивляюсь, как человек, в жилах которого течет еврейская кровь и который возглавляет государство Украина, как он может поддерживать неонацистов? Я просто не понимаю этого!", - сказал Путин в ходе встречи с российскими военкорами во вторник.
Он осудил героизацию нацистов на Украине, которым сейчас возводятся памятники вместо уничтоженных монументов Ленину.
Президент РФ В. Путин провел встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
17:28
Путин высказался о необходимости введения военного положенияВведения военного положения по всей России не имеет в настоящий момент никакого смысла, заявил 13 июня президент РФ Владимир Путин. Его слова прозвучали на встрече с военными корреспондентами и блогерами
 
Владимир ПутинВладимир Зеленскийнацистыукраинские неонацистыНовости
 
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