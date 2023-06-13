Путин раскрыл потери российской армии в танках - 13.06.2023 Украина.ру
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Путин раскрыл потери российской армии в танках
Путин раскрыл потери российской армии в танках - 13.06.2023 Украина.ру
Путин раскрыл потери российской армии в танках
Вооруженные силы России потеряла 54 танка в ходе боев с украинской армии во время контрнаступления ВСУ. Такие данные 13 июня привел президент РФ Владимир Путин
2023-06-13T17:13
2023-06-13T17:13
новости
владимир путин
танки
наступление
украина
россия
потери
вс рф
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Во вторник, 13 июня, Путин принимает участие во встречи с военными корреспондентами, блогерами и авторами телеграм-каналов, посвященных специальной военной операции на Украине. В ходе встречи российский президент заявил, что потери в танках у ВСУ составляют свыше 160 единиц. Что касается потерь среди личного состава российской армии, то глава государства отметил, что эти данные должны озвучить в Министерстве обороны.
https://ukraina.ru/20230611/1047062674.html
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новости, владимир путин, танки, наступление, украина, россия, потери, вс рф
Новости, Владимир Путин, танки, наступление, Украина, Россия, потери, ВС РФ

Путин раскрыл потери российской армии в танках

17:13 13.06.2023
 
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с военными корреспондентами
Президент РФ В. Путин провел встречу с военными корреспондентами - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости . Гавриил Григоров
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Вооруженные силы России потеряла 54 танка в ходе боев с украинской армии во время контрнаступления ВСУ. Такие данные 13 июня привел президент РФ Владимир Путин
Во вторник, 13 июня, Путин принимает участие во встречи с военными корреспондентами, блогерами и авторами телеграм-каналов, посвященных специальной военной операции на Украине.
В ходе встречи российский президент заявил, что потери в танках у ВСУ составляют свыше 160 единиц.

"У нас [потеряно] 54 танка, часть из них подлежит восстановлению и ремонту", - заявил Путин.

Что касается потерь среди личного состава российской армии, то глава государства отметил, что эти данные должны озвучить в Министерстве обороны.
ВСУ зашли в Красный Лиман вместе с американскими журналистами
11 июня, 06:00
"Танки плавать не могут". Военный эксперт рассказал о положении ВСУ после подрыва ГЭСПосле подрыва Каховской ГЭС ВСУ смогут меньшими силами держать оборону на Херсонском направлении, а остальные резервы перебросить на основные направления своего удара. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук
 
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