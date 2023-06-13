Путин раскрыл потери российской армии в танках

"Танки плавать не могут". Военный эксперт рассказал о положении ВСУ после подрыва ГЭС После подрыва Каховской ГЭС ВСУ смогут меньшими силами держать оборону на Херсонском направлении, а остальные резервы перебросить на основные направления своего удара. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук