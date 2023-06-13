Путин раскрыл потери российской армии в танках
© РИА Новости . Гавриил Григоров / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел встречу с военными корреспондентами
Вооруженные силы России потеряла 54 танка в ходе боев с украинской армии во время контрнаступления ВСУ. Такие данные 13 июня привел президент РФ Владимир Путин
Во вторник, 13 июня, Путин принимает участие во встречи с военными корреспондентами, блогерами и авторами телеграм-каналов, посвященных специальной военной операции на Украине.
В ходе встречи российский президент заявил, что потери в танках у ВСУ составляют свыше 160 единиц.
"У нас [потеряно] 54 танка, часть из них подлежит восстановлению и ремонту", - заявил Путин.
Что касается потерь среди личного состава российской армии, то глава государства отметил, что эти данные должны озвучить в Министерстве обороны.
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