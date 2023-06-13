Снаряды с обеднённым ураном для ВСУ, Лукашенко ждёт Трампа: что говорили об Украине в мире 13 июня - 13.06.2023 Украина.ру
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Снаряды с обеднённым ураном для ВСУ, Лукашенко ждёт Трампа: что говорили об Украине в мире 13 июня
Снаряды с обеднённым ураном для ВСУ, Лукашенко ждёт Трампа: что говорили об Украине в мире 13 июня - 13.06.2023 Украина.ру
Снаряды с обеднённым ураном для ВСУ, Лукашенко ждёт Трампа: что говорили об Украине в мире 13 июня
Украина.ру, 13.06.2023
2023-06-13T17:21
2023-06-13T17:21
эксклюзив
россия
украина
каховская гэс
всу
обедненный уран
сша
дональд трамп
александр лукашенко
переговоры
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США задумались о передаче Украине снарядов с обеднённым ураном"Пентагон призвал, чтобы танки Abrams, которые США поставляют Украине, были вооружены снарядами с обеднённым ураном. Выпущенные с большой скоростью снаряды способны пробить лобовую броню российского танка на расстоянии", – пишет американская газета The Wall Street Journal.Этот шаг нацелен на то, чтобы "позволить Украине добиться как можно большего прогресса на поле боя, поставить Киев в сильную позицию на переговорах, если в конечном итоге мирные переговоры будут проведены", говорят представители Белого дома, не пожелавшие называть своих имён."Однако есть в администрации Байдена разногласия о том, как лучше поддерживать украинские войска. Белый дом всё ещё обсуждает, следует ли предоставлять другое оружие Украине, в том числе кассетные боеприпасы, о которых просил Киев", - сообщает The Wall Street Journal.К тому же ряд должностных лиц администрации обеспокоен, что США подвергнутся критике в случае передачи Украине снарядов с обеднённым ураном, поскольку они представляют опасность для здоровья людей и окружающей среды.А ведь это действительно один из самых опасных видов вооружения: после разрыва снаряда уран в виде пыли проникает в почву и воду, происходит заражение природы, птиц, животных и человеческого организма, и процесс этот длится десятилетиями.Американского президента-миротворца ждут в МинскеУ президента Белоруссии Александра Лукашенко поинтересовались, может ли Дональд Трамп в случае возвращения к власти согласиться прилететь в Минск для участия в переговорах по урегулированию украинского конфликта.Глава государства напомнил, что переговорный процесс, начатый весной 2022 года в Белоруссии, правительственные делегации РФ и Украины продолжали в Стамбуле, потому что американцы сказали Киеву так сделать."Это игра, это политика, но Трамп более решительный: он может отмахнуться, сесть в самолёт и полететь", - сказал Лукашенко.И всё же Трампу будет непросто с политической точки зрения приехать к "диктатору", отметил он."Но ему придётся, если даже в не полном объёме, но хотя бы частично, выполнять свои обещания по прекращению войны, потому что слишком явно он об этом сказал, - подчеркнул Лукашенко. - Будем за него болеть, чтобы он пришёл к власти и за сутки остановил эту натовскую машину - 50 государств, которые сегодня воюют против России".Голословные обвинения России могут сыграть с Западом злую шуткуНа заседании Европарламента депутат от Франции Тьерри Мариани призвал коллег не спешить обвинять Россию в подрыве дамбы Каховской ГЭС, чтобы не завести ЕС в ловушку, как уже бывало ранее."6 июня была взорвана дамба в Новой Каховке. В тот же день привычные комментаторы из этого парламента немедленно назначили Россию ответственной за эту драму, которую я в личном порядке, безусловно, осуждаю. Полагаю, что этот парламент так ничего и не усвоил после собственного участия в раскрутке истории со взрывом "Северных потоков", когда некоторые также немедленно обвинили Россию", - заявил он.Риторика американских СМИ с момента диверсии на газопроводах изменилась, напомнил Мариани, и привёл в пример американскую газету The Washington Post, которая теперь сообщает, что ЦРУ получило сведения о подготовке этой операции с июня 2022 года украинской стороной."Ваш текст гласит, что вы прилежные солдаты гипотетического евроатлантического сообщества. Только вот нет никакого евроатлантического сообщества ни для стран ЕС, ни для Украины. США и НАТО терпят деятельность Европарламента только до тех пор, пока он придерживается курса Вашингтона. Если завтра в Брюсселе выступят с мирной инициативой по Украине, которая будет противоречить американским интересам, Вашингтон разобьёт это инициативу в считанные минуты. Давайте найдём пути к нашей независимости на европейском уровне и постараемся найти мирное решение", - подчеркнул политик.
https://ukraina.ru/20230613/1047162736.html
https://ukraina.ru/20230613/1047145647.html
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Евгения Кондакова
Евгения Кондакова
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эксклюзив, россия, украина, каховская гэс, всу, обедненный уран, сша, дональд трамп, александр лукашенко, переговоры
Эксклюзив, Россия, Украина, Каховская ГЭС, ВСУ, обедненный уран, США, Дональд Трамп, Александр Лукашенко, переговоры

Снаряды с обеднённым ураном для ВСУ, Лукашенко ждёт Трампа: что говорили об Украине в мире 13 июня

17:21 13.06.2023
 
© commons.wikimedia.org / 7th Army Training Command120 мм снаряды для танка Challenger 2
120 мм снаряды для танка Challenger 2 - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© commons.wikimedia.org / 7th Army Training Command
Читать в
Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
США задумались о передаче Украине снарядов с обеднённым ураном
"Пентагон призвал, чтобы танки Abrams, которые США поставляют Украине, были вооружены снарядами с обеднённым ураном. Выпущенные с большой скоростью снаряды способны пробить лобовую броню российского танка на расстоянии", – пишет американская газета The Wall Street Journal.
Этот шаг нацелен на то, чтобы "позволить Украине добиться как можно большего прогресса на поле боя, поставить Киев в сильную позицию на переговорах, если в конечном итоге мирные переговоры будут проведены", говорят представители Белого дома, не пожелавшие называть своих имён.
"Однако есть в администрации Байдена разногласия о том, как лучше поддерживать украинские войска. Белый дом всё ещё обсуждает, следует ли предоставлять другое оружие Украине, в том числе кассетные боеприпасы, о которых просил Киев", - сообщает The Wall Street Journal.
К тому же ряд должностных лиц администрации обеспокоен, что США подвергнутся критике в случае передачи Украине снарядов с обеднённым ураном, поскольку они представляют опасность для здоровья людей и окружающей среды.
А ведь это действительно один из самых опасных видов вооружения: после разрыва снаряда уран в виде пыли проникает в почву и воду, происходит заражение природы, птиц, животных и человеческого организма, и процесс этот длится десятилетиями.
- РИА Новости, 1920, 13.06.2023
12:03
Тайные боеголовки США: что скрывают на американских базах в ЕвропеСША тайно разместили около 150 ядерных снарядов на авиабазах в Европе. Это происходит на фоне лицемерной критики Запада размещения российского тактического ядерного оружия в Белоруссии. Соединенные Штаты и их сателлиты продолжают подталкивать мир к войне на уничтожение против РФ
Американского президента-миротворца ждут в Минске
У президента Белоруссии Александра Лукашенко поинтересовались, может ли Дональд Трамп в случае возвращения к власти согласиться прилететь в Минск для участия в переговорах по урегулированию украинского конфликта.
Глава государства напомнил, что переговорный процесс, начатый весной 2022 года в Белоруссии, правительственные делегации РФ и Украины продолжали в Стамбуле, потому что американцы сказали Киеву так сделать.
"Это игра, это политика, но Трамп более решительный: он может отмахнуться, сесть в самолёт и полететь", - сказал Лукашенко.
И всё же Трампу будет непросто с политической точки зрения приехать к "диктатору", отметил он.
"Но ему придётся, если даже в не полном объёме, но хотя бы частично, выполнять свои обещания по прекращению войны, потому что слишком явно он об этом сказал, - подчеркнул Лукашенко. - Будем за него болеть, чтобы он пришёл к власти и за сутки остановил эту натовскую машину - 50 государств, которые сегодня воюют против России".
Грег Вайнер интервью
04:56
Грег Вайнер о том, что будет с Украиной, если победит не Байден
Голословные обвинения России могут сыграть с Западом злую шутку
На заседании Европарламента депутат от Франции Тьерри Мариани призвал коллег не спешить обвинять Россию в подрыве дамбы Каховской ГЭС, чтобы не завести ЕС в ловушку, как уже бывало ранее.
"6 июня была взорвана дамба в Новой Каховке. В тот же день привычные комментаторы из этого парламента немедленно назначили Россию ответственной за эту драму, которую я в личном порядке, безусловно, осуждаю.
Полагаю, что этот парламент так ничего и не усвоил после собственного участия в раскрутке истории со взрывом "Северных потоков", когда некоторые также немедленно обвинили Россию", - заявил он.
Риторика американских СМИ с момента диверсии на газопроводах изменилась, напомнил Мариани, и привёл в пример американскую газету The Washington Post, которая теперь сообщает, что ЦРУ получило сведения о подготовке этой операции с июня 2022 года украинской стороной.
"Ваш текст гласит, что вы прилежные солдаты гипотетического евроатлантического сообщества. Только вот нет никакого евроатлантического сообщества ни для стран ЕС, ни для Украины.
США и НАТО терпят деятельность Европарламента только до тех пор, пока он придерживается курса Вашингтона. Если завтра в Брюсселе выступят с мирной инициативой по Украине, которая будет противоречить американским интересам, Вашингтон разобьёт это инициативу в считанные минуты.
Давайте найдём пути к нашей независимости на европейском уровне и постараемся найти мирное решение", - подчеркнул политик.
Выступление главы МИД РФ С. Лаврова в СБ ООН
7 июня, 12:59
"Спрятаться за киевский режим не получится". В Совбезе ООН выяснили, кто разрушил Каховскую ГЭСПосле подрыва Каховской ГЭС 6 июня и Россия, и Украина при поддержке США затребовали проведения срочного заседания Совета Безопасности ООН. Оно прошло в ночь на 7 июня
 
ЭксклюзивРоссияУкраинаКаховская ГЭСВСУобедненный уранСШАДональд ТрампАлександр Лукашенкопереговоры
 
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