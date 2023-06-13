https://ukraina.ru/20230613/1047180070.html
Путин подписал закон о регулировании оборота оружия в возвращённых регионах России
Путин подписал закон о регулировании оборота оружия в возвращённых регионах России - 13.06.2023 Украина.ру
Путин подписал закон о регулировании оборота оружия в возвращённых регионах России
Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании оборота оружия на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, говорится в документе, который опубликовали на официальном портале правовой информации 13 июня
2023-06-13T17:17
2023-06-13T17:17
2023-06-13T17:20
новости
новые регионы рф
оружие
владимир путин
закон
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Согласно закону, граждане РФ, проживающие на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут хранить оружие и патроны к нему на основании соответствующих разрешений, выданных органами внутренних дел Украины, ЛНР и ДНР до 1 января 2026 года, в том числе в случае истечения срока действия до указанной даты.Граждане, проживающие на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, до 1 января 2026 года обязаны переоформить разрешения на хранение личного оружия и патронов к нему.Кроме прочего, закон регулирует вопросы, связанные с учетом сроков владения оружием в целях получения лицензии на приобретение огнестрельного оружия с нарезным стволом в соответствии с законом "Об оружии".Также новый закон РФ будет регулировать осуществление частной охранной деятельности на территориях возвращённых регионов.Референдумы на новых территориях прошли с 23 по 27 сентября 2022 года — подавляющее большинство участников волеизъявления высказались за вхождение в состав РФ.30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.Территория ДНР и ЛНР в составе РФ определяется границами 2014 года, установленными в их конституциях. Запорожье вошло в состав России в своих административных границах, а Херсонская область — с двумя районами Николаевской области.Начиная с 2014 года Украина ведёт массированные обстрелы территорий Донбасса. После присоединения к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Киев развернул военные действия в этих регионов с целью вернуть утраченные территории.В своей статье для издания Украина.ру корреспондент Василий Ткач рассказал о том, что постепенно все больше жителей новых регионов поднимают головы и теряют страх перед киевским режимом, который терроризировал их с 2014 года.Итоги референдума, на котором почти 90% жителей Херсонской области проголосовали за присоединение к России, убедительно это подтверждают, добавил журналист.
https://ukraina.ru/20230613/1047175473.html
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, новые регионы рф, оружие, владимир путин, закон
Путин подписал закон о регулировании оборота оружия в возвращённых регионах России
17:17 13.06.2023 (обновлено: 17:20 13.06.2023)
Президент России Владимир Путин подписал закон о регулировании оборота оружия на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, говорится в документе, который опубликовали на официальном портале правовой информации 13 июня
Согласно закону, граждане РФ, проживающие на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей могут хранить оружие и патроны к нему на основании соответствующих разрешений, выданных органами внутренних дел Украины, ЛНР и ДНР до 1 января 2026 года, в том числе в случае истечения срока действия до указанной даты.
Граждане, проживающие на территориях ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, до 1 января 2026 года обязаны переоформить разрешения на хранение личного оружия и патронов к нему.
Кроме прочего, закон регулирует вопросы, связанные с учетом сроков владения оружием в целях получения лицензии на приобретение огнестрельного оружия с нарезным стволом в соответствии с законом "Об оружии".
Также новый закон РФ будет регулировать осуществление частной охранной деятельности на территориях возвращённых регионов.
Референдумы на новых территориях прошли с 23 по 27 сентября 2022 года — подавляющее большинство участников волеизъявления высказались за вхождение в состав РФ.
30 сентября президент России Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.
Территория ДНР и ЛНР в составе РФ определяется границами 2014 года, установленными в их конституциях. Запорожье вошло в состав России в своих административных границах, а Херсонская область — с двумя районами Николаевской области.
Начиная с 2014 года Украина ведёт массированные обстрелы территорий Донбасса. После присоединения к России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей Киев развернул военные действия в этих регионов с целью вернуть утраченные территории.
В своей статье
для издания Украина.ру корреспондент Василий Ткач рассказал о том, что постепенно все больше жителей новых регионов поднимают головы и теряют страх перед киевским режимом, который терроризировал их с 2014 года.
Итоги референдума, на котором почти 90% жителей Херсонской области проголосовали за присоединение к России, убедительно это подтверждают, добавил журналист.