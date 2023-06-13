Российские военные нанесли ракетный удар по резервам ВСУ
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
Вооруженные силы РФ нанесли ракетные удары по местам сосредоточения оперативных резервов Украины, все назначенные объекты поражены. Об этом 13 июня сообщили в Минобороны России
"Сегодня ночью Воздушно-космические силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ, а также складу боеприпасов и вооружения иностранного производства. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", - сказали в ведомстве.
О других успехах российских военных можно прочитать здесь.
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