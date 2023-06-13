Российские военные нанесли ракетный удар по резервам ВСУ - 13.06.2023 Украина.ру
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Российские военные нанесли ракетный удар по резервам ВСУ
Российские военные нанесли ракетный удар по резервам ВСУ - 13.06.2023 Украина.ру
Российские военные нанесли ракетный удар по резервам ВСУ
Вооруженные силы РФ нанесли ракетные удары по местам сосредоточения оперативных резервов Украины, все назначенные объекты поражены. Об этом 13 июня сообщили в Минобороны России
2023-06-13T14:53
2023-06-13T14:53
военные
удар
новости
украина
россия
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"Сегодня ночью Воздушно-космические силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ, а также складу боеприпасов и вооружения иностранного производства. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", - сказали в ведомстве.О других успехах российских военных можно прочитать здесь.
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военные, удар, новости, украина, россия
военные, удар, Новости, Украина, Россия

Российские военные нанесли ракетный удар по резервам ВСУ

14:53 13.06.2023
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
Полевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости
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Вооруженные силы РФ нанесли ракетные удары по местам сосредоточения оперативных резервов Украины, все назначенные объекты поражены. Об этом 13 июня сообщили в Минобороны России
"Сегодня ночью Воздушно-космические силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ, а также складу боеприпасов и вооружения иностранного производства. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", - сказали в ведомстве.
О других успехах российских военных можно прочитать здесь.
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