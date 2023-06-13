https://ukraina.ru/20230613/1047173598.html

Российские военные нанесли ракетный удар по резервам ВСУ

Российские военные нанесли ракетный удар по резервам ВСУ - 13.06.2023 Украина.ру

Российские военные нанесли ракетный удар по резервам ВСУ

Вооруженные силы РФ нанесли ракетные удары по местам сосредоточения оперативных резервов Украины, все назначенные объекты поражены. Об этом 13 июня сообщили в Минобороны России

2023-06-13T14:53

2023-06-13T14:53

2023-06-13T14:53

военные

удар

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россия

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"Сегодня ночью Воздушно-космические силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по местам сосредоточения оперативных резервов ВСУ, а также складу боеприпасов и вооружения иностранного производства. Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута", - сказали в ведомстве.О других успехах российских военных можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20230610/1047094047.html

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военные, удар, новости, украина, россия