https://ukraina.ru/20230613/1047153450.html

Мощные взрывы, успехи россиян, возможная эскалация конфликта. Главное на Украине на утро 13 июня

Мощные взрывы, успехи россиян, возможная эскалация конфликта. Главное на Украине на утро 13 июня - 13.06.2023 Украина.ру

Мощные взрывы, успехи россиян, возможная эскалация конфликта. Главное на Украине на утро 13 июня

В ночь на вторник на территории Украины прогремели взрывы. Российские войска уничтожают отступающую технику ВСУ и наносят удары. Президент Сербии опасается эскалации из-за контрнаступления ВСУ на Украине

2023-06-13T08:55

2023-06-13T08:55

2023-06-13T08:53

эксклюзив

хроники

спецоперация

украина

взрывы

атака

всу

контрнаступление

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/12/1037793486_0:46:3072:1774_1920x0_80_0_0_33b487e3916e534ccf6b5ac861dd7a5c.jpg

В ночь на 13 июня в ряде украинских городов прозвучали взрывы. Первые звуки взрывов раздались в Днепре в 2:19, о повторных взрывах журналисты сообщили в 2:59, тогда же взрывы услышали жители Харькова, а в 3:17 о них сообщили в Кривом Роге. ТСН со ссылкой на местных жителей сообщил о пожаре в Харькове.К 3:00 сирены воздушной тревоги были включены в большинстве регионов Украины, в том числе в Киеве, кроме западных областей.В 3:43 о грохоте сообщили жители Киева, местные власти затем пояснили, что работают системы противовоздушной обороны.СМИ сообщили о серии разрывов на левом берегу столицы.Около 04.05 взрывы раздались и в Тернополе.Кроме того, в Тернопольской области с 03.48 звучит воздушная тревога."Днепропетровская область - мощные взрывы. Работает ПВО", - говорится в материале того же "Зеркала недели".Глава офиса президента Андрей Ермак призвал украинцев не игнорировать сигнал тревоги и спускаться в укрытия.Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.С прошлого октября Минобороны России отчитывается о "массированных ударах высокоточным оружием" по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Украинские власти и СМИ регулярно сообщают о взрывах в разных регионах страны.Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован результатами проверок укрытий в стране, назвав их неутешительными. По его словам, через несколько дней будут подготовлены проекты решений как по обеспечению надлежащего уровня защиты жителей, так и в отношении ответственных по этому вопросу.Успехи российской армииСтратегические бомбардировщики Ту-95МС ночью нанесли удар по Украине из Каспийского моря. Об этом стало известно телеграм-каналу "Военкоры русской весны" (RusVesna).Кроме того, артиллеристам 68-го армейского корпуса Вооруженных сил России (ВС РФ) удалось уничтожить редкий образец техники НАТО — зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Stormer — на угледарском направлении.Помимо прочего, два украинских экипажа боевых машин пехоты (БМП) сдались в плен российским военным в районе Авдеевки в Донецкой Народной Республике (ДНР). По словам представителя силовых структур региона, командир одного из взводов 110 отдельной механизированной бригады (ОМБр) Вооруженных сил Украины (ВСУ) вышел на связь с российскими военными на авдеевском направлении. Он попросил о медицинской помощи его раненным солдатам после того, как командование бригады отказало в эвакуации.В ходе переговоров командир просил обеспечить безопасный коридор, так как сдача остатков его подразделения в плен будет происходить со всем штатным вооружением, включая две оставшиеся БМП-1. Операция прошла успешно, украинские военные находятся на территории республики.Среди сдавшихся — 10 украинских солдат, среди которых есть тяжелораненые. Пострадавшим оказывается вся необходимая медицинская помощь. Остальных проверяют на причастность к совершению военных преступлений.Также российские бойцы захватили у ВСУ немецкий пулемет времен Второй мировой войны. Речь идет об MG42, который называют "пила Гиммлера", который использовали украинские военные во время наступления. Трофей достался российским военным на отбитых у армии Украины позициях под Авдеевкой.Пулемет был разработан в гитлеровской Германии. Он способен производить 1,2 тыс. выстрелов в минуту. Не исключено, что немецкое оружие времен Второй мировой украинским боевикам поставляют из Европы.Кроме того, военнослужащие бригады Северного флота уничтожили отступающие бронетранспортеры украинской армии после неудачной атаки на бахмутском направлении, сообщает "Федерал пресс". Артиллеристы ликвидировали бронемашину, пытающуюся покинуть местность. Ракета попала в открытый десантный отсек с украинской пехотой, которая не успела сбежать.Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли половину переданных Финляндией танков Leopard. Финская версия немецких танков оснащена противоминным тралом, который отчетливо виден на появившихся в сети кадрах с уничтоженной техникой.Также стало известно, что за несколько дней украинская армия смогла потерять 16 боевых машин пехоты (БМП) Bradley, переданных Киеву Вашингтоном. Отмечается, что количество уничтоженных БМП составляет 15% от общего количества техники данной модели, отправленной на Украину с начала СВО.В свою очередь начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов рассказал об успехах артиллеристов группировки на запорожском направлении. По его словам, они не позволяют ВСУ провести перегруппировку."На запорожском направлении расчетами артиллерийских орудий наносится огневое поражение противнику, который пытается проводить перегруппировку сил. Уничтожены бронеавтомобиль, пикап и живая сила ВСУ. Расчетом зенитного ракетного комплекса "Оса" сбит беспилотный летательный аппарат "Фурия", - перечислил Чехов.Возможные последствия контрнаступления ВСУПрезидент Сербии Александр Вучич в эфире Happy TV заявил, что опасается дальнейшей эскалации вооруженного конфликта из-за контрнаступления ВСУ на Украине.Он указал, что Украина является дружественным государством Сербии, потому что Киев не признает независимость самопровозглашенного Косово. При этом сербский лидер напомнил, что Белград уже год и четыре месяца не вводит санкции в отношении России и продолжает сохранять эту свою позицию.Украинская армия перешла к крупным наступательным действиям на прошлой неделе, CNN и Bloomberg писали о тяжелых потерях, с которыми столкнулись ВСУ. Собеседник агентства допускал, что Киев пока пытается своими действиями обнаружить слабые места в российской обороне. Источник телеканала соглашался, что пока действия ВСУ правильнее называть "разведкой боем". Источник The Washington Post в одной из европейских разведок рассказывал, что пока Украина действует небольшой долей резервов, более крупный удар пока не нанесен.Президент Владимир Путин заявил 9 июня, что ВСУ понесли большие потери и не достигли намеченных целей. Он при этом признал, что наступательный потенциал украинской армии еще не исчерпан. Минобороны России отчитывалось об отражении атак Украины на трех направлениях — южнодонецком, запорожском и донецком.В Белом доме назвали несомненным и очевидным начало наступления украинских войск. В американской администрации при этом предложили давать оценку результативности боев, а также говорить о потерях и приобретениях за каждый день украинскому президенту Владимиру Зеленскому и представителям военного командования.Президент Франции Эмманюэль Макрон накануне на совместной пресс-конференции с польским коллегой Анджеем Дудой и немецким канцлером Олафом Шольцем заявил, что наступление Украины будет продолжаться несколько недель или месяцев.

https://ukraina.ru/20230610/1047096717.html

https://ukraina.ru/20230611/1047110362.html

https://ukraina.ru/20230611/1047118816.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

эксклюзив, хроники, спецоперация, украина, взрывы, атака, всу, контрнаступление