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Стало известно о желании Михаила Ефремова отправиться добровольцем в зону СВО

Стало известно о желании Михаила Ефремова отправиться добровольцем в зону СВО - 13.06.2023 Украина.ру

Стало известно о желании Михаила Ефремова отправиться добровольцем в зону СВО

Отбывающий тюремный срок актер Михаил Ефремов собирался отправиться добровольцем в зону проведения спецоперации. Об этом в интервью YouTube-каналу Metametrica заявил актер Иван Охлобыстин 13 июня

2023-06-13T12:20

2023-06-13T12:20

2023-06-13T12:20

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Ефремов хотел отправиться воевать, но его не взяли, сообщил Охлобыстин.Смертельная авария c участием Михаила Ефремова произошла в 2020 году в центре Москвы, на Смоленской площади. Ефремов выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada, водитель которой в последствии скончался. По информации полиции, в машине Ефремов был один. Но - в состоянии сильного алкогольного опьянения.Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил к восьми годам колонии общего режима.

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новости, сво, охлобыстин, ефремов, добровольцы, актер