Стало известно о желании Михаила Ефремова отправиться добровольцем в зону СВО - 13.06.2023 Украина.ру
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Стало известно о желании Михаила Ефремова отправиться добровольцем в зону СВО
Стало известно о желании Михаила Ефремова отправиться добровольцем в зону СВО - 13.06.2023 Украина.ру
Стало известно о желании Михаила Ефремова отправиться добровольцем в зону СВО
Отбывающий тюремный срок актер Михаил Ефремов собирался отправиться добровольцем в зону проведения спецоперации. Об этом в интервью YouTube-каналу Metametrica заявил актер Иван Охлобыстин 13 июня
2023-06-13T12:20
2023-06-13T12:20
новости
сво
охлобыстин
ефремов
добровольцы
актер
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Ефремов хотел отправиться воевать, но его не взяли, сообщил Охлобыстин.Смертельная авария c участием Михаила Ефремова произошла в 2020 году в центре Москвы, на Смоленской площади. Ефремов выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada, водитель которой в последствии скончался. По информации полиции, в машине Ефремов был один. Но - в состоянии сильного алкогольного опьянения.Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил к восьми годам колонии общего режима.
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новости, сво, охлобыстин, ефремов, добровольцы, актер
Новости, СВО, Охлобыстин, Ефремов, добровольцы, актер

Стало известно о желании Михаила Ефремова отправиться добровольцем в зону СВО

12:20 13.06.2023
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 13.06.2023
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Отбывающий тюремный срок актер Михаил Ефремов собирался отправиться добровольцем в зону проведения спецоперации. Об этом в интервью YouTube-каналу Metametrica заявил актер Иван Охлобыстин 13 июня
Ефремов хотел отправиться воевать, но его не взяли, сообщил Охлобыстин.
"Он больной, пожилой человек. С такой трагедией. Уломанный, изломанный", - сказал он.
Смертельная авария c участием Михаила Ефремова произошла в 2020 году в центре Москвы, на Смоленской площади. Ефремов выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada, водитель которой в последствии скончался. По информации полиции, в машине Ефремов был один. Но - в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил к восьми годам колонии общего режима.
Ефремов астрология
8 октября 2020, 20:52
"Я хочу потерять сознание. Астрологический портрет Михаила Ефремова, ФОТОСовсем скоро, 10 ноября, Михаил Олегович Ефремов встретит свой 57 день рождения. Скорее всего, встретит он его в московском СИЗО номер 5 ("Водник"), в камере для курящих, где стоит несколько двухъярусных кроватей
 
НовостиСВООхлобыстинЕфремовдобровольцыактер
 
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