Стало известно о желании Михаила Ефремова отправиться добровольцем в зону СВО
Отбывающий тюремный срок актер Михаил Ефремов собирался отправиться добровольцем в зону проведения спецоперации. Об этом в интервью YouTube-каналу Metametrica заявил актер Иван Охлобыстин 13 июня
Ефремов хотел отправиться воевать, но его не взяли, сообщил Охлобыстин.
"Он больной, пожилой человек. С такой трагедией. Уломанный, изломанный", - сказал он.
Смертельная авария c участием Михаила Ефремова произошла в 2020 году в центре Москвы, на Смоленской площади. Ефремов выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Lada, водитель которой в последствии скончался. По информации полиции, в машине Ефремов был один. Но - в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Пресненский суд Москвы признал актера Михаила Ефремова виновным в смертельном ДТП и приговорил к восьми годам колонии общего режима.
8 октября 2020, 20:52"Я хочу потерять сознание. Астрологический портрет Михаила Ефремова, ФОТОСовсем скоро, 10 ноября, Михаил Олегович Ефремов встретит свой 57 день рождения. Скорее всего, встретит он его в московском СИЗО номер 5 ("Водник"), в камере для курящих, где стоит несколько двухъярусных кроватей