"Были брошены": Wall Street Journal оценил "первые пробы" контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении - 12.06.2023 Украина.ру
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"Были брошены": Wall Street Journal оценил "первые пробы" контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении
"Были брошены": Wall Street Journal оценил "первые пробы" контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении - 12.06.2023 Украина.ру
"Были брошены": Wall Street Journal оценил "первые пробы" контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении
ВСУ столкнулись с мощной обороной России во время своего контрнаступления на Запорожском направлении и, не добившись результата, отступили, потеряв танки. Об этом на днях написала американская газета The Wall Street Journal
2023-06-12T14:22
2023-06-12T14:22
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the wall street journal
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Журналисты издания отметили, что причиной неудач ВСУ стала российская авиация, против которой у украинских войск не было средств ПВО."Украина не контролирует воздушное пространство. Это просто реальность ситуации", — прокомментировал провал ВСУ профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюса в Шотландии Филлипс О'Брайен.В понедельник, 12 июня, глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что в Запорожской области в районе Времевского выступа продолжаются тяжелые бои, однако противником ни одной высоты не взято.Рогов отметил, что киевский режим не считается с колоссальными потерями на Запорожском фронте, бросая в атаку все новые и новые силы.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за первые дни украинского "контрнаступления" ВСУ потеряли до 3715 военных, 52 танка, 207 бронированных автомобилей, пять самолетов, два вертолета и другую технику.
https://ukraina.ru/20230612/1047134338.html
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новости, новости украины, украина, контрнаступление, всу, провал, the wall street journal
Новости, Новости Украины, Украина, контрнаступление, ВСУ, провал, The Wall Street Journal

"Были брошены": Wall Street Journal оценил "первые пробы" контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении

14:22 12.06.2023
 
© The Wall Street Journal
© The Wall Street Journal
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ВСУ столкнулись с мощной обороной России во время своего контрнаступления на Запорожском направлении и, не добившись результата, отступили, потеряв танки. Об этом на днях написала американская газета The Wall Street Journal

"Первые пробы Украины под Ореховом, к югу от Запорожья, закончились неудачей, когда бронетанковая колонна наткнулась на минное поле, а затем попала под обстрел. Два "Леопарда" и четыре "Брэдли" были уничтожены, а французский бронетранспортер и американская боевая машина Oshkosh были брошены", — сообщило издание.

Журналисты издания отметили, что причиной неудач ВСУ стала российская авиация, против которой у украинских войск не было средств ПВО.
"Украина не контролирует воздушное пространство. Это просто реальность ситуации", — прокомментировал провал ВСУ профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюса в Шотландии Филлипс О'Брайен.
Российская артиллерия уничтожила на Запорожском направлении украинскую САУ - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
12:58
Рогов рассказал о тяжелых боях на Запорожском направленииВ Запорожской области в районе Времевского выступа продолжаются тяжелые бои. В частности, в огне серая зона в районе сел Нескучное и Макаровка. Об этом 12 июня сообщил глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в эфире "Соловьев Live"
В понедельник, 12 июня, глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что в Запорожской области в районе Времевского выступа продолжаются тяжелые бои, однако противником ни одной высоты не взято.
Рогов отметил, что киевский режим не считается с колоссальными потерями на Запорожском фронте, бросая в атаку все новые и новые силы.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за первые дни украинского "контрнаступления" ВСУ потеряли до 3715 военных, 52 танка, 207 бронированных автомобилей, пять самолетов, два вертолета и другую технику.
14:02
В одиночку шатающиеся люди: российский боец рассказал о проблеме ВСУПредставители украинской теробороны нередко не хотят воевать, из-за чего на поле боя с их стороны процветают безынициативность и пьянство. Об этом 12 июня рассказал боец российской 1-й танковой армии с позывным Джокер, передает агентство РИА Новости
 
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