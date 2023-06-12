https://ukraina.ru/20230612/1047136555.html

"Были брошены": Wall Street Journal оценил "первые пробы" контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении

"Были брошены": Wall Street Journal оценил "первые пробы" контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении - 12.06.2023 Украина.ру

"Были брошены": Wall Street Journal оценил "первые пробы" контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении

ВСУ столкнулись с мощной обороной России во время своего контрнаступления на Запорожском направлении и, не добившись результата, отступили, потеряв танки. Об этом на днях написала американская газета The Wall Street Journal

2023-06-12T14:22

2023-06-12T14:22

2023-06-12T14:22

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Журналисты издания отметили, что причиной неудач ВСУ стала российская авиация, против которой у украинских войск не было средств ПВО."Украина не контролирует воздушное пространство. Это просто реальность ситуации", — прокомментировал провал ВСУ профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюса в Шотландии Филлипс О'Брайен.В понедельник, 12 июня, глава общественного запорожского движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил, что в Запорожской области в районе Времевского выступа продолжаются тяжелые бои, однако противником ни одной высоты не взято.Рогов отметил, что киевский режим не считается с колоссальными потерями на Запорожском фронте, бросая в атаку все новые и новые силы.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за первые дни украинского "контрнаступления" ВСУ потеряли до 3715 военных, 52 танка, 207 бронированных автомобилей, пять самолетов, два вертолета и другую технику.

https://ukraina.ru/20230612/1047134338.html

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