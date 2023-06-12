"Были брошены": Wall Street Journal оценил "первые пробы" контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении
© The Wall Street Journal
© The Wall Street Journal
ВСУ столкнулись с мощной обороной России во время своего контрнаступления на Запорожском направлении и, не добившись результата, отступили, потеряв танки. Об этом на днях написала американская газета The Wall Street Journal
"Первые пробы Украины под Ореховом, к югу от Запорожья, закончились неудачей, когда бронетанковая колонна наткнулась на минное поле, а затем попала под обстрел. Два "Леопарда" и четыре "Брэдли" были уничтожены, а французский бронетранспортер и американская боевая машина Oshkosh были брошены", — сообщило издание.
Журналисты издания отметили, что причиной неудач ВСУ стала российская авиация, против которой у украинских войск не было средств ПВО.
"Украина не контролирует воздушное пространство. Это просто реальность ситуации", — прокомментировал провал ВСУ профессор стратегических исследований в Университете Сент-Эндрюса в Шотландии Филлипс О'Брайен.
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Рогов отметил, что киевский режим не считается с колоссальными потерями на Запорожском фронте, бросая в атаку все новые и новые силы.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что за первые дни украинского "контрнаступления" ВСУ потеряли до 3715 военных, 52 танка, 207 бронированных автомобилей, пять самолетов, два вертолета и другую технику.
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