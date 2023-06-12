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Германия способна утроить поставки Leopard 2 на Украину, считает Мельник

Германия способна утроить поставки Leopard 2 на Украину, считает Мельник - 12.06.2023 Украина.ру

Германия способна утроить поставки Leopard 2 на Украину, считает Мельник

Германия в состоянии поставить Украине втрое больше танков Leopard 2, заявил замминистра иностранных дел и бывший посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью Tagesspiegel 12 июня

2023-06-12T13:37

2023-06-12T13:37

2023-06-12T13:37

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leopard-2 (танк)

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андрей мельник

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Бывший посол Украины в Германии решил, что Германия может увеличить поставки танков Leopard 2 Киеву без угрозы для своей обороноспособности. По словам Мельника, число из 18 предоставленных Украине немецких танков Leopard 2 может быть „утроено без угрозы для обороноспособности Германии", поскольку в стране имеется свыше 300 данных танков.Также Мельник попросил поставить дополнительно 60 единиц БМП Marder.Автор статьи ссылается на данные CNN, согласно которым, по состоянию на утро 12 июня, почти 15 процентов из 109 Bradley, отправленных Вашингтоном, были уничтожены, повреждены или брошены.Ранее 10 июня Минобороны РФ сообщило, что при попытках наступления на южно-донецком и запорожском направлениях ВСУ потеряли четыре Leopard и пять Bradley. ВС РФ отразили атаки противника.Ранее украинский министр обороны Алексей Резников в интервью медиагруппе Funke сообщил, что по состоянию на конец мая страны Запада поставили Украине около 60 танков Leopard 2.В России неоднократно заявляли, что накачка Украины оружием приводит только к эскалации конфликта.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.Сейчас на Украина.ру читают:Теперь уже навечно вчерашние. В чем проблема Верки Сердючки и других "меладзе", предавших РоссиюТри загадки России. Астрологические циклы и судьбы властителейЧерез тернии к линии боестолкновений. Они Родину защищают

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новости, украина, германия, запад, leopard-2 (танк), m2 bradley, андрей мельник