Немец Фриц, ставший Героем Советского Союза. А русские звали его Иваном Ивановичем - 12.06.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20230612/1047131589.html
Немец Фриц, ставший Героем Советского Союза. А русские звали его Иваном Ивановичем
Немец Фриц, ставший Героем Советского Союза. А русские звали его Иваном Ивановичем - 12.06.2023 Украина.ру
Немец Фриц, ставший Героем Советского Союза. А русские звали его Иваном Ивановичем
Ровно 82 года назад, в июньские дни 1941 года, он для себя все решил сам. Его охваченная милитаристской горячкой Германия поспешно, но системно и планомерно стягивала свои войска к границе с СССР по плану "Барбаросса", а он уже понял: это не его война. До 22 июня оставались считанные дни…
2023-06-12T12:29
2023-06-12T12:29
эксклюзив
великая отечественная война
германия
россия
немцы
история
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0c/1047131845_0:65:1001:628_1920x0_80_0_0_b81e07fae614fdfad3161dc942f0457a.jpg
…Уже в октябре 1941 года его освободили из тюрьмы с двухлетних исправительных работ и тут же отправили "на перевоспитание" на Восточный фронт, в 186-ю пехотную дивизию вермахта, которая находилась тогда в Ярцевском районе Смоленской области. Когда Германия напала на СССР, фронт этот образовался, его и направили в это пекло испробовать германских побед. Но уже 25 ноября он написал последнее письмо своей семье, в котором была фраза: "Теперь я знаю, что мне делать". Дома у него осталась жена с тремя детьми…Судьба его – как у сотен тысяч немецких парней, которые в то время попали под этот страшный замес истории. Он работал на кирпичном заводе, в 1938 году был призван на службу в вермахт, но угодил через несколько месяцев в тюрьму. Одни утверждают, за то, что "косил" от армии, другие — за антифашистскую агитацию и уклонение от воинских обязанностей. Но как бы там ни было, а за время этих испытаний из него получился и классный солдат, дослужившийся до ефрейтора (а в немецкой армии тогда лычки за красивые глаза не давали), и убежденный антифашист-антинацист.Звали его Фриц Ганс Вернер Шменкель. Длинно и по-немецки. Потому что был он настоящим немцем. И, как оказалось, настоящим солдатом.Об этом человеке в последние годы текстов писано-переписано великое множество. Еще бы: он – единственный гитлеровский солдат, ставший Героем Советского Союза! И не за пропаганду против нацизма, а за храбрость в боях. За наших, но против своих.Почему так случилось у него в судьбе, не знает и уже не узнает никто и никогда. И потому что чужая душа – потемки. И потому, что предательство всегда, пусть и по-чистоплюйски, вызывает у нормальных некоторое отторжение. Несмотря даже на то, что Фриц предал своих, перейдя на нашу, советскую, русскую сторону.Но его, мне кажется, полностью оправдывает то, что он никогда не считал себя и на самом деле не был предателем. Он был уверен, что за счастье собственного – немецкого -- народа должен сражаться со своим же народом. Немецким. Заблудшим. Так, видимо, бывает во время сшибки каких-то непонятных поверхностному пониманию и невидимых обычному взгляду душевно-духовных тектонических плит у людей, которые попали в какой-то страшную конкретно-историческую передрягу, объяснений которой не найдут никогда.О Фрице Шменкеле писал еще в 1943 году военный корреспондент газеты "Правда" и будущий автор "Повести о настоящем человеке" Борис Полевой: "На лавке сидел молодой белокурый человек. Он был в партизанской справе, стеганой фуфайке и ватных штанах, но что-то в нем говорило, что он не русский.– Фриц Шменкель?– Так точно! -- сказал он по-русски, но с таким шиком, с каким немецкие солдаты отчеканивают начальству "яволь!".Полевой отмечал, что Шменкель уже неплохо говорил по-русски, хотя еще не все понимал. В отряде немца уважали и называли "Иван Иванович", объясняя: "За что хорошего человека Фрицем-то обзывать?". А вот это "с шиком!" -- вот что главное было в поведении немца, понимаете?Он уже больше года честно и храбро сражался в партизанском отряде "Смерть фашизму!". В марте же 1943 года партизанский отряд воссоединился с наступающими советскими войсками, а при прорыве партизанами линии фронта Шменкель был ранен. После лечения в госпитале он получил отпуск и побывал в Москве. В июне того же года за участие во всех крупных операциях отряда, а так же за проявление мужества и отваги, Фрица наградили орденом Красного Знамени. И вывели на военкора "Правды".Но ни "Правда", ни другая советская пресса интервью с "партизаном, товарищем Ш." не опубликовала. Полевому вполне резонно разъяснили: "Ваш герой пришел на нашу землю с оружием, как оккупант. А мы пишем в передовице – "Смерть фашистским оккупантам!", и не имеем право "размагничивать" этот лозунг".И лишь спустя почти 20 лет о Фрице Шменкеле узнали, когда в начале 60-ых годов прошлого века занимались делом одного полицая, руководившего карательным отрядом, отличавшимся особой жестокостью по отношению к местным жителям и пленным советским солдатам. Карателей и предателей тогда безжалостно уничтожили партизаны из отряда "Смерть фашизму", пришедшие в деревню в форме немецких солдат. А руководил той операцией немец Фриц Шменкель.Он, оказывается, на дух не переносил предателей. Потому что так его научил отец, немецкий рабочий-коммунист из крохотного городка Варзово близ города Штеттин, где 14 февраля 1916 года и родился Фриц. Отца убили в 1932 году при налете нацистских штурмовиков на партийное собрание. И 16-летний Фриц, тоже состоявший тогда в молодежной организации коммунистов и регулярно выполнявший поручения отца, после его гибели поклялся отомстить……И когда в ноябре 1941 года Фриц дезертировал, он сразу начал искать партизан. Русского языка он не знал, но понимал, что его, наряженного в немецкую форму, запросто могут расстрелять русские. И когда через несколько дней, он вышел к деревне Подмошье Ярцевского района Смоленской области и постучался в избу, то сказал открывшей старушке по-русски лишь то, что знал – "Ленин! Сталин! Тельман!".Бабушка приютила его почти на 3 месяца, скрывая в подвале, где его и обнаружили… немцы. Дезертир ждал отправку в гарнизон в Смоленск на трибунал под расстрел, но 17 февраля 1942 года его отбили партизаны из того самого отряда "Смерть фашизму!". Командир партизанского отряда решил забрать арестанта с собой – для выяснения обстоятельств. И не прогадал – партизан из пленного получился смелый, опытный, умелый.Вот только два воспоминания о том, как воевал Фриц, ставший Иваном Ивановичем: "Мы долгое время не доверяли Шменкелю, даже готовы были его расстрелять, если сложится тяжелая обстановка. Из "оружия" он имел только бинокль. Как-то в одной из деревень нас окружили каратели, пришлось отстреливаться. Ситуация складывалась не в нашу пользу, и Фриц попросил винтовку. Ему дали. Выяснилось, что он очень метко стреляет. Когда нам удалось выбраться, Фриц уже официально получил оружие и стал полноправным бойцом нашего отряда".Или вот это: "Наш отряд окружили немцы, и мы отбивались около двух недель. Потом все разошлись по мелким группам и пробивались из окружения. Шменкель был с нами и из окружения ушел с одним из наших партизан. Примерно через месяц наш отряд собрался в лесу. Шменкель тоже нас разыскал. Был он сильно обморожен, но снова воевал против немцев. Все партизаны относились к нему как к своему человеку и уважали его"."Иван Иванович" оказался первоклассным пулеметчиком, а кроме того отлично владел и с охотой обучал партизан обращаться с немецким МГ-42. В отряде он стал грозой полицаев-предателей. Уже в августе 1942 года, переодевшись в форму вермахта, Шменкель в одиночку взял в плен и привел в отряд 11 местных полицейских из "вспомогательных частей", служивших оккупантам. А когда зимой ударили сильнейшие морозы, и люди в отряде по причине недостатка продуктов стали голодать, Фриц из-под носа у немецких интендантов "увел" подводы, груженные хлебом и картошкой.Тогда же за голову Шменкеля нацисты обещали русскому 8 га земли с домом и коровой, а немцу – 2 тысячи рейхсмарок и 2 месяца отпуска.После воссоединения партизан с Красной армией Шменкеля забрали в разведку Западного фронта. Он прошел соответствующее обучение и стал заместителем командира диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), которую в конце 1943 года направили в тыл противника в район Орши. Там она занималась ликвидацией полицаев и немецких гарнизонов в Белоруссии и с задания не вернулась.Позже выяснилось, что группу-таки выдал предатель, затесавшийся в подполье. После боя тяжелораненого Шменкеля нацисты взяли в плен и расстреляли в Минске на кладбище 22 февраля 1944 года. Как "изменника фюрера и великой Германии". Но как солдата. Из тюрьмы он тоже смог передать письмо, доставленное затем его жене: "Извини меня за беспокойство, которое я причинил вам. Своему расстрелу я смело иду навстречу, так как умираю за правое дело".В Минске до сих пор на здании, где размещались во время оккупации немецкая контрразведка и служба безопасности (СД), находится мемориальная доска в память о красном немце: В 1964 году фриц Шменкель был посмертно награжден орденом Ленина и Золотой Звездой Героя Советского Союза. Его именем назвали улицу в городе Нелидово в Тверской области, а также в 1976 году улицу в Восточном Берлине. Его жена Эрна и дети пользовались всеми благами в ГДР, за которую тоже, получается, сражался их муж и отец.После падения социализма в ГДР и воссоединения ее с ФРГ чиновники переименовали улицу Шменкеля в Райшштайнштрассе. Предательство снова стало в цене.Ну и ладно, как говорится. Сегодня немецкие танки "Леопарды" опять горят в степях Украины, и, не исключено, вновь, как пел Владимир Высоцкий, "пойдут по Украине солдаты группы "Центр"". А значит, как всегда, нам нужна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. И вернется и название улицы храброго немца в Берлине. Война – страшное и непредсказуемое дело, но у победителей своя справедливость…
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
https://ukraina.ru/20230521/1046421791.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Владимир Скачко
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/0c/1047131845_38:0:961:692_1920x0_80_0_0_60ca9a52cb179e0faada4baf42307fbd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, великая отечественная война, германия, россия, немцы, история
Эксклюзив, Великая Отечественная война, Германия, Россия, немцы, История

Немец Фриц, ставший Героем Советского Союза. А русские звали его Иваном Ивановичем

12:29 12.06.2023
 
Фриц Иван
Фриц Иван
Читать в
Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
Все материалы
Ровно 82 года назад, в июньские дни 1941 года, он для себя все решил сам. Его охваченная милитаристской горячкой Германия поспешно, но системно и планомерно стягивала свои войска к границе с СССР по плану "Барбаросса", а он уже понял: это не его война. До 22 июня оставались считанные дни…
…Уже в октябре 1941 года его освободили из тюрьмы с двухлетних исправительных работ и тут же отправили "на перевоспитание" на Восточный фронт, в 186-ю пехотную дивизию вермахта, которая находилась тогда в Ярцевском районе Смоленской области. Когда Германия напала на СССР, фронт этот образовался, его и направили в это пекло испробовать германских побед. Но уже 25 ноября он написал последнее письмо своей семье, в котором была фраза: "Теперь я знаю, что мне делать". Дома у него осталась жена с тремя детьми…
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
Судьба его – как у сотен тысяч немецких парней, которые в то время попали под этот страшный замес истории. Он работал на кирпичном заводе, в 1938 году был призван на службу в вермахт, но угодил через несколько месяцев в тюрьму. Одни утверждают, за то, что "косил" от армии, другие — за антифашистскую агитацию и уклонение от воинских обязанностей. Но как бы там ни было, а за время этих испытаний из него получился и классный солдат, дослужившийся до ефрейтора (а в немецкой армии тогда лычки за красивые глаза не давали), и убежденный антифашист-антинацист.
Звали его Фриц Ганс Вернер Шменкель. Длинно и по-немецки. Потому что был он настоящим немцем. И, как оказалось, настоящим солдатом.
Об этом человеке в последние годы текстов писано-переписано великое множество. Еще бы: он – единственный гитлеровский солдат, ставший Героем Советского Союза! И не за пропаганду против нацизма, а за храбрость в боях. За наших, но против своих.
Почему так случилось у него в судьбе, не знает и уже не узнает никто и никогда. И потому что чужая душа – потемки. И потому, что предательство всегда, пусть и по-чистоплюйски, вызывает у нормальных некоторое отторжение. Несмотря даже на то, что Фриц предал своих, перейдя на нашу, советскую, русскую сторону.
Но его, мне кажется, полностью оправдывает то, что он никогда не считал себя и на самом деле не был предателем. Он был уверен, что за счастье собственного – немецкого -- народа должен сражаться со своим же народом. Немецким. Заблудшим. Так, видимо, бывает во время сшибки каких-то непонятных поверхностному пониманию и невидимых обычному взгляду душевно-духовных тектонических плит у людей, которые попали в какой-то страшную конкретно-историческую передрягу, объяснений которой не найдут никогда.
О Фрице Шменкеле писал еще в 1943 году военный корреспондент газеты "Правда" и будущий автор "Повести о настоящем человеке" Борис Полевой: "На лавке сидел молодой белокурый человек. Он был в партизанской справе, стеганой фуфайке и ватных штанах, но что-то в нем говорило, что он не русский.
– Фриц Шменкель?
– Так точно! -- сказал он по-русски, но с таким шиком, с каким немецкие солдаты отчеканивают начальству "яволь!".
Полевой отмечал, что Шменкель уже неплохо говорил по-русски, хотя еще не все понимал. В отряде немца уважали и называли "Иван Иванович", объясняя: "За что хорошего человека Фрицем-то обзывать?". А вот это "с шиком!" -- вот что главное было в поведении немца, понимаете?
Он уже больше года честно и храбро сражался в партизанском отряде "Смерть фашизму!". В марте же 1943 года партизанский отряд воссоединился с наступающими советскими войсками, а при прорыве партизанами линии фронта Шменкель был ранен. После лечения в госпитале он получил отпуск и побывал в Москве. В июне того же года за участие во всех крупных операциях отряда, а так же за проявление мужества и отваги, Фрица наградили орденом Красного Знамени. И вывели на военкора "Правды".
Но ни "Правда", ни другая советская пресса интервью с "партизаном, товарищем Ш." не опубликовала. Полевому вполне резонно разъяснили: "Ваш герой пришел на нашу землю с оружием, как оккупант. А мы пишем в передовице – "Смерть фашистским оккупантам!", и не имеем право "размагничивать" этот лозунг".
Пес
21 мая, 17:51
Иван и "Русский Акупанд". Рассказ солдатаПес был грязный, с блудливо-хитрыми глазами и, как положено фронтовой собаке, очень пугливый. Подбежит, схватит кусок запаршивленного мяса, которое ему бросали солдаты, и тут же отскакивает на метр в сторону, а потом убегает в кусты, чтобы, как он думает, у него не отняли это неожиданное собачье счастье
И лишь спустя почти 20 лет о Фрице Шменкеле узнали, когда в начале 60-ых годов прошлого века занимались делом одного полицая, руководившего карательным отрядом, отличавшимся особой жестокостью по отношению к местным жителям и пленным советским солдатам. Карателей и предателей тогда безжалостно уничтожили партизаны из отряда "Смерть фашизму", пришедшие в деревню в форме немецких солдат. А руководил той операцией немец Фриц Шменкель.
Он, оказывается, на дух не переносил предателей. Потому что так его научил отец, немецкий рабочий-коммунист из крохотного городка Варзово близ города Штеттин, где 14 февраля 1916 года и родился Фриц. Отца убили в 1932 году при налете нацистских штурмовиков на партийное собрание. И 16-летний Фриц, тоже состоявший тогда в молодежной организации коммунистов и регулярно выполнявший поручения отца, после его гибели поклялся отомстить…
…И когда в ноябре 1941 года Фриц дезертировал, он сразу начал искать партизан. Русского языка он не знал, но понимал, что его, наряженного в немецкую форму, запросто могут расстрелять русские. И когда через несколько дней, он вышел к деревне Подмошье Ярцевского района Смоленской области и постучался в избу, то сказал открывшей старушке по-русски лишь то, что знал – "Ленин! Сталин! Тельман!".
Бабушка приютила его почти на 3 месяца, скрывая в подвале, где его и обнаружили… немцы. Дезертир ждал отправку в гарнизон в Смоленск на трибунал под расстрел, но 17 февраля 1942 года его отбили партизаны из того самого отряда "Смерть фашизму!". Командир партизанского отряда решил забрать арестанта с собой – для выяснения обстоятельств. И не прогадал – партизан из пленного получился смелый, опытный, умелый.
Вот только два воспоминания о том, как воевал Фриц, ставший Иваном Ивановичем: "Мы долгое время не доверяли Шменкелю, даже готовы были его расстрелять, если сложится тяжелая обстановка. Из "оружия" он имел только бинокль. Как-то в одной из деревень нас окружили каратели, пришлось отстреливаться. Ситуация складывалась не в нашу пользу, и Фриц попросил винтовку. Ему дали. Выяснилось, что он очень метко стреляет. Когда нам удалось выбраться, Фриц уже официально получил оружие и стал полноправным бойцом нашего отряда".
Или вот это: "Наш отряд окружили немцы, и мы отбивались около двух недель. Потом все разошлись по мелким группам и пробивались из окружения. Шменкель был с нами и из окружения ушел с одним из наших партизан. Примерно через месяц наш отряд собрался в лесу. Шменкель тоже нас разыскал. Был он сильно обморожен, но снова воевал против немцев. Все партизаны относились к нему как к своему человеку и уважали его".
"Иван Иванович" оказался первоклассным пулеметчиком, а кроме того отлично владел и с охотой обучал партизан обращаться с немецким МГ-42. В отряде он стал грозой полицаев-предателей. Уже в августе 1942 года, переодевшись в форму вермахта, Шменкель в одиночку взял в плен и привел в отряд 11 местных полицейских из "вспомогательных частей", служивших оккупантам. А когда зимой ударили сильнейшие морозы, и люди в отряде по причине недостатка продуктов стали голодать, Фриц из-под носа у немецких интендантов "увел" подводы, груженные хлебом и картошкой.
Тогда же за голову Шменкеля нацисты обещали русскому 8 га земли с домом и коровой, а немцу – 2 тысячи рейхсмарок и 2 месяца отпуска.
После воссоединения партизан с Красной армией Шменкеля забрали в разведку Западного фронта. Он прошел соответствующее обучение и стал заместителем командира диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), которую в конце 1943 года направили в тыл противника в район Орши. Там она занималась ликвидацией полицаев и немецких гарнизонов в Белоруссии и с задания не вернулась.
Позже выяснилось, что группу-таки выдал предатель, затесавшийся в подполье. После боя тяжелораненого Шменкеля нацисты взяли в плен и расстреляли в Минске на кладбище 22 февраля 1944 года. Как "изменника фюрера и великой Германии". Но как солдата. Из тюрьмы он тоже смог передать письмо, доставленное затем его жене: "Извини меня за беспокойство, которое я причинил вам. Своему расстрелу я смело иду навстречу, так как умираю за правое дело".
В Минске до сих пор на здании, где размещались во время оккупации немецкая контрразведка и служба безопасности (СД), находится мемориальная доска в память о красном немце:
Мемориальная доска в Минске
Мемориальная доска в Минске
Мемориальная доска в Минске
В 1964 году фриц Шменкель был посмертно награжден орденом Ленина и Золотой Звездой Героя Советского Союза. Его именем назвали улицу в городе Нелидово в Тверской области, а также в 1976 году улицу в Восточном Берлине. Его жена Эрна и дети пользовались всеми благами в ГДР, за которую тоже, получается, сражался их муж и отец.
После падения социализма в ГДР и воссоединения ее с ФРГ чиновники переименовали улицу Шменкеля в Райшштайнштрассе. Предательство снова стало в цене.
Ну и ладно, как говорится. Сегодня немецкие танки "Леопарды" опять горят в степях Украины, и, не исключено, вновь, как пел Владимир Высоцкий, "пойдут по Украине солдаты группы "Центр"". А значит, как всегда, нам нужна победа, одна на всех, мы за ценой не постоим. И вернется и название улицы храброго немца в Берлине. Война – страшное и непредсказуемое дело, но у победителей своя справедливость…
 
ЭксклюзивВеликая Отечественная войнаГерманияРоссиянемцыИстория
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:37Германия способна утроить поставки Leopard 2 на Украину, считает Мельник
13:34В мире активно наращиваются ядерные арсеналы: эксперты из Стокгольма пересчитали боеголовки
13:11Турецкий политик Перинчек рассказал об опасностях расширения НАТО
13:10Лето робких надежд: День России, "контрнаступ", праймериз в Донбассе и вода в кранах
12:58Рогов рассказал о тяжелых боях в Запорожье
12:29Немец Фриц, ставший Героем Советского Союза. А русские звали его Иваном Ивановичем
12:23Избравшийся в сенат Сильвио Берлускони умер в Милане
12:18США испугались войны с Россией и Китаем - СМИ
12:14Премьер-министр Японии пообещал не бросать Украину и помочь материально Польше и Молдавии
11:42"Пугающее удовольствие": на Западе заметили страшную деталь в поведении Зеленского
11:41Никому не верьте. Военный эксперт о том, что происходит под Артемовском, пока ВСУ наступают на юге
11:22Запад ждёт великая расплата - The National Interest
11:07"Майдан незалежності": Медведев необычно поздравил граждан с Днем России
11:07Военный эксперт объяснил, сколько бойцов ВСУ должна уничтожить Россия для срыва их наступления
10:51"15 танцевальных групп": Херш оценил шансы украинского контрнаступления
10:40Поляки встревожены из-за русскоговорящих беженцев с Украины — Скорка
10:33ВСУ действовали грамотно? Военный эксперт объяснил, как Россия выдержала первый мощнейший удар
10:23Старт в день России: эксперты назвали цели самых крупных учений НАТО со времен холодной войны
09:55Новый конфуз и старая ложь: ведущая Sky News высмеяла Байдена за визит на военную базу
09:44Военный эксперт ответил на вопрос, когда Россия поймет, что наступление ВСУ окончательно захлебнулось
Лента новостейМолния