Запад ждёт великая расплата - The National Interest - 12.06.2023 Украина.ру
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Запад ждёт великая расплата - The National Interest
Запад ждёт великая расплата - The National Interest - 12.06.2023 Украина.ру
Запад ждёт великая расплата - The National Interest
Западные страны, отрицающие новую реальность, ожидает "великая расплата", заявил основатель Глобального института будущего Чандран Наир в статье для The National Interest 8 июня
2023-06-12T11:22
2023-06-12T11:22
новости
запад
сша
миропорядок
россия
китай
многополярный мир
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Автор статьи заявил, что грядет постзападный, многополярный международный порядок.Сейчас формируются „предпосылки для великой расплаты“ западных держав, отмечает Наир.По мнению Наира, такое положение дел обусловлено пятью ключевыми тенденциями, которые вынуждают Запал приспосабливаться к многополярном будущему, в котором властью придётся делиться.Во-первых, утверждает автор, это пересмотр привычной истории.Как следствие, отмечает Наир, люди во всем мире признают, что история больше не ограничивается западной трактовкой — включая миф о его благожелательности.Вторая тенденция, по мнению автора, это переоценка "основанного на правилах" международного порядка.Наир отмечает, что более видное место в новом мировом порядке займёт Китай и предложит миру глобальные общественные блага.Третьей тенденцией Наир называет разоблачение западного „миротворчества“.Автор отмечает, что основная часть мира считает, что США и в меньшей степени Европа не только не способствуют подлинному миру, но и наживаются на войнах.Четвёртой тенденцией автор назвал свержение западной финансовой надстройки с её престола.Происходит дедолларизация: доля американской валюты в мировых резервах упала в прошлом году до 47% (хотя еще в 2001 году составляла 73%), подчёркивает Наир.Кроме того, страны ищут альтернативы банковской системе SWIFT, которая использовалась в санкциях Запада, встревоживших мировую общественность.Пятой тенденцией автор назвал очевидный крах доверия к западной прессе.Западные правительства живут в созданном ими пузыре отрицания реальности, утверждает Наир.По его мнению, западным странам пора осознать очевидно: мир не такой, каким был после окончания холодной войны.У Запада нет прежней политической и финансовой мощи, не говоря уже о международной легитимности, полагает автор.Сейчас на Украина.ру читают:Теперь уже навечно вчерашние. В чем проблема Верки Сердючки и других "меладзе", предавших РоссиюТри загадки России. Астрологические циклы и судьбы властителейЧерез тернии к линии боестолкновений. Они Родину защищают
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новости, запад, сша, миропорядок, россия, китай, многополярный мир
Новости, Запад, США, миропорядок, Россия, Китай, многополярный мир

Запад ждёт великая расплата - The National Interest

11:22 12.06.2023
 
© AP / Geert Vanden WijngaertСаммит в Брюсселе флаги ЕС США
Саммит в Брюсселе флаги ЕС США - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© AP / Geert Vanden Wijngaert
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Западные страны, отрицающие новую реальность, ожидает "великая расплата", заявил основатель Глобального института будущего Чандран Наир в статье для The National Interest 8 июня
Автор статьи заявил, что грядет постзападный, многополярный международный порядок.
Сейчас формируются „предпосылки для великой расплаты“ западных держав, отмечает Наир.
"Это бросит вызов давним убеждениям и структурам, на которых держалось мировое господство Запада в течение последних веков и обнажит природу приписываемого Западу права на лидерство в глобальной иерархии", - считает он.
По мнению Наира, такое положение дел обусловлено пятью ключевыми тенденциями, которые вынуждают Запал приспосабливаться к многополярном будущему, в котором властью придётся делиться.
Во-первых, утверждает автор, это пересмотр привычной истории.
„Запад всю колониальную эру трактовал исторические события избирательно и отточил этот навык до совершенства. Себя он предпочитал изображать создателем современной цивилизации и силой, продвигающей добро“. - пишет автор.
Как следствие, отмечает Наир, люди во всем мире признают, что история больше не ограничивается западной трактовкой — включая миф о его благожелательности.
Вторая тенденция, по мнению автора, это переоценка "основанного на правилах" международного порядка.
„Недовольство тем, что западные страны постоянно нарушают собственные правила, лишь крепнет, а значит, легитимность этого порядка вызывает все больше сомнений, при всех его плюсах“. - заявил он.
Наир отмечает, что более видное место в новом мировом порядке займёт Китай и предложит миру глобальные общественные блага.
Третьей тенденцией Наир называет разоблачение западного „миротворчества“.
Автор отмечает, что основная часть мира считает, что США и в меньшей степени Европа не только не способствуют подлинному миру, но и наживаются на войнах.
„Остальной мир осознал, что доверять дело мира одному Западу нельзя — особенно учитывая, что его экономика во многом наживается на конфликтах“. - пишет Наир.
Четвёртой тенденцией автор назвал свержение западной финансовой надстройки с её престола.
„США и их союзники вольны замораживать и даже конфисковывать резервы суверенных государств — их меры против Афганистана, Венесуэлы и России потрясли весь мир“. - отмечает Наир.
Происходит дедолларизация: доля американской валюты в мировых резервах упала в прошлом году до 47% (хотя еще в 2001 году составляла 73%), подчёркивает Наир.
Кроме того, страны ищут альтернативы банковской системе SWIFT, которая использовалась в санкциях Запада, встревоживших мировую общественность.
- РИА Новости, 1920, 09.06.2023
9 июня, 14:58
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Пятой тенденцией автор назвал очевидный крах доверия к западной прессе.
„Только за последние несколько лет изъяны в работе прессы раскрыли мировому сообществу глаза на то, что СМИ насаждают и увековечивают излюбленные Западом стороны сложившегося миропорядка — часто в ущерб другим странам“. - заявил Наир.
Западные правительства живут в созданном ими пузыре отрицания реальности, утверждает Наир.
По его мнению, западным странам пора осознать очевидно: мир не такой, каким был после окончания холодной войны.
У Запада нет прежней политической и финансовой мощи, не говоря уже о международной легитимности, полагает автор.
„Западные страны должны подстроиться под эту меняющуюся международную обстановку, а не упрямо ждать, что все продолжит идти своим чередом“. - резюмировал Наир.
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