Запад ждёт великая расплата - The National Interest
© AP / Geert Vanden WijngaertСаммит в Брюсселе флаги ЕС США
© AP / Geert Vanden Wijngaert
Западные страны, отрицающие новую реальность, ожидает "великая расплата", заявил основатель Глобального института будущего Чандран Наир в статье для The National Interest 8 июня
Автор статьи заявил, что грядет постзападный, многополярный международный порядок.
Сейчас формируются „предпосылки для великой расплаты“ западных держав, отмечает Наир.
"Это бросит вызов давним убеждениям и структурам, на которых держалось мировое господство Запада в течение последних веков и обнажит природу приписываемого Западу права на лидерство в глобальной иерархии", - считает он.
По мнению Наира, такое положение дел обусловлено пятью ключевыми тенденциями, которые вынуждают Запал приспосабливаться к многополярном будущему, в котором властью придётся делиться.
Во-первых, утверждает автор, это пересмотр привычной истории.
„Запад всю колониальную эру трактовал исторические события избирательно и отточил этот навык до совершенства. Себя он предпочитал изображать создателем современной цивилизации и силой, продвигающей добро“. - пишет автор.
Как следствие, отмечает Наир, люди во всем мире признают, что история больше не ограничивается западной трактовкой — включая миф о его благожелательности.
Вторая тенденция, по мнению автора, это переоценка "основанного на правилах" международного порядка.
„Недовольство тем, что западные страны постоянно нарушают собственные правила, лишь крепнет, а значит, легитимность этого порядка вызывает все больше сомнений, при всех его плюсах“. - заявил он.
Наир отмечает, что более видное место в новом мировом порядке займёт Китай и предложит миру глобальные общественные блага.
Третьей тенденцией Наир называет разоблачение западного „миротворчества“.
Автор отмечает, что основная часть мира считает, что США и в меньшей степени Европа не только не способствуют подлинному миру, но и наживаются на войнах.
„Остальной мир осознал, что доверять дело мира одному Западу нельзя — особенно учитывая, что его экономика во многом наживается на конфликтах“. - пишет Наир.
Четвёртой тенденцией автор назвал свержение западной финансовой надстройки с её престола.
„США и их союзники вольны замораживать и даже конфисковывать резервы суверенных государств — их меры против Афганистана, Венесуэлы и России потрясли весь мир“. - отмечает Наир.
Происходит дедолларизация: доля американской валюты в мировых резервах упала в прошлом году до 47% (хотя еще в 2001 году составляла 73%), подчёркивает Наир.
Кроме того, страны ищут альтернативы банковской системе SWIFT, которая использовалась в санкциях Запада, встревоживших мировую общественность.
Пятой тенденцией автор назвал очевидный крах доверия к западной прессе.
„Только за последние несколько лет изъяны в работе прессы раскрыли мировому сообществу глаза на то, что СМИ насаждают и увековечивают излюбленные Западом стороны сложившегося миропорядка — часто в ущерб другим странам“. - заявил Наир.
Западные правительства живут в созданном ими пузыре отрицания реальности, утверждает Наир.
По его мнению, западным странам пора осознать очевидно: мир не такой, каким был после окончания холодной войны.
У Запада нет прежней политической и финансовой мощи, не говоря уже о международной легитимности, полагает автор.
„Западные страны должны подстроиться под эту меняющуюся международную обстановку, а не упрямо ждать, что все продолжит идти своим чередом“. - резюмировал Наир.
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