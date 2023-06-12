https://ukraina.ru/20230612/1047131000.html

Запад ждёт великая расплата - The National Interest

Запад ждёт великая расплата - The National Interest - 12.06.2023 Украина.ру

Запад ждёт великая расплата - The National Interest

Западные страны, отрицающие новую реальность, ожидает "великая расплата", заявил основатель Глобального института будущего Чандран Наир в статье для The National Interest 8 июня

2023-06-12T11:22

2023-06-12T11:22

2023-06-12T11:22

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Автор статьи заявил, что грядет постзападный, многополярный международный порядок.Сейчас формируются „предпосылки для великой расплаты“ западных держав, отмечает Наир.По мнению Наира, такое положение дел обусловлено пятью ключевыми тенденциями, которые вынуждают Запал приспосабливаться к многополярном будущему, в котором властью придётся делиться.Во-первых, утверждает автор, это пересмотр привычной истории.Как следствие, отмечает Наир, люди во всем мире признают, что история больше не ограничивается западной трактовкой — включая миф о его благожелательности.Вторая тенденция, по мнению автора, это переоценка "основанного на правилах" международного порядка.Наир отмечает, что более видное место в новом мировом порядке займёт Китай и предложит миру глобальные общественные блага.Третьей тенденцией Наир называет разоблачение западного „миротворчества“.Автор отмечает, что основная часть мира считает, что США и в меньшей степени Европа не только не способствуют подлинному миру, но и наживаются на войнах.Четвёртой тенденцией автор назвал свержение западной финансовой надстройки с её престола.Происходит дедолларизация: доля американской валюты в мировых резервах упала в прошлом году до 47% (хотя еще в 2001 году составляла 73%), подчёркивает Наир.Кроме того, страны ищут альтернативы банковской системе SWIFT, которая использовалась в санкциях Запада, встревоживших мировую общественность.Пятой тенденцией автор назвал очевидный крах доверия к западной прессе.Западные правительства живут в созданном ими пузыре отрицания реальности, утверждает Наир.По его мнению, западным странам пора осознать очевидно: мир не такой, каким был после окончания холодной войны.У Запада нет прежней политической и финансовой мощи, не говоря уже о международной легитимности, полагает автор.Сейчас на Украина.ру читают:Теперь уже навечно вчерашние. В чем проблема Верки Сердючки и других "меладзе", предавших РоссиюТри загадки России. Астрологические циклы и судьбы властителейЧерез тернии к линии боестолкновений. Они Родину защищают

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новости, запад, сша, миропорядок, россия, китай, многополярный мир