"Майдан незалежності": Медведев необычно поздравил граждан с Днем России
11:07 12.06.2023 (обновлено: 13:01 12.06.2023)
© РИА Новости . Юлия Зырянова / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совбеза РФ Д. Медведев дал интервью российским СМИ
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в День России опубликовал пост, где назвал центральную площадь Киева будущей площадью России
"Майдан незалежності (с украинского - площадь независимости - Ред.). Скоро - площадь России", - написал он, добавив к посту снимок главной площади Киева, над которой на флагштоке развевается российский флаг.
© Дмитрий Медведев/Телеграм
© Дмитрий Медведев/Телеграм
До 1991 года эта площадь называлась в честь Октябрьской революции. В 2013-2014 годах на ней собирались тысячи человек, выступавших за Евромайдан, что в итоге обернулось государственным переворотом. Жители Донбасса не согласились с новыми - нацистскими - основами государственности, за что с 2014 года подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.
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