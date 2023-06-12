https://ukraina.ru/20230612/1047130874.html

"Майдан незалежності": Медведев необычно поздравил граждан с Днем России

"Майдан незалежності": Медведев необычно поздравил граждан с Днем России - 12.06.2023 Украина.ру

"Майдан незалежності": Медведев необычно поздравил граждан с Днем России

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в День России опубликовал пост, где назвал центральную площадь Киева будущей площадью России

2023-06-12T11:07

2023-06-12T11:07

2023-06-12T13:01

новости

россия

дмитрий медведев

майдан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103316/31/1033163130_0:0:2200:1238_1920x0_80_0_0_74605172ad65a0aa80e4fed99a268c99.jpg

До 1991 года эта площадь называлась в честь Октябрьской революции. В 2013-2014 годах на ней собирались тысячи человек, выступавших за Евромайдан, что в итоге обернулось государственным переворотом. Жители Донбасса не согласились с новыми - нацистскими - основами государственности, за что с 2014 года подвергаются обстрелам со стороны ВСУ.

https://ukraina.ru/20230612/1047128957.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, дмитрий медведев, майдан