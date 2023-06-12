Старт в день России: эксперты назвали цели самых крупных учений НАТО со времен холодной войны - 12.06.2023 Украина.ру
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Старт в день России: эксперты назвали цели самых крупных учений НАТО со времен холодной войны
Старт в день России: эксперты назвали цели самых крупных учений НАТО со времен холодной войны - 12.06.2023 Украина.ру
Старт в день России: эксперты назвали цели самых крупных учений НАТО со времен холодной войны
Учения ВВС НАТО Air Defender, которые стартуют в Германии 12 июня, по оценкам специалистов, будут самыми крупными маневрами альянса после окончания холодной войны. Их приоритетная цель - сдерживание России в условиях неопределенности украинского конфликта. Такое мнение озвучили военные эксперты в беседе с журналистами агентства РИА Новости
2023-06-12T10:23
2023-06-12T10:23
новости
нато
учения
эксперты
цели
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Он добавил, что Air Defender - это также работа на внутреннюю аудиторию, попытка убедить европейцев в том, что наступила "новая нормальность".Отметил масштабность учений и заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов. Он заметил, что задействование "беспрецедентно большого количества авиационной техники" говорит об отработке возможных операций "в рамках планирования с учетом сегодняшнего украинского кризиса и развития военно-политической обстановки в регионе"."Ясно в этой связи, что сдерживание России со стороны НАТО является приоритетной целью военного и политического планирования альянса, и, соответственно, необходимо отрабатывать соответствующие сценарии в условиях неопределенного развития эскалации украинского конфликта", - подчеркнул эксперт.Он добавил, что главным направлением является отработка сценариев и действий альянса в рамках защиты новых членов НАТО - Финляндии и в потенциале - Швеции, "которые, правда, и до этого участвовали в учениях".Учения Air Defender 23 пройдут в Германии с 12 по 23 июня. Ожидается, что в них примут участие 10 тысяч военных и 250 самолетов из 25 стран альянса. Командующий ВВС Германии Инго Герхартц ранее заявил, что маневры не являются провокацией против России, и на учениях не запланированы полеты вблизи Калининградской области.
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новости, нато, учения, эксперты, цели, россия
Новости, НАТО, Учения, эксперты, цели, Россия

Старт в день России: эксперты назвали цели самых крупных учений НАТО со времен холодной войны

10:23 12.06.2023
 
© NATOНАТО французский военнослужащий оружие стингер ракета миномет учения Ramstein Legacy 22 прицел наведение
НАТО французский военнослужащий оружие стингер ракета миномет учения Ramstein Legacy 22 прицел наведение
© NATO
Читать в
Учения ВВС НАТО Air Defender, которые стартуют в Германии 12 июня, по оценкам специалистов, будут самыми крупными маневрами альянса после окончания холодной войны. Их приоритетная цель - сдерживание России в условиях неопределенности украинского конфликта. Такое мнение озвучили военные эксперты в беседе с журналистами агентства РИА Новости

"После окончания холодной войны это, наверное, самые крупные учения именно ВВС с развертыванием различных аэродромов страны и закрытием части воздушного пространства. Безусловно, это сигнал России, особенно ярко это проявляется в контексте ситуации в Украине. Можно достаточно однозначно сказать, что это демарш, направленный против России", - сказал старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений РАН Александр Камкин.

Он добавил, что Air Defender - это также работа на внутреннюю аудиторию, попытка убедить европейцев в том, что наступила "новая нормальность".
Отметил масштабность учений и заведующий отделом европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов. Он заметил, что задействование "беспрецедентно большого количества авиационной техники" говорит об отработке возможных операций "в рамках планирования с учетом сегодняшнего украинского кризиса и развития военно-политической обстановки в регионе".
"Ясно в этой связи, что сдерживание России со стороны НАТО является приоритетной целью военного и политического планирования альянса, и, соответственно, необходимо отрабатывать соответствующие сценарии в условиях неопределенного развития эскалации украинского конфликта", - подчеркнул эксперт.
Он добавил, что главным направлением является отработка сценариев и действий альянса в рамках защиты новых членов НАТО - Финляндии и в потенциале - Швеции, "которые, правда, и до этого участвовали в учениях".
Учения Air Defender 23 пройдут в Германии с 12 по 23 июня. Ожидается, что в них примут участие 10 тысяч военных и 250 самолетов из 25 стран альянса. Командующий ВВС Германии Инго Герхартц ранее заявил, что маневры не являются провокацией против России, и на учениях не запланированы полеты вблизи Калининградской области.
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