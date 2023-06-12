Военный эксперт ответил на вопрос, когда Россия поймет, что наступление ВСУ окончательно захлебнулось - 12.06.2023 Украина.ру
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Военный эксперт ответил на вопрос, когда Россия поймет, что наступление ВСУ окончательно захлебнулось
Военный эксперт ответил на вопрос, когда Россия поймет, что наступление ВСУ окончательно захлебнулось - 12.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт ответил на вопрос, когда Россия поймет, что наступление ВСУ окончательно захлебнулось
России нет смысла ждать момента истины, когда ВСУ перестанут наступать. Главная наша цель – уничтожить военный потенциал противника. Об этом рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру
2023-06-12T09:44
2023-06-12T09:44
новости
россия
всу
танки
сво
наступление
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Более того, если ВСУ перестанут наступать, они начнут закапываться и обороняться, а это нам не совсем выгодно, поэтому пока Украина вынуждена в политических целях растрачивать свой наступательный потенциал, для России это очень хорошо, подчеркнул эксперт.Наше командование грамотно учит личный состав, потому что это самое главное и его надо беречь. Мы проводим операции так, чтобы нести минимальные потери в людях, заключил собеседник издания.
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новости, россия, всу, танки, сво, наступление
Новости, Россия, ВСУ, танки, СВО, наступление

Военный эксперт ответил на вопрос, когда Россия поймет, что наступление ВСУ окончательно захлебнулось

09:44 12.06.2023
 
© Фото : скриншот видео телеграм-канала "Воин_DV"подбитая западная техника ВСУ
подбитая западная техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 12.06.2023
© Фото : скриншот видео телеграм-канала "Воин_DV"
Читать в
России нет смысла ждать момента истины, когда ВСУ перестанут наступать. Главная наша цель – уничтожить военный потенциал противника. Об этом рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру
Более того, если ВСУ перестанут наступать, они начнут закапываться и обороняться, а это нам не совсем выгодно, поэтому пока Украина вынуждена в политических целях растрачивать свой наступательный потенциал, для России это очень хорошо, подчеркнул эксперт.
"И очень хорошо, что мы можем себе позволить в этих позиционных боях натаскать своих мобилизованных и добровольцев, улучшить связь и взаимодействие, пересмотреть логистику и наладить взаимоотношение пехоты с артиллерией", - указал Полищук.
Наше командование грамотно учит личный состав, потому что это самое главное и его надо беречь. Мы проводим операции так, чтобы нести минимальные потери в людях, заключил собеседник издания.
 
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