https://ukraina.ru/20230612/1047129096.html
Военный эксперт ответил на вопрос, когда Россия поймет, что наступление ВСУ окончательно захлебнулось
Военный эксперт ответил на вопрос, когда Россия поймет, что наступление ВСУ окончательно захлебнулось - 12.06.2023 Украина.ру
Военный эксперт ответил на вопрос, когда Россия поймет, что наступление ВСУ окончательно захлебнулось
России нет смысла ждать момента истины, когда ВСУ перестанут наступать. Главная наша цель – уничтожить военный потенциал противника. Об этом рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру
2023-06-12T09:44
2023-06-12T09:44
2023-06-12T09:44
новости
россия
всу
танки
сво
наступление
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Более того, если ВСУ перестанут наступать, они начнут закапываться и обороняться, а это нам не совсем выгодно, поэтому пока Украина вынуждена в политических целях растрачивать свой наступательный потенциал, для России это очень хорошо, подчеркнул эксперт.Наше командование грамотно учит личный состав, потому что это самое главное и его надо беречь. Мы проводим операции так, чтобы нести минимальные потери в людях, заключил собеседник издания.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
2023
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, всу, танки, сво, наступление
Новости, Россия, ВСУ, танки, СВО, наступление
Военный эксперт ответил на вопрос, когда Россия поймет, что наступление ВСУ окончательно захлебнулось
России нет смысла ждать момента истины, когда ВСУ перестанут наступать. Главная наша цель – уничтожить военный потенциал противника. Об этом рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру
Более того, если ВСУ перестанут наступать, они начнут закапываться и обороняться, а это нам не совсем выгодно, поэтому пока Украина вынуждена в политических целях растрачивать свой наступательный потенциал, для России это очень хорошо, подчеркнул эксперт.
"И очень хорошо, что мы можем себе позволить в этих позиционных боях натаскать своих мобилизованных и добровольцев, улучшить связь и взаимодействие, пересмотреть логистику и наладить взаимоотношение пехоты с артиллерией", - указал Полищук.
Наше командование грамотно учит личный состав, потому что это самое главное и его надо беречь. Мы проводим операции так, чтобы нести минимальные потери в людях, заключил собеседник издания.