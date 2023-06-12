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Военный эксперт ответил на вопрос, когда Россия поймет, что наступление ВСУ окончательно захлебнулось

Военный эксперт ответил на вопрос, когда Россия поймет, что наступление ВСУ окончательно захлебнулось - 12.06.2023 Украина.ру

Военный эксперт ответил на вопрос, когда Россия поймет, что наступление ВСУ окончательно захлебнулось

России нет смысла ждать момента истины, когда ВСУ перестанут наступать. Главная наша цель – уничтожить военный потенциал противника. Об этом рассказал военный историк, автор книги "Битва за Донбасс" Александр Полищук в интервью изданию Украина.ру

2023-06-12T09:44

2023-06-12T09:44

2023-06-12T09:44

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Более того, если ВСУ перестанут наступать, они начнут закапываться и обороняться, а это нам не совсем выгодно, поэтому пока Украина вынуждена в политических целях растрачивать свой наступательный потенциал, для России это очень хорошо, подчеркнул эксперт.Наше командование грамотно учит личный состав, потому что это самое главное и его надо беречь. Мы проводим операции так, чтобы нести минимальные потери в людях, заключил собеседник издания.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, всу, танки, сво, наступление