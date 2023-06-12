https://ukraina.ru/20230612/1047128443.html

Лето робких надежд: День России, "контрнаступ", праймериз в Донбассе и вода в кранах

Лето робких надежд: День России, "контрнаступ", праймериз в Донбассе и вода в кранах - 12.06.2023 Украина.ру

Лето робких надежд: День России, "контрнаступ", праймериз в Донбассе и вода в кранах

Свой первый День России Донецк встречает без официальных мероприятий, но с троллейбусами в цветах российского флага. И если с мероприятиями все очевидно – не до гулек, то с флагом наблюдаю тотальное непонимание. У чиновников – в первую очередь.

2023-06-12T13:10

2023-06-12T13:10

2023-06-12T13:10

эксклюзив

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Колесил давеча по зоне проведения специальной военной операции, разглядывал мосты и остановки, выкрашенные в цвета одного из главных символов государства, и молча краснел.Не потому даже, что вся эта красота за год облезла и покрылась толстым слоем дорожной пыли. И не потому, что хихикали над "патриотизмом" украинцев, но сами занимались примерно тем же. Краснел за тех, кто должен бы, а не понимает, что флаг государства – святыня, щедро политая кровью патриотов. Сами-то они не покраснеют точно.С другой стороны, могли бы урны и мусорные баки красно-бело-синим задуть, как у соседей принято. Но нет. Спасибо Боженьке за маленькие радости!Вместе с тем к июню Донецк вновь стал городом роз. Не миллиона, да. Тем не менее, всюду, где хоть сколько-нибудь безопасно, клумбы уже благоухают. Вроде мелочь, но боевой дух поднимает, а руки опустить не дает. Видишь эту клумбу и вспоминаешь, чем был когда-то наш город, чем он может стать вновь. Потом."Надо-надо работать! А как же?! Вот ты сфотографировал цветочки, понюхал и вдохновение получил, да? Даст Бог – напишешь что-то хорошее. Мальчишки вон поехали – в окно посмотрели и вспомнили, что воюют не за развалины, а за то, что было в их детстве. За то, что будет тут после нашей победы", - объяснила немолодая, усталая, но по-донбасски живая коммунальщица. Приятно, что мыслим в одном направлении.Лето, справедливости ради, здорово меняет восприятие. Впервые заметил сие в прошлогоднем Мариуполе. В начале весны город казался мертвым, но ближе к лету натурально ожил. И дело не столько в начавшемся к тому времени процессе восстановления, сколько в зелени, которая смещает акценты с неживого на живое. Не расстрелянные девятиэтажки бросались в глаза, но люди, гулявшие в соседнем парке.Здесь и сейчас все та же петрушка: взгляд цепляют не брошенные заведения, не длинные ряды панорамных окон, забитых фанерой, но занятые скамейки на бульваре Пушкина, стоянки, на которых яблоку негде упасть, и пробки на дорогах."Э-э-э! Да откуда вас столько? Как бомбили нас, так никого не было, а потише стало и сразу нарисовались – не сотрешь. Вот попрет сейчас хохол в наступление и вернутся в Краснодар "понауехи" наши!", - горячится таксист, пытаясь втиснуться между тотально военной "Нивой" с целлофаном вместо заднего стекла и новенькой "Шевроле Камаро", будто телепортировавшейся на эту дорогу из счастливого "завтра" или наивного "позавчера".Таксистам это зловредное "бу-бу-бу" позволительно, ибо работа нервная. Другой вез меня домой в пять утра и рассказывал о том, как "удачно" попил кофе в прифронтовом районе."Стоим с мужиками у "Галактики", а я вдруг чувствую, что по шее ляпнуло. Гляжу – осколок. И через секунду вокруг нас железки посыпались. Мужики смеялись, что осколок прилетел, а я пью себе кофе и пью", - хохотал мужик, демонстрируя ту самую железку. Теперь хранит ее в бумажнике. Внушительная штучка. Благо, что потеряла убойную силу, а то б не сносить таксисту головы."Обстрелов-то меньше стало?" - спросит читатель и будет неправ, поскольку в зоне конфликта подобных вопросов не задают. Я вот не суеверный нисколечко, но заметил, что пальба начинается аккурат после слов "да вроде тихо у нас".Что же до обстрелов, то дела с ними обстоят примерно так же, как с покрытием местного оператора "Феникс": чем больше территорий, тем хуже связь. Если в центре Донецка потише, то страдают окраины, а если в центральные районы прилетает, то в спальных районах все спят. Сейчас, к примеру, достается Ясиноватой и Горловке, а по столице республики можно гулять в полный рост и даже не короткими перебежками. Но ситуация переменчива.- Сейчас "немец" попрет и опять нас будут с землей ровнять.- Переживем. Они вон стоят и ровняют уже сколько лет. А так быстрее закончится.К дискуссии опрятных джентльменов, отдыхающих за соседним столиком, прислушиваюсь не только я. Средних лет военный, сидящий в углу, пьет чай и ухмыляется. Он-то знает, чего стоит это "быстрее закончится". Перехватив мой взгляд, боец картинно закатывает глаза. Смеется. Все, мол, этим гражданским легко да просто.Распиаренный украинцами "контрнаступ" - не единственная тема, обсуждаемая нынче в Донецке. Так, например, вся республика увешана бордами, посвященными тому самому праймериз "Единой России". В частных беседах, кстати, коллеги сообщают, что слово "праймериз" в отношении данного мероприятия просили не использовать. Почему? Спросите что-нибудь полегче.Тем не менее, на бордах мы видим лица таких достойных людей, как акушер-гинеколог Анна Железная, командир "Спарты" Артем Жога, и легендарный Костя "Шахтер"."Вот зачем им в политику?" - недовольно ворчат одни. "Наконец-то нормальные люди станут депутатами!" - надеются другие. При этом никто особо не вникает, что там за выборы и для чего их проводят. Не до того сейчас публике. Выборы и выборы. Главное – наши в деле.Другая актуальная тема – вода. Зимой Денис Пушилин обещал, что в первой половине 2023-го с нею станет получше, весной – что где-нибудь в начале лета. Теперь вот заявил, что в июле вода из кранов будет течь круглосуточно. Это уже что-то. Это уже конкретика.А много ли дончанину для счастья надобно? Людей бы реже хоронить, чтоб водица в кранах журчала, да работа у каждого была. Скромно, но куда больше, чем есть сейчас.

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2023

Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

эксклюзив