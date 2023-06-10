https://ukraina.ru/20230610/1047095579.html

В ЦРУ заявили о предполагаемой роли Киева в терактах на “Северных потоках”

В ЦРУ заявили о предполагаемой роли Киева в терактах на “Северных потоках” - 10.06.2023 Украина.ру

В ЦРУ заявили о предполагаемой роли Киева в терактах на “Северных потоках”

Центральное разведывательное управление США (ЦРУ) доложило Бельгии "о предполагаемой роли Украины" в терактах на газопроводах "Северный поток", сообщил государственный франкоязычный бельгийский телеканал RTBF со ссылкой на информированные источники 10 июня

2023-06-10T12:02

2023-06-10T12:02

2023-06-10T12:02

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Ранее газета Washington Post со ссылкой на утечку документов сообщила, что Киев планировал устроить атаку на "Северных потоках" еще в июне 2022 года во время учений BALTOPS, а Запад после свершившегося теракта имел данные о причастности Киева к диверсии на "Северных потоках".Некоторое время назад фракция в Бундестаге партии Альтернатива для Германии (АдГ) на фоне сообщений о причастности Украины к теракту на газопроводах "Северный поток" призвала немецкое правительство расследовать диверсию.8 февраля американский журналист Сеймур Херш заявил, что взрывы на газопроводах осуществили США при поддержке Норвегии под прикрытием учений НАТО Baltops. По его данным, приказ о подрыве газопроводов отдал лично президент США Джо Байден.Версии о причастности неких "украинских групп, не связанных с киевским правительством" появились спустя некоторое время после того, как результаты расследования Херша получили мировой резонанс.Как отмечал целый ряд экспертов, разговоры об "украинском следе" стали появляться в западных СМИ для того, чтобы отвлечь внимание публики от информации о причастности США и Байдена к диверсии.Сеймур Херш также отмечал, что подрыв "Северных потоков" был выгоден исключительно США, так как диверсия на "Северных потоках" создала огромные проблемы для Германии, ослабив её экономику.По мнению журналиста, правительству ФРГ уже пора начинать молиться о том, чтобы будущая зима была теплой, ведь денег на новые субсидии гражданам уже не будет.Как рассказал военный эксперт Василий Дандыкин в интервью изданию Украина.ру, что операцию по подрыву газопроводов было невозможно провести без поддержки государства.Ранее сообщалось, что диверсию совершили какие-то добровольцы-ныряльщики на яхте, но эта версия хороша для фантастики в кино, даже при том, что на Украине остались специалисты такого профиля, которых натаскивали в Николаеве и Очакове, отметил эксперт.Полный текст интервью можно прочитать на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20230517/1046286952.html

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новости, северный поток, северный поток-2, бельгия