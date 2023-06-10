Минобороны Турции: в Анкаре на ракетном заводе произошел взрыв - 10.06.2023 Украина.ру
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Минобороны Турции: в Анкаре на ракетном заводе произошел взрыв
Минобороны Турции: в Анкаре на ракетном заводе произошел взрыв - 10.06.2023 Украина.ру
Минобороны Турции: в Анкаре на ракетном заводе произошел взрыв
В результате взрыва на заводе по производству ракет в районе Эльмадаг в провинции Анкара пять человек погибли, сообщает местное телевидение со ссылкой на заявление Министерства национальной обороны Турции 10 июня
2023-06-10T11:49
2023-06-10T11:49
новости
турция
пожар
взрыв
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Ранее сообщалось, что утром 10 июня взрыв произошел на заводе Корпорации механической и химической промышленности.На месте инцидента возник пожар, но пожарным удалось взять возгорание под контроль.
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новости, турция, пожар, взрыв
Новости, Турция, пожар, взрыв

Минобороны Турции: в Анкаре на ракетном заводе произошел взрыв

11:49 10.06.2023
 
© РИА Новости . Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкСитуация в Нью-Йорке в связи с коронавирусом
Ситуация в Нью-Йорке в связи с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 10.06.2023
© РИА Новости . Дмитрий Паршин
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В результате взрыва на заводе по производству ракет в районе Эльмадаг в провинции Анкара пять человек погибли, сообщает местное телевидение со ссылкой на заявление Министерства национальной обороны Турции 10 июня
"На ракетном заводе MKE в районе Эльмадаг в Анкаре произошел взрыв. В результате взрыва погибли пять наших рабочих. Начато судебное и административное расследование", — уточнили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что утром 10 июня взрыв произошел на заводе Корпорации механической и химической промышленности.
На месте инцидента возник пожар, но пожарным удалось взять возгорание под контроль.
Ариф Эсин интервью - РИА Новости, 1920, 29.05.2023
29 мая, 21:54
Ариф Эсин: Турция выбирает стабильность и хорошие отношения с Россией, поэтому Эрдоган победилС общечеловеческой точки зрения драматично, когда речь идет о разрушениях на Украине. Но большинство турецких граждан принимают сторону России и политически поддерживают ее.
 
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