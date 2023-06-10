https://ukraina.ru/20230610/1047095355.html

Минобороны Турции: в Анкаре на ракетном заводе произошел взрыв

Минобороны Турции: в Анкаре на ракетном заводе произошел взрыв - 10.06.2023 Украина.ру

Минобороны Турции: в Анкаре на ракетном заводе произошел взрыв

В результате взрыва на заводе по производству ракет в районе Эльмадаг в провинции Анкара пять человек погибли, сообщает местное телевидение со ссылкой на заявление Министерства национальной обороны Турции 10 июня

2023-06-10T11:49

2023-06-10T11:49

2023-06-10T11:49

новости

турция

пожар

взрыв

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Ранее сообщалось, что утром 10 июня взрыв произошел на заводе Корпорации механической и химической промышленности.На месте инцидента возник пожар, но пожарным удалось взять возгорание под контроль.

https://ukraina.ru/20230529/1046687847.html

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новости, турция, пожар, взрыв