https://ukraina.ru/20230610/1047092766.html

Сальдо сообщил, для каких целей ВСУ применяют Storm Shadow

Сальдо сообщил, для каких целей ВСУ применяют Storm Shadow - 10.06.2023 Украина.ру

Сальдо сообщил, для каких целей ВСУ применяют Storm Shadow

ВСУ с использованием британских крылатых ракет большой дальности обстреляли гражданскую инфраструктуру в Херсонской области, в которой находятся эвакуированные люди из затопленных территорий, есть жертвы, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своём телеграм-канале 10 июня

2023-06-10T09:05

2023-06-10T09:05

2023-06-10T09:05

новости

херсонская область

обстрелы

всу

дети

жертвы

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Ранее Сальдо сообщал, что ВСУ выпустили две британские ракеты под детскому оздоровительному лагерю, где уже начался сезон, в результате чего погиб один человек и один получил ранения.Изначально Storm Shadow летели на Бердянск, а потом украинские войска специально перенаправили их на гражданский объект, где находятся дети, подчеркнул он.Арабатская стрелка расположена к северо-востоку от Крыма и соединяет Херсонскую область с восточной частью полуострова.

https://ukraina.ru/20230522/1046427463.html

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2023

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новости, херсонская область, обстрелы, всу, дети, жертвы