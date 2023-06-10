https://ukraina.ru/20230610/1047092766.html
Сальдо сообщил, для каких целей ВСУ применяют Storm Shadow
Сальдо сообщил, для каких целей ВСУ применяют Storm Shadow - 10.06.2023 Украина.ру
Сальдо сообщил, для каких целей ВСУ применяют Storm Shadow
ВСУ с использованием британских крылатых ракет большой дальности обстреляли гражданскую инфраструктуру в Херсонской области, в которой находятся эвакуированные люди из затопленных территорий, есть жертвы, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своём телеграм-канале 10 июня
2023-06-10T09:05
2023-06-10T09:05
2023-06-10T09:05
новости
херсонская область
обстрелы
всу
дети
жертвы
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Ранее Сальдо сообщал, что ВСУ выпустили две британские ракеты под детскому оздоровительному лагерю, где уже начался сезон, в результате чего погиб один человек и один получил ранения.Изначально Storm Shadow летели на Бердянск, а потом украинские войска специально перенаправили их на гражданский объект, где находятся дети, подчеркнул он.Арабатская стрелка расположена к северо-востоку от Крыма и соединяет Херсонскую область с восточной частью полуострова.
https://ukraina.ru/20230522/1046427463.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, херсонская область, обстрелы, всу, дети, жертвы
Новости, Херсонская область, обстрелы, ВСУ, дети, жертвы
Сальдо сообщил, для каких целей ВСУ применяют Storm Shadow
ВСУ с использованием британских крылатых ракет большой дальности обстреляли гражданскую инфраструктуру в Херсонской области, в которой находятся эвакуированные люди из затопленных территорий, есть жертвы, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своём телеграм-канале 10 июня