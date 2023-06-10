Сальдо сообщил, для каких целей ВСУ применяют Storm Shadow - 10.06.2023 Украина.ру
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Сальдо сообщил, для каких целей ВСУ применяют Storm Shadow
Сальдо сообщил, для каких целей ВСУ применяют Storm Shadow - 10.06.2023 Украина.ру
Сальдо сообщил, для каких целей ВСУ применяют Storm Shadow
ВСУ с использованием британских крылатых ракет большой дальности обстреляли гражданскую инфраструктуру в Херсонской области, в которой находятся эвакуированные люди из затопленных территорий, есть жертвы, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своём телеграм-канале 10 июня
2023-06-10T09:05
2023-06-10T09:05
новости
херсонская область
обстрелы
всу
дети
жертвы
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Ранее Сальдо сообщал, что ВСУ выпустили две британские ракеты под детскому оздоровительному лагерю, где уже начался сезон, в результате чего погиб один человек и один получил ранения.Изначально Storm Shadow летели на Бердянск, а потом украинские войска специально перенаправили их на гражданский объект, где находятся дети, подчеркнул он.Арабатская стрелка расположена к северо-востоку от Крыма и соединяет Херсонскую область с восточной частью полуострова.
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новости, херсонская область, обстрелы, всу, дети, жертвы
Новости, Херсонская область, обстрелы, ВСУ, дети, жертвы

Сальдо сообщил, для каких целей ВСУ применяют Storm Shadow

09:05 10.06.2023
 
© скриншотВрио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо
© скриншот
Читать в
ВСУ с использованием британских крылатых ракет большой дальности обстреляли гражданскую инфраструктуру в Херсонской области, в которой находятся эвакуированные люди из затопленных территорий, есть жертвы, заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо в своём телеграм-канале 10 июня
"Около 5 утра заокеанские военные преступники продолжили наносить удары по пунктам временного размещения людей на Арабатской стрелке. Предположительно английские ракеты Storm Shadow. Уже известно об одной погибшей женщине", – написал он.
Ранее Сальдо сообщал, что ВСУ выпустили две британские ракеты под детскому оздоровительному лагерю, где уже начался сезон, в результате чего погиб один человек и один получил ранения.
Изначально Storm Shadow летели на Бердянск, а потом украинские войска специально перенаправили их на гражданский объект, где находятся дети, подчеркнул он.
Арабатская стрелка расположена к северо-востоку от Крыма и соединяет Херсонскую область с восточной частью полуострова.
Storm Shadow - РИА Новости, 1920, 22.05.2023
22 мая, 06:32Чем воюют на Украине
"Штормовая тень" (Storm Shadow) в зоне спецоперации на УкраинеНатовские крылатые ракеты большей дальности. В чём опасны и станут ли новым "чудо-оружием" для ВСУ
 
НовостиХерсонская областьобстрелыВСУдетижертвы
 
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