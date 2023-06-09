https://ukraina.ru/20230609/1047078082.html

Стали известны подробности ликвидации члена РДК* Мазника, угнавшего российский БТР

Стали известны подробности ликвидации члена РДК* Мазника, угнавшего российский БТР - 09.06.2023 Украина.ру

Стали известны подробности ликвидации члена РДК* Мазника, угнавшего российский БТР

В бою в Новой Таволжанке российскими военными ликвидирован член так называемого "Русского добровольческого корпуса" (РДК)* Даниил Мазник с позывным "Шайба". Об этом 9 июня сообщили в самом формировании

2023-06-09T15:16

2023-06-09T15:16

2023-06-09T15:16

новости

ликвидация

русский добровольческий корпус

атака

белгородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/06/09/1047075851_0:83:497:363_1920x0_80_0_0_be26b623bda2f36a334b9f6f0dd419af.jpg

Речь идет про того самого "Шайбу", который записал видео, где он забирается в БТР-82А, попутно хвастаясь, что угнал его у россиян.Мазник родился в 1994 году в Красноярске. Служил по контракту в российской армии в отдельной стрелковой роте почетного караула Ростова-на-Дону. Позже переехал в Москву, где стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, а чтобы избежать тюрьмы, сбежал на Украину.В мае Мазник принял участие в нападении на Белгородскую область. Тогда в результате действий ДРГ погиб один житель области, еще 12 получили ранения.На следующий день Минобороны РФ обнародовала информацию о том, что 70 боевиков РДК уничтожено, остальные - выдавлены с российской территории.Известно, что Мазник был уничтожен 3 июня в бою в Новой Таволжанке, а 9 июня в Москве были задержаны другие участники группировки, в том числе нацист и победитель "Битвы экстрасенсов" Дмитрий Волхов.В ходе специальной военной операции 7 июня также был уничтожен один из лидеров нацистской группировки "Традиция и Порядок" Руслан Шеремет. Он входил в близкое окружение главаря РДК Дениса Капустина и тоже участвовал в прорыве группировки в Белгородскую область.РДК - националистическое формирование, состоящее из уехавших на Украину российских ультраправых, входит в состав Иностранного легиона ВСУ.*-Организация признана террористической и запрещена в РФ.

https://ukraina.ru/20230609/1047059238.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ликвидация, русский добровольческий корпус, атака, белгородская область