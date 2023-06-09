Стали известны подробности ликвидации члена РДК* Мазника, угнавшего российский БТР - 09.06.2023 Украина.ру
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Стали известны подробности ликвидации члена РДК* Мазника, угнавшего российский БТР
Стали известны подробности ликвидации члена РДК* Мазника, угнавшего российский БТР - 09.06.2023 Украина.ру
Стали известны подробности ликвидации члена РДК* Мазника, угнавшего российский БТР
В бою в Новой Таволжанке российскими военными ликвидирован член так называемого "Русского добровольческого корпуса" (РДК)* Даниил Мазник с позывным "Шайба". Об этом 9 июня сообщили в самом формировании
2023-06-09T15:16
2023-06-09T15:16
новости
ликвидация
русский добровольческий корпус
атака
белгородская область
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Речь идет про того самого "Шайбу", который записал видео, где он забирается в БТР-82А, попутно хвастаясь, что угнал его у россиян.Мазник родился в 1994 году в Красноярске. Служил по контракту в российской армии в отдельной стрелковой роте почетного караула Ростова-на-Дону. Позже переехал в Москву, где стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, а чтобы избежать тюрьмы, сбежал на Украину.В мае Мазник принял участие в нападении на Белгородскую область. Тогда в результате действий ДРГ погиб один житель области, еще 12 получили ранения.На следующий день Минобороны РФ обнародовала информацию о том, что 70 боевиков РДК уничтожено, остальные - выдавлены с российской территории.Известно, что Мазник был уничтожен 3 июня в бою в Новой Таволжанке, а 9 июня в Москве были задержаны другие участники группировки, в том числе нацист и победитель "Битвы экстрасенсов" Дмитрий Волхов.В ходе специальной военной операции 7 июня также был уничтожен один из лидеров нацистской группировки "Традиция и Порядок" Руслан Шеремет. Он входил в близкое окружение главаря РДК Дениса Капустина и тоже участвовал в прорыве группировки в Белгородскую область.РДК - националистическое формирование, состоящее из уехавших на Украину российских ультраправых, входит в состав Иностранного легиона ВСУ.*-Организация признана террористической и запрещена в РФ.
https://ukraina.ru/20230609/1047059238.html
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новости, ликвидация, русский добровольческий корпус, атака, белгородская область
Новости, ликвидация, Русский добровольческий корпус, атака, Белгородская область

Стали известны подробности ликвидации члена РДК* Мазника, угнавшего российский БТР

15:16 09.06.2023
 
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В бою в Новой Таволжанке российскими военными ликвидирован член так называемого "Русского добровольческого корпуса" (РДК)* Даниил Мазник с позывным "Шайба". Об этом 9 июня сообщили в самом формировании
Речь идет про того самого "Шайбу", который записал видео, где он забирается в БТР-82А, попутно хвастаясь, что угнал его у россиян.
Мазник родился в 1994 году в Красноярске. Служил по контракту в российской армии в отдельной стрелковой роте почетного караула Ростова-на-Дону. Позже переехал в Москву, где стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере, а чтобы избежать тюрьмы, сбежал на Украину.
В мае Мазник принял участие в нападении на Белгородскую область. Тогда в результате действий ДРГ погиб один житель области, еще 12 получили ранения.
На следующий день Минобороны РФ обнародовала информацию о том, что 70 боевиков РДК уничтожено, остальные - выдавлены с российской территории.
Известно, что Мазник был уничтожен 3 июня в бою в Новой Таволжанке, а 9 июня в Москве были задержаны другие участники группировки, в том числе нацист и победитель "Битвы экстрасенсов" Дмитрий Волхов.
В ходе специальной военной операции 7 июня также был уничтожен один из лидеров нацистской группировки "Традиция и Порядок" Руслан Шеремет. Он входил в близкое окружение главаря РДК Дениса Капустина и тоже участвовал в прорыве группировки в Белгородскую область.
10:39
В ходе СВО ликвидирован подельник главаря "Русского добровольческого корпуса"*В ходе специальной военной операции 7 июня уничтожен один из лидеров нацистской группировки "Традиция и Порядок" Руслан Шеремет. Об этом 9 июня сообщили украинские телеграм-каналы
РДК - националистическое формирование, состоящее из уехавших на Украину российских ультраправых, входит в состав Иностранного легиона ВСУ.
*-Организация признана террористической и запрещена в РФ.
 
НовостиликвидацияРусский добровольческий корпусатакаБелгородская область
 
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Заголовок открываемого материала
15:36В Минобороны РФ сообщили, сколько попыток атак предприняли ВСУ за последние сутки
15:20В Польше обокрали поезд с оружием для Украины
15:16Стали известны подробности ликвидации члена РДК* Мазника, угнавшего российский БТР
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