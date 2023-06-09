Николай Дьяконов: кто он
© из личного архиваНиколай Дьяконов на Кинбурнской косе
© из личного архива
Заместитель командира казачьего добровольческого корпуса
Родился 1 сентября 1977 года в Астрахани.
В 1998 году окончил Нижегородское высшее военное училище тыла им. маршала Советского Союза И. Х. Баграмяна. Присуждена квалификация инженер-экономист по специальности «командно-тактическое обеспечение».
С 1998 по 2009 гг. проходил служба в Вооруженных Силах Российской Федерации.
В 2004 году окончил Московскую академию государственного муниципального управления РАГС при Президенте РФ по специальности «государственное муниципальное управление».
С 2009 по 2011 гг. был помощник депутата ГД РФ (комитет по безопасности).
С 2011 по 2014 гг. занимал пост генерального директора ООО «Третий Рим».
2013 г. — соискатель на ученую степень. Кафедра «История России» факультета гуманитарных социальных наук Российского Университета Дружбы Народов.
С 2015—2016гг. учился в Учебно-научном центре государственного строительства и подготовки управленческих кадров МГУ имени М. В. Ломоносова. По программе «Проблемные вопросы современной политологии».
В 2015 г. занимал пост директор Национального союза патриотического воспитания.
В 2012 г. принимал участие в избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации
Заместитель атамана Войскового Казачьего Общества Всевеликого Войска Донского по взаимодействию с Федеральными, региональными органами исполнительной и законодательной власти. Распоряжением Полномочного представителя Президента РФ в Южном Федеральном Округе от 05.05.2011г. № 33. присвоен чин Есаул.
Советник председателя Синодального комитета по взаимодействию с казачеством.
Обладатель государственных наград и благодарностей.