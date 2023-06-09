https://ukraina.ru/20230609/1047073908.html

Николай Дьяконов: кто он

Николай Дьяконов: кто он - 09.06.2023 Украина.ру

Николай Дьяконов: кто он

Заместитель командира казачьего добровольческого корпуса

2023-06-09T14:40

2023-06-09T14:40

2023-06-09T14:40

новости

николай дьяконов

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Родился 1 сентября 1977 года в Астрахани. В 1998 году окончил Нижегородское высшее военное училище тыла им. маршала Советского Союза И. Х. Баграмяна. Присуждена квалификация инженер-экономист по специальности «командно-тактическое обеспечение».С 1998 по 2009 гг. проходил служба в Вооруженных Силах Российской Федерации.В 2004 году окончил Московскую академию государственного муниципального управления РАГС при Президенте РФ по специальности «государственное муниципальное управление».С 2009 по 2011 гг. был помощник депутата ГД РФ (комитет по безопасности).С 2011 по 2014 гг. занимал пост генерального директора ООО «Третий Рим».2013 г. — соискатель на ученую степень. Кафедра «История России» факультета гуманитарных социальных наук Российского Университета Дружбы Народов.С 2015—2016гг. учился в Учебно-научном центре государственного строительства и подготовки управленческих кадров МГУ имени М. В. Ломоносова. По программе «Проблемные вопросы современной политологии».В 2015 г. занимал пост директор Национального союза патриотического воспитания.В 2012 г. принимал участие в избирательной кампании по выборам президента Российской Федерации Заместитель атамана Войскового Казачьего Общества Всевеликого Войска Донского по взаимодействию с Федеральными, региональными органами исполнительной и законодательной власти. Распоряжением Полномочного представителя Президента РФ в Южном Федеральном Округе от 05.05.2011г. № 33. присвоен чин Есаул.Советник председателя Синодального комитета по взаимодействию с казачеством. Обладатель государственных наград и благодарностей.

https://ukraina.ru/20230609/1047066979.html

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новости, николай дьяконов