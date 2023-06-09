Евросоюз против фермеров. Почему возобновились протесты против экспорта украинского зерна - 09.06.2023 Украина.ру
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Евросоюз против фермеров. Почему возобновились протесты против экспорта украинского зерна
Евросоюз против фермеров. Почему возобновились протесты против экспорта украинского зерна - 09.06.2023 Украина.ру
Евросоюз против фермеров. Почему возобновились протесты против экспорта украинского зерна
В соседней с Украиной Молдавии в четверг, 8 июня, началась масштабная акция фермеров с требованием не допускать украинскую аграрную продукцию в страну
2023-06-09T15:09
2023-06-09T15:09
эксклюзив
ес
фермеры
зерно
украина
экспорт
протесты
молдавия
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По словам молдавских фермеров, её наплыв их разоряет. Участники акций вывели на дороги сельскохозяйственную технику, частично перекрыв трассы, ведущие к таможенным постам в Скуленах и Леушенах. Акции проходят также в Теленештском и Резинском районах. Организатор протеста - ассоциация "Сила фермеров".Участники протестов требуют, чтобы правительство увеличило субсидии сельхозпроизводителям, которые пострадали от кризиса, ввело запрет на импорт сельхозпродукции из Украины и обязало порт Джурджулешты экспортировать только молдавскую сельскохозяйственную продукцию, так как сейчас приоритет отдается украинской продукции. Фермеры обещают проводить бессрочные акции протеста и блокировать трассы до 30 июня.Ранее Молдавия планировала вслед за восточноевропейскими странами ввести ограничения на импорт зерновых и масличных культур из Украины. Но министр аграрной политики и продовольствия Украины возмутился, поскольку официально Украина не экспортирует эти культуры в Молдавию. Вслед за ним и руководство Евросоюза, которое недавно гостило в Молдавии, посоветовало Кишиневу проявить больше солидарности с Украиной. Министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля заявил, что украинская продукция идет лишь транзитом и негативного воздействия на внутренний рынок не может оказывать. Дело в том, что формально украинская сельхозпродукция вроде бы как идет транзитом, но почему-то постоянно оседает в Молдавии, Румынии, Польше и Словакии, разоряя местных фермеров.Днем ранее, 7 июня, и польские фермеры возобновили акции протеста против экспорта украинской продукции. Они заблокировали движение украинских фур в Польшу через пограничный пункт пропуска "Шегини", сообщает Госпогранслужба Украины. Это связано с тем, что 5 июня закончился срок ограничений на ввоз зерна из Украины в соседние страны ЕС: Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию.Польское издание Lublin112 сообщает, что организатором акции является объединение фермеров под названием "Единое село". "Из-за трагической ситуации на польском рынке, вызванной бесконтрольным наплывом зерновых из Украины, отсутствия перспектив улучшения ситуации с урожаем в 2023 году и отсутствия системных решений для защиты внутреннего рынка, то есть, обеспечения продовольственной безопасности страны, объединение "Единое село" начинает блокаду границы", - сообщают польские фермеры.Вместо национальных запретов Еврокомиссия ввела свой запрет, общеевропейского уровня, действующий до 15 сентября, пообещав его постепенно ослаблять. "ЕС до 15 сентября постепенно отменяет исключительные и временные превентивные меры, принятые 2 мая в отношении импорта пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины в соответствии с исключительными гарантиями регламента об автономных торговых мерах", – говорится в сообщении Евросоюза. При этом объем ограничительных мер дополнительно сокращается с 17 до 6 тарифных позиций для четырех указанных продуктов.Ранее министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что в случае продления эмбарго украинские аграрии могут понести убытки в миллиарды долларов.Министерство иностранных дел Украины также заявило, что продление запрета на вывоз зерна будет расценено "как пример двойных стандартов, который только подрывает солидарность ЕС с Украиной и демонстрирует неспособность институтов ЕС применять нормы учредительных договоров ЕС и Соглашения об ассоциации".Германия обвинила восточноевропейские государства, которые ввели свои национальные запреты на экспорт, в том, что они могут "сломать Украине шею", и призвала Брюссель организовать сухопутные экспортные маршруты. Украина также обратилась к Евросоюзу с просьбой не продлевать истекающие 5 июня временные ограничения на импорт зерна и масличных культур, утверждая, что это якобы сыграет на руку России. Во время саммита в Молдове Зеленский снова призвал ЕС безоговорочно снять ограничения.И руководство ЕС фактически обмануло фермеров Польши, Словакии, Болгарии и других стран ЕС, потребовав отменить свои национальные запреты на экспорт, пообещав ввести ограничения Евросоюза. Как оказалось, ограничения были фиктивными: с 5 июня украинское зерно и прочая агропродукция снова поехали в Восточную Европу, где значительная часть и осела, разоряя местных производителей. Ситуация в очередной раз показывает несамостоятельность Евросоюза, который интересы своих граждан ставит ниже ставок в геополитической игре, цель которой – поражение РФ.Вместе с тем, продление вывоза зерна для Украины тоже чревато потерей продовольственной безопасности. В текущем году производство пшеницы в Украине упадет в 2023 году на 21%, именно до 16,5 миллионов тонн. Об этом в своем докладе еще в мае сообщало министерство сельского хозяйства США. В прошлом году этот показатель равнялся 20,9 миллионам тонн, а в 2021-м году - 33,01 миллионам (итого падение в 2023 году в сравнении с 2021 годом будет двукратным). При этом экспорт пшеницы из Украины, по прогнозам, упадет с 15 до 10 миллионов тонн (на 33%). Урожай других зерновых культур в Украине, вероятно, снизится на 16% (с 34,06 до 28,67 миллиона тонн).После обрушения Каховской ГЭС и затопления полей эти прогнозы следует снова подкорректировать в сторону снижения. По словам министра аграрной политики Николая Сольского, более полумиллиона гектар в этом регионе лишаться возможностей орошения. А член аграрного комитета Рады Сергей Лабазюк утверждает, что падение уровня воды в Каховском водохранилище даже на 1,5 метра приведет к потере 14% экспортного потенциала украинской пшеницы.В такой ситуации возобновление экспорта зерна, несмотря на недовольство и протесты фермеров Молдавии и ЕС, выглядит уже обычным мародерством.
https://ukraina.ru/20230605/1046900034.html
https://ukraina.ru/20230601/1046826084.html
https://ukraina.ru/20230609/1047052637.html
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Дмитрий Ковалевич
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эксклюзив, ес, фермеры, зерно, украина, экспорт, протесты, молдавия
Эксклюзив, ЕС, фермеры, зерно, Украина, экспорт, протесты, Молдавия

Евросоюз против фермеров. Почему возобновились протесты против экспорта украинского зерна

15:09 09.06.2023
 
© Sputnik / Перейти в фотобанкЗабастовка фермеров в Молдавии
Забастовка фермеров в Молдавии
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Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
В соседней с Украиной Молдавии в четверг, 8 июня, началась масштабная акция фермеров с требованием не допускать украинскую аграрную продукцию в страну
По словам молдавских фермеров, её наплыв их разоряет. Участники акций вывели на дороги сельскохозяйственную технику, частично перекрыв трассы, ведущие к таможенным постам в Скуленах и Леушенах.
Акции проходят также в Теленештском и Резинском районах. Организатор протеста - ассоциация "Сила фермеров".
Участники протестов требуют, чтобы правительство увеличило субсидии сельхозпроизводителям, которые пострадали от кризиса, ввело запрет на импорт сельхозпродукции из Украины и обязало порт Джурджулешты экспортировать только молдавскую сельскохозяйственную продукцию, так как сейчас приоритет отдается украинской продукции.
Фермеры обещают проводить бессрочные акции протеста и блокировать трассы до 30 июня.
Ранее Молдавия планировала вслед за восточноевропейскими странами ввести ограничения на импорт зерновых и масличных культур из Украины. Но министр аграрной политики и продовольствия Украины возмутился, поскольку официально Украина не экспортирует эти культуры в Молдавию.
Вслед за ним и руководство Евросоюза, которое недавно гостило в Молдавии, посоветовало Кишиневу проявить больше солидарности с Украиной. Министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля заявил, что украинская продукция идет лишь транзитом и негативного воздействия на внутренний рынок не может оказывать.
Дело в том, что формально украинская сельхозпродукция вроде бы как идет транзитом, но почему-то постоянно оседает в Молдавии, Румынии, Польше и Словакии, разоряя местных фермеров.
Производство риса в Краснодарском крае, зерно - РИА Новости, 1920, 05.06.2023
5 июня, 12:46
Еврокомиссия продлила запрет на ввоз украинского зерна в пять стран - СМИЕвропейская комиссия (ЕК) продлила запрет на ввоз украинского зерна в приграничные страны до середины сентября. Об этом 5 июня сообщило польское агентство РАР, ссылаясь на источники в Брюсселе
Днем ранее, 7 июня, и польские фермеры возобновили акции протеста против экспорта украинской продукции. Они заблокировали движение украинских фур в Польшу через пограничный пункт пропуска "Шегини", сообщает Госпогранслужба Украины.
Это связано с тем, что 5 июня закончился срок ограничений на ввоз зерна из Украины в соседние страны ЕС: Польшу, Словакию, Венгрию, Румынию и Болгарию.
Польское издание Lublin112 сообщает, что организатором акции является объединение фермеров под названием "Единое село".
"Из-за трагической ситуации на польском рынке, вызванной бесконтрольным наплывом зерновых из Украины, отсутствия перспектив улучшения ситуации с урожаем в 2023 году и отсутствия системных решений для защиты внутреннего рынка, то есть, обеспечения продовольственной безопасности страны, объединение "Единое село" начинает блокаду границы", - сообщают польские фермеры.
Вместо национальных запретов Еврокомиссия ввела свой запрет, общеевропейского уровня, действующий до 15 сентября, пообещав его постепенно ослаблять.
"ЕС до 15 сентября постепенно отменяет исключительные и временные превентивные меры, принятые 2 мая в отношении импорта пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника из Украины в соответствии с исключительными гарантиями регламента об автономных торговых мерах", – говорится в сообщении Евросоюза.
При этом объем ограничительных мер дополнительно сокращается с 17 до 6 тарифных позиций для четырех указанных продуктов.
Ранее министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай Сольский заявил, что в случае продления эмбарго украинские аграрии могут понести убытки в миллиарды долларов.
Министерство иностранных дел Украины также заявило, что продление запрета на вывоз зерна будет расценено "как пример двойных стандартов, который только подрывает солидарность ЕС с Украиной и демонстрирует неспособность институтов ЕС применять нормы учредительных договоров ЕС и Соглашения об ассоциации".
Германия обвинила восточноевропейские государства, которые ввели свои национальные запреты на экспорт, в том, что они могут "сломать Украине шею", и призвала Брюссель организовать сухопутные экспортные маршруты.
Украина также обратилась к Евросоюзу с просьбой не продлевать истекающие 5 июня временные ограничения на импорт зерна и масличных культур, утверждая, что это якобы сыграет на руку России. Во время саммита в Молдове Зеленский снова призвал ЕС безоговорочно снять ограничения.
70-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН - РИА Новости, 1920, 01.06.2023
1 июня, 21:16
В ООН предложили практические решения по “продуктовой сделке”Организация Объединённых Наций представила сторонам "продуктовой сделки" подходы на стратегическом и операционном уровнях на фоне ограничения Россией регистрации судов в порт Южный, заявил на брифинге официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик 1 июня
И руководство ЕС фактически обмануло фермеров Польши, Словакии, Болгарии и других стран ЕС, потребовав отменить свои национальные запреты на экспорт, пообещав ввести ограничения Евросоюза.
Как оказалось, ограничения были фиктивными: с 5 июня украинское зерно и прочая агропродукция снова поехали в Восточную Европу, где значительная часть и осела, разоряя местных производителей.
Ситуация в очередной раз показывает несамостоятельность Евросоюза, который интересы своих граждан ставит ниже ставок в геополитической игре, цель которой – поражение РФ.
Вместе с тем, продление вывоза зерна для Украины тоже чревато потерей продовольственной безопасности.
В текущем году производство пшеницы в Украине упадет в 2023 году на 21%, именно до 16,5 миллионов тонн. Об этом в своем докладе еще в мае сообщало министерство сельского хозяйства США.
В прошлом году этот показатель равнялся 20,9 миллионам тонн, а в 2021-м году - 33,01 миллионам (итого падение в 2023 году в сравнении с 2021 годом будет двукратным). При этом экспорт пшеницы из Украины, по прогнозам, упадет с 15 до 10 миллионов тонн (на 33%).
Урожай других зерновых культур в Украине, вероятно, снизится на 16% (с 34,06 до 28,67 миллиона тонн).
После обрушения Каховской ГЭС и затопления полей эти прогнозы следует снова подкорректировать в сторону снижения. По словам министра аграрной политики Николая Сольского, более полумиллиона гектар в этом регионе лишаться возможностей орошения.
А член аграрного комитета Рады Сергей Лабазюк утверждает, что падение уровня воды в Каховском водохранилище даже на 1,5 метра приведет к потере 14% экспортного потенциала украинской пшеницы.
Новая Каховка после прорыва Каховской ГЭС - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
05:32
Было море, стало горе. Политэкономические последствия разрушения плотины Каховской ГЭСКубический километр воды. На этой цифре человек, будучи не в силах осознать объём, зависает. В кубическом километре миллиард тонн воды, чего хватило бы — из расчёта в 2,5 литра воды в сутки — 8 миллиардам человек на 50 дней. В Каховском море 18,18 км3 воды, расплёсканных на 2155 км2 — это эквивалент площади Маврикия.
В такой ситуации возобновление экспорта зерна, несмотря на недовольство и протесты фермеров Молдавии и ЕС, выглядит уже обычным мародерством.
 
ЭксклюзивЕСфермерызерноУкраинаэкспортпротестыМолдавия
 
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