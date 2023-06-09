https://ukraina.ru/20230609/1047068238.html

Верховный суд Нидерландов отказался вернуть "скифское золото" в музеи Крыма

Верховный суд Нидерландов отказался вернуть "скифское золото" в музеи Крыма - 09.06.2023 Украина.ру

Верховный суд Нидерландов отказался вернуть "скифское золото" в музеи Крыма

Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции "скифского золота" Украине. Соответствующее постановление опубликовано 9 июня пресс-службой суда

2023-06-09T12:46

2023-06-09T12:46

2023-06-09T12:46

культура

новости

скифское золото

нидерланды

суд

крым

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В Крыму ранее раскритиковали позицию генпрокурора Нидерландов. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на это решение. После этого инстанция начала административный процесс по делу.Состоящую из почти двух тысяч артефактов коллекцию вывезли на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014-го, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе того же года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни полуострову до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.Решение суда Амстердама о передаче Киеву коллекции "золото скифов" является сильным ударом как по организации международного сотрудничества в целом, так и по организации межмузейного обмена в частности, сказал ранее, выступая на конференции медиагруппы "Россия сегодня", директор Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин.

https://ukraina.ru/20230127/1043046282.html

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новости, скифское золото, нидерланды, суд, крым