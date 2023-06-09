Верховный суд Нидерландов отказался вернуть "скифское золото" в музеи Крыма - 09.06.2023 Украина.ру
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Верховный суд Нидерландов отказался вернуть "скифское золото" в музеи Крыма
Верховный суд Нидерландов отказался вернуть "скифское золото" в музеи Крыма - 09.06.2023 Украина.ру
Верховный суд Нидерландов отказался вернуть "скифское золото" в музеи Крыма
Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции "скифского золота" Украине. Соответствующее постановление опубликовано 9 июня пресс-службой суда
2023-06-09T12:46
2023-06-09T12:46
культура
новости
скифское золото
нидерланды
суд
крым
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В Крыму ранее раскритиковали позицию генпрокурора Нидерландов. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на это решение. После этого инстанция начала административный процесс по делу.Состоящую из почти двух тысяч артефактов коллекцию вывезли на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014-го, еще до того, как Крым воссоединился с Россией. В августе того же года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни полуострову до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.Решение суда Амстердама о передаче Киеву коллекции "золото скифов" является сильным ударом как по организации международного сотрудничества в целом, так и по организации межмузейного обмена в частности, сказал ранее, выступая на конференции медиагруппы "Россия сегодня", директор Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин.
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новости, скифское золото, нидерланды, суд, крым
Культура, Новости, Скифское золото, Нидерланды, Суд, Крым

Верховный суд Нидерландов отказался вернуть "скифское золото" в музеи Крыма

12:46 09.06.2023
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкФрагмент пекторали
Фрагмент пекторали - РИА Новости, 1920, 09.06.2023
© РИА Новости . РИА Новости
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Верховный суд Нидерландов оставил в силе решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции "скифского золота" Украине. Соответствующее постановление опубликовано 9 июня пресс-службой суда
В октябре 2021 года Апелляционный суд постановил, что скифское золото должно быть передано Украине. Это решение остается в силе. Так сегодня постановил Верховный суд Нидерландов.
В Крыму ранее раскритиковали позицию генпрокурора Нидерландов. В январе 2022 года музеи Крыма направили в Верховный суд Нидерландов кассационную жалобу на это решение. После этого инстанция начала административный процесс по делу.
Состоящую из почти двух тысяч артефактов коллекцию вывезли на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014-го, еще до того, как Крым воссоединился с Россией.
В августе того же года музей в Нидерландах решил не передавать экспонаты ни Украине, ни полуострову до решения компетентного судьи или соглашения между сторонами.
Решение суда Амстердама о передаче Киеву коллекции "золото скифов" является сильным ударом как по организации международного сотрудничества в целом, так и по организации межмузейного обмена в частности, сказал ранее, выступая на конференции медиагруппы "Россия сегодня", директор Государственного исторического музея (ГИМ) Алексей Левыкин.
Скифское золото
27 января, 15:47
"Отдать Украине". В Нидерландах решают судьбу "скифского золота"В пятницу, 27 января, опубликовано консультационное заключение генерального прокурора Нидерландов. Он считает, что решение Апелляционного суда Амстердама о передаче коллекции "скифского золота" Украине может остаться в силе
 
КультураНовостиСкифское золотоНидерландыСудКрым
 
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